Международная касса: азиатские релизы по-прежнему лидируют

Лидером международного бокс-офиса на выходных судя по всему стал хит индийского проката − лента МАСТЕР, снятая на тамильском языке. Точных данных по ее сборам пока нет, однако, по предварительным и очень грубым подсчетам они превышают $15 млн. Официальная цифра скорее всего увеличит достижение проекта на несколько миллионов. МАСТЕР − первый постковидный хит в кинотеатрах Индии. Кроме того, лента вышла в международный прокат и неплохо показала себя в Австралии, Эмиратах и даже США. Подсчитать сборы новинки быстро практически невозможно: в самой Индии очень запутанная система отчетности, где-то учитывающая, а где-то не учитывающая отчисления налогов.

Второе место международного топа по итогам уикенда у китайской ленты АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (A Little Red Flower). Выходные принесли ему $11,8 млн, увеличив общую кассу проекта до $182 млн. Картина сейчас возглавляет китайский прокат. Второе место в местном чарте и третье в чарте международном у гонконгского боевика УДАРНАЯ ВОЛНА 2 (Shock Wave 2). Лента собрала за уикенд $7,9 млн, а общая касса после почти месяца в прокате составляют $164 млн после двадцати пяти дней.

$9,52 млн получил в свое распоряжение еще один китайский проект − местная новинка, фантастический экшн ДУША. Замыкает пятерку лидером международного проката мультфильм ДРАКОН ЖЕЛАНИЙ. Этот китайский проект получил за выходные $7,10 млн.

Среди голливудских релизов лучшей в международном прокате оказалась ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984. Лента сумела собрать за выходные $5,2 млн. Картину показывали в 41 стране мира, однако наибольший результат ей принесла Россия с $2,6 млн. Эти данные включают превью. Всего за пределами США фантастический экшн Warner Bros сумел собрать на данный момент $105,9 млн. Общемировые сборы проекта достигают $141,7 млн. (включая $11,3 млн из IMAX).

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18.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Deadline, Ent Group, Comscore