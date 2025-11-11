На фестивале «Читка 4.0» прошла панель, посвященная стримингам

В беседе приняли участие директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая, директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим, генеральный продюсер компании Russian Code Антон Щукин, директор департамента роста подписки и бизнеса Start Илья Алексеев и генеральный директор кластера KION Алексей Иванов.

Алексей Иванов начал беседу с рассуждения о фильме АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС и других экранизаций (в частности, «Резервации», в основе которой лежит «Принцип четности» Станислава Гимадеева), а также о том, как новые адаптации переосмысляют исходный текст. При этом он уточнил, что любая экранизация, тем более популярной книги – это огромный риск, поскольку у фанатской базы есть свой визуальный образ произведения. Маркетинговая сила бренда оригинала имеет огромнейшее значение и дает стартовый толчок, но попадание в аудиторию все равно должно быть идеальным.

Александр Косарим, говоря об экранизации «Трудно быть богом» братьев Стругацких, согласился с тем, что подобные проекты влекут огромную ответственность. При этом он подчеркнул, что оценить реальный объем интереса, тем более в случае с литературной классикой, может быть затруднительно – бренд может быть знаком, но не факт, что он будет коммерчески привлекателен.

Ксения Болецкая согласилась с тем, что в случае с книгами надо отличать знание и любовь к ним: эти величины могут быть совершенно несопоставимы – и это специфика именно России в силу особенностей школьного образования. Также она заявила, что у нас нет столь мощных фанатских сообществ, которые могли бы реально негативно повлиять на успех экранизации.

Илья Алексеев в рамках своего выступления рассказал об обновленной подписке Start и о тех партнерских возможностях, которые такие изменения предполагают. Связаны они, разумеется, с экономической ситуацией, которая сложилась на рынке в целом.

Ксения Болецкая подхватила эту нить рассуждений и рассказала о механизме агрегаций подписок, который «Кинопоиск» заявил на своей недавней презентации. Она отдельно подчеркнула, что очень важно сохранить бренд исходной платформы контента; задача «Кинопоиска» в этом смысле – это расширение контентного предложения.

Антон Щукин, анализируя новую структуру «Кинопоиска», подчеркнул, что она станет универсальным механизмом, который позволит оценить успешность контента. И в этом смысле ему кажется сегодня странным, например, награждение сериалов, которые еще только готовятся к премьере: «То, что люди смотрят – оно должно стоить денег. И мы хотим сделать контент, который смотрят долго». Также Щукин добавил, что лицензированный контент, который предлагает Russian Code, на 30 и более процентов дешевле для стримингов, чем ориджиналсы.

Александр Косарим считает, что все же нужен внешний единый измеритель – только он сможет ответить на вопрос, что реально популярно. И он, и Антон Щукин сходятся при этом в наблюдении, что сейчас весь рынок стримингов и отдельных проектов позиционирует себя как крайне успешный. Однако директор по контентной политике видеосервиса Wink считает, что мы находимся на пороге кризиса, и многие игроки меняют модель поведения, поскольку понимают, что в режиме standalone они могут не выстоять.

11.11.2025 Автор: Максим Острый