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Международная касса: «Форсаж 9» вновь на первой позиции

Фильмы ужасов пробрались в тройку лидеров

Лучшим фильмом этой недели стал ФОРСАЖ 9, который постепенно приближается к отметке международных сборов в $300 млн. Продолжение франшизы вышло еще 13 рынках, благодаря которым удалось за минувший уикенд собрать $19 млн и суммарно заработать $292 млн. ФОРСАЖ 9 стал лидером в Австралии ($6,63 млн с учетом превью) и Индонезии ($3,6 млн).

Падение ТИХОГО МЕСТА 2 по сравнению с прошлыми выходными в международном прокате составило всего 47%. Так, фильм ужасов собрал $15,7 млн за четвертый уикенд на 45 территориях, включая восемь новых. Таким образом, скоро картине поддастся отметка в $100 млн  — сейчас у фильма $96,7 млн за рубежом. С учетом американского рынка, суммарные сборы сиквела ТИХОГО МЕСТА составляют $222 млн, что на 15% больше, чем у первой части в 2018 году, при наличии еще 20 неоткрытых рынков.

За четвертый уикенд ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА заработало еще $12,4 млн на 56 территориях — падение с прошлой недели составило 47%, международная касса оказалась на уровне $89,2 млн. Во Франции, где максимальная вместимость кинозалов ограничена 65% и с новой недели отменяется комендантский час, ЗАКЛЯТИЕ заняло первое место на втором уикенде, собрав $8,8 млн при падении на 43%.

На 41 территории КРУЭЛЛА за минувший уикенд собрала $12 млн при падении на 32%. Суммарно в международном прокате картина заработала $95,2 млн. На этой неделе фильм студии Disney выйдет также во Франции, где он будет доступен только в кинотеатрах, несмотря на работающий на этой территории Disney+.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА был единственной крупной новинкой на этой неделе — фильм заработал $7,8 млн на 21 территории. 

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21.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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