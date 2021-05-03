Американская касса: «Никто» держится в пятерке, лидером стал аниме-боевик

После того, как аниме-боевик ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД БЕСКОНЕЧНЫЙ уступил лидерскую позицию в прошлый уикенд, проект все же обходит МОРТАЛ КОМБАТ в чартах кассовых сборов США. Аниме заканчивает уикенд с кассой в $6,4 млн, в то время как его главный конкурент отстает с $6,2 млн. Премьера двух фильмов состоялась на прошлых выходных, но падение по сборам у них составило порядка 70%, что во время пандемии можно даже назвать не самым страшным результатом.



На третьем месте вновь остается ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА, собравшая $2,7 млн — падение составляет более 60%. Теперь американская касса фильма суммарно составляет $90 млн. Четвертым оказался хоррор РАЗДЕЛЕНИЕ (Separation), копилка которого пополнилась на $1,8 млн. Против фильма играет не очень хороший сарафан, а также низкие рейтинги пользователей на инфосайтах.



Боевик НИКТО Ильи Найшуллерв замыкает пятерку лучших, собрав $1,2 млн за шестой прокатный уикенд. Таким образом, суммарно проект заработал в американском прокате $23 млн. Уже сейчас американские зрители могут арендовать фильм в онлайн-кинотеатрах за 20$, что также сказывается на кинотеатральных сборах проекта.

Новинки же показали себя еще скромнее: драма ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ ДНЯ с Гленн Клоуз и Милой Кунис заработала $303 тыс. за выходные, а комедийная драма от Focus Features ЛИМБО (Limbo) собрала порядка $90 тыс.

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03.05.2021 Автор: Виолетта Палий