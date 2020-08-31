Международная касса: «Довод» стартовал с $53 млн

Первый посткарантинный блокбастер ДОВОД с успехом стартовал на международных рынках. Лента вышла в 41 стране, включая Канаду, и сумела собрать $53 млн. Среди стартовых территорий первой волны выделяется Великобритания с $7,1 млн (£5,4 млн), где ленту показывали на 3,114 тыс. экранах. В итоге, по сборам она заняла 74% рынка. Франция принесла фильму Кристофера Нолана $6,7 млн (€5,7 млн). Здесь ленту показывали на 1,070 тыс. экранах. По сборам она заняла 68% рынка.

Южная Корея принесла только $5,1 млн. Могло быть и больше, но из-за очередной вспышки коронавируса кинотеатры в стране работают с ограничениями. Тем не менее, ДОВОД показывали на 2,228 тыс. экаранов, в итоге он получил 80% сборов уикенда. В Германии картине досталось 60% от всех сборов уикенда. Лента получила $4,2 млн (€3,6 млн) работая в 1,955 залах.

Кинотеатры IMAX в 38 странах мира принесли фильму $5 млн. На следующей неделе лента официально выходит в России, Китае и США.

Несмотря на впечатляющий результат ДОВОДА, он занял второе место в международном топе уикенда. Лидером кассовых сборов стал китайский военный блокбастер ВОСЕМЬ СОТЕН. Эта лента собрала за уикенд $70,7 млн, а ее общие сборы за 10 дней проката на родине составляют впечатляющие $279 млн. Тройку лидеров в международном чарте замыкает ещеодна китайская лента − романтическая картина ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НАВСЕГДА. На выходных она заработала почти $10,2 млн, а всего за шесть дней проката у проекта оказалось $60,71 млн.

В Китае также вышла голливудская викторианская драма МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ. За шесть дней проката в стране лента собрала $4,7 млн, увеличив свои международные сборы до $108,5 млн, а общемировые − до $216,6 млн.

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31.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group