Международная касса: «Душа» удержалась на первом месте

Пиксаровский мультфильм ДУША вторую неделю подряд возглавляет список самых кассовых кинопроектов уикенда. Прошедшие выходные принесли ленте еще $9,3 млн. Проект работает на 13 международных рынках, но наиболее успешно его дела идут в Китае (сборы в $54 млн), России (сборы $8 млн), Южной Корее ($7,3 млн), Саудовской Аравии ($5,7 млн) и на Тайване ($5,6 млн). Общая касса проекта на сегодняшний день составляет $85,2 млн.

Места со второго по четвертое в международном топе по предварительным данным забрали себе проекты из Китая. Так, комедия КРАСНЫЙ КОНВЕРТ за выходные собрала здесь около $7,5 млн, увеличив свою общую кассу до $23 млн. Экшн-боевик ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА 2 получил около $6,5 млн, увеличив свой тотал в местном прокате до впечатляющих $185 млн. Драма АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК собрала почти $5,5 млн, увеличив общую кассу проекта до $206 млн.

Место в пятерке лидеров наверняка занимает и индийская кассовая сенсация − боевик МАСТЕР, однако точных данных о его сборах нет. Известно, что у себя на родине картина работает очень хорошо. Общая касса проекта после двух недель в мировом прокате может достигать $33 млн.

А пока замыкать пятерку лидеров международного топа будет новинка − триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ, которая положила в свою копилку $2,8 млн. Основной вклад сюда внесли кинотеатры России, подарившие проекту около $1,1 млн. Общемировые сборы картины после первого уикенда в прокате составляют $7,6 млн.

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01.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, THR, EntGroup