Международная касса: «Годзилла против Конга» уверенно вырывается в лидеры

Безоговорочным лидером международного проката на прошедшем уикенде стал фантастический экшн ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. Лента собрала в общей сложности $121,8 млн. Проект вышел на 38 международных рынках, но большую часть денег получил от одного − Китая. Здесь ленте досталось сразу $70,34 млн. Это лучший старт голливудского проекта в постковидную эпоху. Впрочем, новый фильм стартовал примерно на одном уровне с предыдущим: ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ в 2019 году на первом уикенде получил в Китае $66 млн.

Среди других международных территорий по сборам фильма выделяются Австралия и Мексика, собравшие каждая по $6,3 млн. Далее следуют Россия с $5,8 млн, Тайвань с $5,2 млн и Индия с $4,8 млн. Везде стартовые сборы нового фильма выше, чем показатели предыдущих частей этой киновселенной.

Второе место международного топа по итогам выходных получает мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Проект от Disney показывает хорошую выдержку и небольшие падения на многих основных рынках. Уикенд принес ему в общей сложности $3,9 млн. Международная касса проекта теперь составляет $54,2 млн, а общемировая − $82,6 млн.

Замыкает тройку международного бокс-офиса японская лента ЕВАНГЕЛИОН 3.0+1.0, у которой, по предварительным данным, за уикенд будет не меньше $5 млн.

Китайская лента ПРИВЕТ, МАМ! стала четвертой. За выходные проект получил еще $3,62 млн, увеличив свои общие кассовые сборы на родине до впечатляющих $821 млн. Благодаря Китаю в топе также находится АВАТАР Джеймса Кэмерона. На прошедших выходных лента собрала в Поднебесной еще $3,5 млн, увеличив кассу своего перевыпуска до $51,7 млн. Всего же сборы фильма за пределами США составляют $2,0809 млрд, а общемировая касса проекта выросла до $2,8414 млн.

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29.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz