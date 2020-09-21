Международная касса: «Довод» для всего мира

Если на внутреннем рынке дела у ДОВОДА идут не лучшим образом, то в международном прокате по итогам прошедшего уикенда его сборы превысили отметку в $200 млн.

Новая работа Кристофера Нолана на прошлой неделе стартовала в Японии, где, заняв лидирующее место, заработала $4,3 млн. Этот результат превышает цифры первых уикендов ДЮНКЕРКА и ИНТЕРСТЕЛЛАРА. Новинка заполучила 27% рынка, а $1,15 млн ей удалось собрать в формате IMAX. Первым латиноамериканским рынком, на котором появился фильм, стала Мексика. Здесь ДОВОДУ удалось заработать $850 тысяч. Следует отметить, что проект отлично работает в качестве холдовера. В Испании за уикенд он потерял лишь 11%, во Франции – 14%, в Италии – 24%, в Германии – 25%, в России – 28%, в Южной Корее – 26%, а в Великобритании – 35%. Всего же за уикенд картина собрала за пределами США $25 млн. Мировые сборы ДОВОДА составили $250,1 млн.

Гораздо печальнее обстоят дела у картины МУЛАН. В Китае ее сборы упали сразу на 72%. За уикенд фильму удалось заработать в Поднебесной $6,5 млн, доведя суммарную кассу здесь до $36,2 млн. Такая динамика не позволила проекту сохранить лидирующую позицию, которую вновь занял местный релиз THE EIGHT HUNDRED. Сейчас в его активе $424 млн. Ему осталось совсем немного, чтобы превзойти кассу фильма ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА ($430,3 млн) и стать самым успешным проектом мирового проката текущего года. МУЛАН же в международном прокате собрала за уикенд $10,9 млн, а общая кинотеатральная касса картины составляет $57 млн.

Романтическая мелодрама ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 на 31 рынке освоила за уикенд $4,1 млн. Таким образом, ее суммарные сборы уже составили $30 млн. Примечательно, что в Великобритании, где первая часть франшизы не выходила в кинотеатральный прокат, сиквел смог заработать $827 тысяч. Сперва он стартовал лишь на нескольких площадках, а в эти выходные демонстрировался уже на 300 экранах. На следующей неделе эту цифру предполагается довести до 500.

21.09.2020 Автор: Семен Брожитов