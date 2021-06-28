Международная касса: «Форсаж 9» ожидаемо на первом месте

За минувший уикенд ФОРСАЖ 9 добавил еще $38 млн с 45 зарубежных рынков, увеличив тем самым общие международные сборы до $335 млн. Продолжение гоночной франшизы по сборам приближается к показателям ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА, на счету которой $344 млн международных сборов. Кроме того, ФОРСАЖ 9 занял на старте лидерские строчки в Мексике ($10,7 млн с учетом превью — рекорд с начала пандемии), Великобритании ($8,3 млн — рекорд четверга, пятницы и субботы с начала пандемии) и Бразилии ($2,6 млн — рекорд по старту в четверг). Впереди у боевика еще Испания, Франция, Германия, Япония и Италия, на которых он будет выходить в течение всего лета.

КРУЭЛЛА, которая выходит одновременно в кинотеатральном и онлайн-прокате на платформе Disney+, пополнила счет на $10,6 млн с 42 рынков, а также стала лидером на старте во Франции, где доступна только в кинотеатрах. На данный момент ее международные сборы составляют $112,5 млн.

ТИХОЕ МЕСТО 2 пересекло отметку в $100 млн на международном рынке, собрав суммарно $112 млн. Пятый прокатный уикенд позволил заработать еще $9,6 млн на 48 рынках. На соответствующих территориях ТИХОЕ МЕСТО 2 на 12% опережает первую часть фильмов ужасов. Впереди у картины еще старты на 17 рынках.

Международная касса ЗАКЛЯТИЯ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА также превысила значение $100 млн. За прошедшие выходные фильм ужасов добавил в копилку $6,9 млн на 57 рынках (падение составило 46%), международная касса на данный момент оказалась больше $101 млн.

Тем временем КРОЛИК ПИТЕР 2 преодолел 100-миллионную отметку мировых сборов — суммарная касса мультфильма составляет $107,8 млн. За минувший уикенд в международном прокате проект собрал $6,3 млн, что позволило заработать $79 млн на 30 рынках. КРОЛИК ПИТЕР 2 выйдет еще во Франции, Германии, Италии, Испании, Бразилии и Корее.

28.06.2021 Автор: Виолетта Палий