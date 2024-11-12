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Аналитика


Фестиваль «Читка 3.0»: дискуссия «Экранизация 90-х: зачем и почему?»

Профессионалы индустрии о будущем популярного в последние годы тренда

В рамках второго дня фестиваля экранизаций «Читка 3.0» прошла дискуссия «Экранизация 90-х: зачем и почему?». В ней приняли участие режиссер Александр Велединский, сценарист Роберт Гараев, публицист и сценарист Ситора Алиева и киновед Ная Гусева. Модератором выступила журналист и кинокритик Лариса Малюкова.

Первым слово взял Александр Велединский. По его словам, 1990-е для авторов, которые жили в то время – это непроходящая боль. Он напомнил, что учился в это время во ВГИКе вместе с режиссером «Бригады» Алексеем Сидоровым, и поэтому все то, что они написали в сериале – это их воспоминания и восприятие того времени. 

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев отметил, что криминал в принципе достаточно харизматичен. Если говорить о персонажах сериала Жоры Крыжовникова, то сделать их обаятельными и было главной задачей. Гараев также привел в пример новую работу Юрия Быкова – криминальную драму «Лихие»: он считает, что и там герои довольно обаятельные, несмотря на то, что они убийцы.

Велединский, в свою очередь, напомнил, что Данила Багров в БРАТЕ – тоже убийца, и заметил, что нельзя предъявлять претензии к представленным в фильмах и сериалах ценностям. «Воспитывать должно не кино, а семья», – подчеркнул он.

Ситора Алиева считает, что 1990-е отличаются важным этапом репрезентации авторского кино в России, потому что в то время в стране снимали Алексей Балабанов, Александр Рогожкин, Вадим Абдрашитов и другие. По ее словам, значительную роль в становлении современной индустрии также сыграло и кооперативное кино. «Оно принесло с собой невероятно открытые двери для любых тем, сюжетов и героев. С одной стороны у нас был кооперативный шлак, а с другой стороны – вдруг появились фильмы, о которых вчера еще никто не думал», – отметила она. Алиева считает, что 1990-е сейчас вдохновляют молодых авторов.

Ная Гусева полагает, что ее поколение, которое не жило в 90-е, все равно не может отделить себя от эпохи, и пытается таким образом осмыслить свое место в мире. «Для меня 90-е – это немного мифическая оболочка. Чтобы иметь свое мнение, приходится зарываться глубже», – добавила она. Гусева отметила, что в каждом проекте про это время видит мистификацию, потому что это, своего рода, уже миф для молодых людей. 

Лариса Малюкова напомнила, что уже скоро выйдет еще один проект по 90-е – сериал «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, и для них – это было карнавальное время. Тандем для себя сравнивает эту эпоху с 1920-ми годами, когда все вокруг менялось, люди пытались творить, но не знали, что их будет ждать. 

Велединский добавил, к этому времени может быть разное отношение, но нельзя все «лепить одной краской». «Я голосовал за Ельцина, мы жили надеждой, но ощущение, что нас обманули – осталось. Свобода оказалась не для всех. Мне повезло, что я сменил парадигму работы, но не всем так повезло», – сказал режиссер. 

Ситора Алиева привела в качестве примера реакцию зрителей на фильм БЫК Бориса Акопова после показа на фестивале в Карловых Варах. По ее словам, ни один из посмотревших картину не смог объяснить, за что конкретно он полюбил фильм – всех покорила его энергия.

Ная Гусева, в свою очередь, вспомнила фильм РОВЕСНИК Федора Кудрявцева, который участвовал в фестивале «Окно в Европу» в этом году. По ее словам, это яркий пример картины, которая говорит о 90-х от лица людей людей, тогда не живших. «Там тоже есть ощущение свободы, которая далеко не для всех», – добавила она.

Велединский полагает, что интерес к данной эпохе связан с растущей романтизацией СССР среди молодежи – многие подростки (в том числе, и его дети) задаются вопросом, как там жилось, и думают, что там было хорошо. Режиссер думает, что в ближайшее время нас еще может ждать тренд на 1970-е, потому что направленность на возврат в СССР очень явная.

Гусева добавила, что ощущение «раньше было лучше» – это и есть тот элемент мифа, о котором она говорила ранее. По ее словам, некоторые социологи утверждают, что другое время предполагает для людей альтернативную реальность. 

Гараев не уверен в тренде на 70-е, потому что, по его мнению, 1990-е – важнее других эпох: для России он их ставит в один ряд с революцией, а также Первой и Второй мировыми войнами. «Сменился строй, а люди в 90-е прошли какой-то особенный путь, потому что начинали с нуля. Весь прошлый год я провел, отвечая на вопрос – почему "Слово пацана" интересно молодежи, и, мне кажется, что это один и вариантов», – заявил он.

Александр Велединский предположил, что смена тренда на эпоху 90-х наступит со сменой парадигмы в стране. Ная Гусева согласилась с данным высказыванием. Она отметила, что нельзя забывать, что индустрия – это живой организм и поэтому нельзя наверняка предугадать, как и что изменится. «Мы живем в обществе, большая часть которого знает СССР, жила там и считает его хорошим временем», – подчеркнула она.

Ситора Алиева, в свою очередь, отметила, что молодым сейчас уже не интересно рассказывать истории про 1990-е. Подобный вывод она сделала после лаборатории в рамках «Читки», где участники короткометражного конкурса фестиваля «Короче 2024» представляли проекты своих дебютных полнометражных фильмов – большую часть из них составило жанровое кино: сказки и хорроры. 

12.11.2024 Автор: Илья Кувшинов

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