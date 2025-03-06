Фестиваль «Дух огня»: пленарная сессия «Отражая ценности»

Модератором дискуссии «Отражая ценности: Новые визуальные коды национального кинематографа» выступила главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева.

Открыл встречу губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что ценностями для регионального или мирового кино является то, что выступает ценностями для человека. По его словам, всех собравшихся объединяет язык искусства и язык кино, и при этом все мы можем узнавать историю стран друг друга благодаря кинематографу. Кухарук отметил, что ему очень приятно, что Югра, будучи одним из мировых центров нефтедобычи, сейчас открывается миру как центр кинематографический – со всем его внутренним богатым культурным наследием. «Сегодня наша задача – сохранить язык, культуру, в том числе в цифровом формате, который будет передаваться из поколения в поколение», -– отметил губернатор. Также он подчеркнул, что Югра готова максимально помогать киноиндустрии – и локациями, и поддержкой молодых кадров.

Чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас поблагодарил организаторов и участников фестиваля за приглашение и в рамках своего выступления отметил, что сейчас перед кинематографом Мексики стоит задача как по сохранению уникальности, так и по достижению универсальности. Такие фильмы, как РОМА Альфонсо Куарона или Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ Вальтера Саллеса, доказывают, что кино может быть культурным мостом и инструментом диалога.

Отвечая на вопрос модератора о том, кто сегодня является героем нашего времени, режиссер, президент Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица отметил, что сейчас коммерчески успешные фильмы должны пользоваться языком рекламы. В прошлом кино объединяли цели мира, но сейчас все изменилось: общественно-релевантные темы не всегда удачно разрабатываются авторами, что приводит к обесцениванию связанных с ними фильмов. Кустурица считает, что фестиваль «Дух огня» может доказать: хорошие, ценностно-насыщенные фильмы могут быть успешными – такими, которые меняют сердца зрителей.

Генеральный директор киностудии «Узбекфильм» Баходыр Мухамедов пояснил, что Узбекистан отстраивает свою идентичность через кино, и делается это, в частности, при помощи программы «Живая история». В ее рамках 54 кинопроекта рассказывают историю страны. Два проекта из этого цикла делаются со студией «Лендок». Бюджет картин цикла – от $2 до $4 млн. Работа над 18 фильмами идет в рамках копродукции, в которой заинтересованы все стороны. Что касается «Узбекфильм», то сейчас студия эволюционирует в сфере технического переоснащения и модернизации. Кроме того, была возобновлена работа Ташкентского кинофестиваля и был открыт Ташкентский филиал ВГИКа.

Продюсер, заместитель генерального директора по кинопроизводству Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Александр Бондарев рассказал, что на студии лежит огромная ответственность по трансляции ценностей молодому поколению, однако плотность информационного потока сейчас колоссальна, и за умы детей ведется настоящая борьба. Задача, поставленная перед командой студии, максимально сложна и крайне интересна –запускаемые проекты должны носить не только развлекательный характер, но и быть сокровищницей истины. При этом у студии, с учетом завершающейся модернизации, есть все возможности для реализации этой задачи.

Заместитель генерального директора, генеральный продюсер Телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что в последние годы фильмы в кинотеатрах привлекали аудиторию в первую очередь в качестве аттракциона, однако сейчас контент должен рассказывать о том, что хорошо и плохо. В этом году продюсер выпускает две картины, которые, по его словам, особенно важны для национального самосознания – байопик РОДНИНА и военную драму В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. По словам Вайнштейна, эти истории важно увидеть подрастающему поколению именно сейчас в силу их актуальности.

Надежда Королева поинтересовалась у индийского продюсера, сооснователя Bombay Berlin Film Productions Арфи Ламба, хотим ли мы смотреть кино друг друга и есть ли сейчас необходимость в международном кино. Отвечая на этот вопрос, он подчеркнул, что даже исторические проекты могут быть интересны разным странам, так как рассказывают универсальные истории: «Наша общая история – это отражение общих ценностей, и кинематограф показывает, куда мы движемся как общество». Понимание собственной культуры, убежден Ламба, позволяет соответствующим образом относиться к культуре других людей.

Генеральный директор кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова уточнила, что 2024 год показал – зритель готов и хочет смотреть российское кино. Однако наибольшим успехом пользуются франшизы: зритель хочет понимать, на что он идет. Это коммерческий продукт, но привлекать надо к семейным историям, к традициям. Аудитория, по словам Ивановой, должна понимать, что жизнь – это не только аттракцион. Среди проектов, которые соответствуют этому вектору, продюсер назвала сиквел ПАЛЬМЫ: «Наша задача – делать хороший, качественный продукт, но со смыслами».

Генеральный директор индонезийской компании IOTA Kreatif Media Эка Чандра отметил, что правительство его страны сейчас концентрируется на сотрудничестве со странами БРИКС и Россией в том числе. Это позволит развивать наши совместные ценности и совместные бизнесы. Фокус производства в Индонезии, по словам продюсера, сейчас также нацелен на семейный контент, и другие страны могут присоединяться к этому процессу.

Директор Кубинской комиссии по кинематографии, продюсер Марица Себальо Акоста напомнила, что Россию и Кубу объединяют обширные исторические связи, в том числе в сфере кинематографа. Сейчас, по словам продюсера, важнейшей проблемой является культурная идентичность, и Куба стремится познавать российский, китайский, индийский опыт в этой сфере.

Генеральный директор АО «Роскино» Эльза Антонова поведала, что в год представляемая ею институция организовывает порядка 30 фестивалей по всему миру. Еще одна задача, стоящая перед «Роскино» – это укрепление индустриального диалога между российскими и зарубежными кинематографистами, что может содействовать росту числа копродукционных соглашений (сейчас их двенадцать). Также Антонова анонсировала создание при поддержке Министерства культуры РФ, «Роскино» и Росконгресса кинофестиваля «Душа России»; его ответвление под названием «Россия – миру» планируется запустить в Индии.

06.03.2025 Автор: Максим Острый