Международная касса: «Ударная волна 2» из Китая снесла конкурентов

Абсолютным лидером кассовых сборов на прошедшем уикенде в международном прокате стал гонконгский боевик УДАРНАЯ ВОЛНА 2 (Shock Wave 2), стартовавший на родине и материковом Китае. Эта лента, рассказывающая о специалисте по обезвреживанию бомб, сумела собрать на старте около $64 млн. Первый фильм, ставший хитом 2017 года, на старте брал $58 млн.

Второе место международного топа у другой картины из Китая − фэнтези КОЛДУН: МЕЧТА О ВЕЧНОСТИ (Dream of Eternity). Эта новинка за выходные сумела положить в свою копилку $38,57 млн. Права на ее показ за пределами Китая уже приобрел Netflix.

Замыкает тройку лидеров ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984, сумевшая на 42 международных рынках собрать $19,4 млн. Общие сборы картины за пределами США сейчас составляют $68,3 млн, а общемировые − $85 млн. Очевидно, что лента заработает в разы меньше первого фильма, который в свое время закончил прокат с результатом в $822 млн. Аналитики предрекают второй части только $180-200 млн общих сборов.

Китайский фильм-катастрофа СЛУЖБА СПАСЕНИЯ (The Rescue) за выходные положил в свою копилку $9,9 млн. Он находится на четвертом месте топа. Картина работает хуже, чем предполагалось. Сейчас в ее активе $64,6 млн, но это значительно ниже прогнозов. Общие бюджет этого проекта − более $90 млн, так что имеющиеся сборы его явно не устраивают.

Замыкает пятерку лидеров, как и неделю назад, мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Работая на 16 международных территориях, лента получила за выходные еще $9,2 млн. Треть этой суммы была обеспечена хорошим стартом в России ($3 млн с превью), еще примерно столько же принесла Австралия ($2,7 млн). Испания подарила мультфильму $1,4 млн. Общая зарубежная касса проекта сейчас составляет $67,9 млн из которых $51,4 млн он собрал в Китае. Общемировая касса мультфильма составляет $98,3 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

28.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Ent Group