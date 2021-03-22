Международная касса: «Аватар» остался на первом месте

В международном бокс-офисе очередное затишье перед бурей. Пока кинотеатры замерли в ожидании крупных премьер, в лидеры вновь выходит АВАТАР. Картина, перевыпущенная в прокат, сохранила лидерские позиции в Поднебесной, а значит, и осталась на первом месте международного топа. В активе блокбастера Джеймса Кэмерона по итогам выходных оказалось около $14,1 млн, а всего в Китае перевыпуск заработал уже чуть больше $44 млн. Таким образом, международная касса релиза выросла до $2,073 млрд, а общемировая − до $2,834 млрд.

Второе место в международном топе у мультфильма Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Работавший в 29 странах проект положил в свою копилку еще $8 млн, увеличив международные сборы до $47,2 млн, а общемировые − до $71,8 млн. Самыми успешными для мультфильма международными территориями остаются Китай с $17,4 млн, Россия и СНГ с $9,1 млн, Австралия с $3,8 млн, Южная Корея с $2,3 млн и Япония с $2,1 млн. Европейские рынки из-за постоянных локдаунов в этом празднике не участвуют. Исключение составляет лишь Испания, но там сборы картины пока малы.

Замыкает тройку лидеров китайская лента ПРИВЕТ, МАМ!. Этот локальный хит положил в свою копилку еще около $6,5 млн, а его общая касса поднялась до $819 млн.

На четвертой позиции, по предварительным данным, проект ТОМ И ДЖЕРРИ от компании Warner Bros. Лента работает на 40 международных территориях и за выходные они принесли ей в общей сложности $4 млн. Ключевым для проекта на этот раз стал рынок Японии, где лента стартовала с $1,7 млн. Всего же в активе проект находится $43,5 млн. Общемировые сборы фильма составляют $77,2 млн.

Замыкает пятерку еще один китайский хит − комедийный экшн КОНЕЦ ИГРЫ. Он записал на свой счет около $3,7 млн. Его общая касса сейчас составляет примерно $111 млн.

Боевик НИКТО стартовал в международном прокате на четырех рынках и получил $2,64 млн. Лидирует здесь, конечно, Россия+СНГ, которые вместе принесли $1,25 млн. Universal могла бы заработать здесь и больше, но лента так и не вышла в Казахстане, где начался очередной локдаун и кинотеатры опять не работают.

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22.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz