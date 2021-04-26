Международная касса: общемировые сборы «Годзиллы против Конга» перевалили за $400 млн

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в Японии, повлекшей за собой закрытие значительной части кинотеатров, местный прокат живет и продолжает приятно удивлять мир. Так, на прошедших выходных лидером международной кассы стали японские аниме-проекты. По предварительным данным уикенд снова выиграл мультфильм ДЕТЕКТИВ КОНАН: АЛАЯ ПУЛЯ (Detective Conan the Movie: The Scarlet Bullet), в активе которого благодаря домашнему прокату и прокату в Китае за выходные набралось больше $10,5 млн. Общая международная касса проекта сейчас составляет около $60 млн. Из-за особенностей японского проката, эти цифры не окончательные, они будут уточняться.

Второе место международного чарта досталось новому японскому аниме БРОДЯГА КЭНСИН: ФИНАЛ (Rurouni Kenshin: The Final). Проекту, который на родине прокатывает местное подразделение Warner Bros., покорилось $6,6 млн.

$6,3 млн записал на свой счет МОРТАЛ КОМБАТ. Наибольший вклад внесла Австралия, где проект дебютировал в эти выходные с $3,2 млн. А всего лента работала в 36 странах, и к концу воскресенья на ее счетах скопилось в общей сложности $27,6 млн. Вместе с деньгами от американского проката общая касса проекта теперь составляет $50,1 млн.

Фильм ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА сумел добавить в свою копилку еще $5,6 млн. Таким образом, общие сборы проекта за пределами США выросли до $320 млн, из которых $183,1 млн принес Китай, $20,1 млн − Австралия, $18,2 млн − Мексика, $12,4 млн − Тайвань и $11,7 млн − Россия. Общемировая касса проекта теперь составляет $406,6 млн. Это лучший результат для голливудской картины в пандемийное время.

Замыкает пятерку лидеров международного проката китайская картина СЕСТРА. Она сумела положить в свою копилку $4,52 млн, а ее общая касса составляет $128,3 млн.

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26.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz