Российский бокс-офис за первое полугодие 2022 года сократился на треть

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в первом полугодии 2022 года составили 14,402 млрд рублей, что на 33% меньше, чем было в аналогичный период 2021-го, а также на 8% меньше сборов первого полугодия 2020-го.

При пересчете в валюту сборы за полугодие составили $186,127 млн – это на 36% меньше при сравнении с первым полугодием 2021-го и на 27% ниже, чем было в тот же период 2020-го.

В первом полугодии 2022 года было продано 48,6 млн билетов, что оказалось на 39% меньше показателя того же периода 2021-го.

Кроме того, киноплощадки России и СНГ заработали за первое полугодие 2022 года суммарно 16,593 млрд рублей. Это оказалось на 27% меньше этого же периода 2021-го и на 1% ниже результата первого полугодия 2020-го. Также в первую половину 2022 года было продано 56,1 млн билетов – относительно того же периода 2021-го число зрителей сократилось на 33%, а в сравнении с 2020-м – на 15%.

В валюте за первое полугодие 2022 года кинотеатры России и СНГ заработали $221,821 млн. По сравнению с первой половиной 2021 года валютные сборы уменьшились на 27%, а относительно 2020 года – на 18%.

09.07.2022 Автор: БК