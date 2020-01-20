Международная касса: «Плохие парни» обходят конкурентов

Первенство в международном прокате захватил американский боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Лента студии Sony принесла сразу $38,6 млн. Это лучший международный старт для фильмов данной франшизы. Вместе со стартом в домашнем прокате общемировые сборы проекта составили $97,8 млн. Лента отлично стартовала в Германии ($5,1 млн), Австралии ($3,9 млн), Мексике ($3,8 млн), Южной Корее ($3,2 млн), Испании ($2,2 млн). Часть крупных рынков для фильма откроется на следующей неделе.

Второе место в топе досталось военной драме 1917. Лента собрала $26,1 млн. Международные сборы проекта выросли до $61,9 млн, а общемировые − до $138,7 млн. Территории, которые закрывает студия Universal, принесли за уикенд $8,6 млн. Из них $3,9 млн пришло из Франции, $1,9 млн − из Германии, $1,4 млн − Из Мексики. Территории Amblin Partners принесли $17,5 млн. Великобритания подарила еще $8,4 млн, увеличив общие сборы картины в этой стране до $24,5 млн. Еще $2,5 млн пришли из Австралии, где сборы фильма составляют $7,2 млн. $1,6 млн принесли Нидерланды, $1,5 млн Испания.

Вторая крупная новинка уикенда − УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА − получила $17,2 млн. Таким образом, международные сборы проекта увеличились до $27,3 млн. Его общемировая касса пока составляет $49,8 млн.

Четвертое место топа у фильма ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Рынки за пределами США на выходных принесли еще $17 млн. Таким образом, международная касса фильма теперь составляет $438 млн, а общемировая − $709 млн. Самым успешным зарубежным рынком проекта остается Великобритания с $42,6 млн. Далее следуют Китай с $41,2 млн, Австралия с $28,5 млн, Франция с $24,6 млн и Германия с $23,1 млн.

Замыкает пятерку лучших по итогам выходных мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Лента собрала еще $12 млн. Международные сборы фильма составляют $936,2 млн, а общемировые − $1,401 млрд.

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20.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore