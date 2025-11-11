В рамках фестиваля «Читка» эксперты обсудили фантастику в современном российском кино

Модератором встречи выступила кинокритик Лариса Малюкова. В разговоре приняли участие сценарист и продюсер Андрей Золотарев, сценарист и продюсер Роман Кантор, писатель и журналист Шамиль Идиатуллин, режиссер Клим Козинский, режиссер Александр Домогаров-младший и продюсер Нарек Мартиросян.

Андрей Золотарев начал беседу с утверждения, что он не видит какого-то особенного всплеска интереса к фантастике – в том числе потому, что это очень дорогой жанр, который к тому же очень сложно продать массовой аудитории. Вера продюсеров в жанр, по его словам, существует во многом «вопреки». При этом, негативная реакция в адрес экранизаций фантастики возникает очень быстро – это связано с крайне пассионарной аудиторией.

Клим Козинский, рассуждая об особенностях российской фантастики, подчеркнул, что национальные черты связаны не с конкретным жанром, а с самим принципом узнаваемости и понимания контекста. Сложность фантастики при этом заключается в том, что там необходимо объяснять этот самый драматургический контекст.

Отвечая на вопрос о социальном измерении в фантастике, Роман Кантор выдвинул предположение, что там оно существует на метафорическом уровне, но зачастую может теряться на фоне большого стиля, привычного для жанра. Также сценарист отметил, что многое из того, что являлось фантастикой совсем недавно, сейчас уже стало реальностью: «Мы достигли момента, когда надо думать, что будет со следующим поколением».

Александр Домогаров-младший заявил, что не надо снимать один жанр и что фантастика должна обладать высказыванием и человеческим измерением. Что касается бюджетов, то они не обязаны непременно быть высокими. В качестве примера он вспомнил первый сезон «Игры престолов», в котором фактически не было никаких драконов, и первую часть трилогии НАЗАД В БУДУЩЕЕ Роберта Земекиса, выглядящую по нынешним меркам вполне скромной с точки зрения стоимости продакшна.

Шамиль Идиатуллин напомнил, что научная фантастика возникла в ответ на необходимость сгладить шок от научно-технического прогресса: именно так появился Жюль Верн, а затем Герберт Уэллс, привнесший в жанр социальный аспект. Братья Стругацкие, в свою очередь, включали уже психологическую узнаваемость. «Если социология измеряет температуру общества как организма, а журналистика ведет прямую трансляцию из его органов, то искусство служит нервной системой, сообщает, когда этому организму больно», – добавил он. По мнению эксперта, проблема с фантастикой заключается в том, что она долгие годы считалась низким жанром. Тем не менее, слой тех, кто будет читать фантастику и не стесняться этого, продолжит постоянно расти.

Нарек Мартиросян подчеркнул, что видит перспективы в фантастике в силу той склонности к эскапизму, которую аудитория демонстрирует последние годы. Шамиль Идиатуллин, в свою очередь, в заключительной части беседы добавил, что фантастика в частности и литература в целом меняется – в том числе в части гендерного баланса, который долгое время был сильно сдвинут в сторону мужчин: как авторов, так и персонажей.

11.11.2025 Автор: Максим Острый