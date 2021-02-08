Международная касса: «Душа» сохранила за собой первое место

Лидером международного чарта кассовых сборов по итогам прошедших выходных остался мультфильм ДУША. Проект PIXAR работал на 20 международных рынках и положил в свою копилку еще $6,9 млн. Наиболее успешно проект проявил себя в России, где ему удалось собрать около $2,7 млн (общая касса на рынке − больше $11,6 млн). Хороший результат показывает Южная Корея, подарившая проекту еще $2 млн (общие сборы на рынке − $10,1 млн). И конечно, Китай − здесь мультфильм собрал за выходные $1,8 млн, а его общие сборы в стране выросли до $56 млн, что сделало его вторым по кассе мультфильмом PIXAR в стране после ТАЙНЫ КОКО. Общие сборы ДУШИ в международном прокате достигли $96,2 млн.

Оставшиеся места в международной пятерке занимают проекты на китайском языке. Прежде всего, это нынешний лидер китайского проката, гонконгский боевик ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА 2. Эта лента на выходных положила в свою копилку $4,86 млн, увеличив общую кассу проекта до $196 млн. Третье место международного топа и второе в топе китайском у проекта АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. Эта семейная драма получила за уикенд еще $4,6 млн. Ее общие сборы выросли до $216 млн.

На четвертом месте в международном рейтинге сборов китайская комедийная лента КРАСНЫЙ КОНВЕРТ, собравшая за выходные $4,3 млн. Ее общая касса пока составляет скромные для рынка $32,8 млн. И, наконец, замыкает топ-5 новинка от Sony Pictures Animation, сделанная совместно с китайскими компаниями Base Animation, Beijing Sparkle Roll Media и Tencent Pictures. Это мультфильм ДРАКОН ЖЕЛАНИЙ. Он собрал в прокате $2,32 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

08.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Deadline, Ent Group, Comscore