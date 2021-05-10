Американская касса: «Гнев человеческий» на первом месте

Новинка американского проката с Джейсоном Стэйтемом в главной роли возглавляет чарты кассовых сборов, собрав за уикенд $8,1 млн. Занять боевику первую строчку позволило, во-первых, отсутствие параллельного показа в онлайн-кинотеатрах, а, во-вторых, довольно хороший сарафан.

После трех недель на большом экране аниме-хит ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» опустился на второе место и собрал $3 млн. Суммарно он заработал $39 млн в США и более $435 млн в мире. С небольшим отставанием идет МОРТАЛ КОМБАТ, занявший третью строчку с $2,3 млн. Его американские сборы теперь составляют $37,8 млн, а мировые — $72 млн.



Сейчас ключевые города — Нью-Йорк и Лос-Анджелес — ослабляют ограничения по максимальной вместительности в кинотеатрах, и это может способствовать увеличению продаж билетов и возвращению на экраны больших премьер. Например, сборы ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА в эти выходные превысили $92 млн, что может потенциально сделать его первым фильмом времен пандемии, который соберет в Америке больше $100 млн. По итогам прошедшей недели ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА заняла четвертое место с $1,9 млн, что увеличило ее копилку мировых сборов до $422 млн. Фильм уже обошел своего предшественника ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, который в мире в 2019 году собрал $386 млн.



В десятый уикенд проката продажи билетов на мультфильм Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН выросли на 25% по сравнению с прошлыми выходными. Так, с недельными сборами в $1.8 млн проект занял пятое место, и теперь его американская касса достигла $43,8 млн.

Еще одна новинка недели — комедия HERE TODAY от Sony заработала за выходные $900 тыс., заняв седьмую строчку по кассовым сборам. Даже для времен пандемии этот результат считается неудачным началом для крупного студийного релиза.

Вряд ли цифры, которые показывает американский прокат, можно назвать хорошей подготовкой к летнему сезону. Одна из причин таких показателей — перенос выхода супергеройского фильма ЧЕРНАЯ ВДОВА с 7 мая на 9 июля. Ожидается, что кинотеатральная индустрия наберет обороты с выходом фильмов КРУЭЛЛА и ТИХОЕ МЕСТО 2 в конце месяца, за которыми последуют премьеры ФОРСАЖА 9 и ЖЕНЫ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ КИЛЛЕРА в июне.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

10.05.2021 Автор: Виолетта Палий