Международная касса: и здесь впереди всех «Семейка Крудс 2»

Весьма успешным по нынешним временам оказался международный старт американского полнометражного мультфильма СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Проект стартовал на семи международных рынках и собрал там $20,8 млн. Это данные студии Universal. Она же сообщает, что одном только Китае мультфильм собрал $19,2 млн. При этом официальный источник данных о кассовых сборах Китая, портал Ent Group дает СЕМЕЙКЕ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ только $18,9 млн. Возможно, в данном случае разные цифры объясняются разницей курсов, по которым юани переводятся в доллары. Как бы там ни было, результаты релиза можно считать хорошими. Напомним, первый мультфильм франшизы в Поднебесной стал хитом, собрав в общей сложности $63,3 млн − отличные для тогдашнего проката цифры.

Второе место международного топа также за хитом китайского проката − гонконгской ленты НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ. Этот проект собрал за выходные около $14 млн. Общая касса картины в Китае сейчас составляет $59,74 млн. Замыкает тройку лидеров − новинка китайского проката − драма Чжана Имоу ОДНА СЕКУНДА. Этот проект за три дня в кинотеатрах Поднебесной получил $10,56 млн.

Японское аниме КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД увеличило свою кассу еще более, чем на $9 млн. Общие сборы этого хита − более $260 млн.

Замыкает пятерку лидеров, по предварительным данным, китайский патриотический хит ПОДВИГ, получивший за выходные еще $3,55 млн. Общая касса проекта на данный момент составляет $167,70 млн.

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30.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, THR, Variety, KoBiz, ComScore