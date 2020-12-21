Международная касса: «Чудо-женщина: 1984» стартует без огонька

Слегка разочаровывающим оказался большой международный старт одного из самых ожидаемых кинорелизов конца года − фантастического экшна студии Warner Bros. ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984. Лента вышла в прокат на 32 территориях, но за первый уикенд смогла собрать только $38,5 млн. Первый фильм стартовал с $90,5 млн. Основной недобор случился в Китае: здесь голливудский фильм получил лишь $18,5 млн (первая часть на старте в Поднебесной брала $38 млн). На других рынках достижения сиквела голливудского блокбастера и вовсе скромнее. Впрочем, относительно неплохо по нынешним временам первый уикенд он отработал на Тайвани ($3,6 млн), в Таиланде ($2 млн), Бразилии ($1,7 млн), Мексике и Японии (по $1,6 млн).

Второе место международного топа у китайской картины СЛУЖБА СПАСЕНИЯ (The Rescue). Этот фильм-катастрофа стал лидером местного проката, собрав здесь около $36 млн. Картина была одним из самых ожидаемых проектов года: первоначально ее прокат был запланирован на конец января 2020-го, предполагалось, что она станет одним из хитов праздничной недели Китайского нового года. Но пандемия разрушила все планы. Увы, сейчас прокат не оправдал ожидания создателей фильма. Лента хоть и лидирует, но явно не добирает свое.

Около $9,5 млн собрал за уикенд другой китайский проект − комедия БАНЩИК (Bath Buddy). Этого хватило на третье место местного топа и, кажется, хватило на третье место топа международного. Общая касса этого проекта сейчас составляет $52,18 млн.

В международный топ-5 также попал мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ, собравший не менее $3,5 млн. Однако точных цифр по его сборам за уикенд пока нет.

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21.12.2020 Автор: Артур Чачелов