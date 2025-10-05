В рамках II Дальневосточной Кинопремии стартовала деловая программа

Главным спикером Q&A-сессии выступила заместитель главного редактора по сериальному продукту АНО «ИРИ» Мариам Бохян. Мероприятие получило заголовок «Частые ошибки питчинга. ИРИ».

Участие в сессии приняли также как те создатели контента, которые уже прошли конкурсы ИРИ, так и те, кто только готовится к питчингам. Для последних практический характер встречи был особенно важен. Все присутствующие смогли поделиться своим опытом и задать интересующие их вопросы, а Мариам Бохян подробно рассказала, как именно стоит представлять свои проекты Институту.

По мысли Бохян, питчинг – это первый краш-тест проекта, и в нем надо сразу стараться избежать ошибок – по крайней мере, наиболее распространенных. В частности, она напомнила, что исходно надо создать первое впечатление о своей задумке – рассказать, как называется проект, в каком жанре он выполнен, какой теме посвящен. Обязательно надо уточнить, сколько единиц контента подразумевает проект и каков его хронометраж.

Говоря о содержании, Бохян уточнила: авторам надо понимать, кто герой их истории, в чем цель и актуальность проекта и кто его целевая аудитория. Особенно Бохян подчеркнула важность поступков героя, момента выбора и его последствий. Один из самых главных моментов в защите – это рассказ о механике проекта, о том, как он, собственно, работает. Именно в этом «движке» скрывается оригинальность проекта. Однако одной интересной идеи для питчинга недостаточно. И очень важно понимать, на какой формат (от короткого метра до сериала) заряда этой идеи хватит.

Не стоит забывать, заявила Мариам Бохян, и о финансовой стороне проекта. Заявляемая смета должна быть продумана и адекватна, создателям контента надо подготовиться к тому, что по смете, скорее всего, будут вопросы.

Среди главных ошибок, перечисленных Бохян в рамках сессии – плохое знание своего же материала, незапоминающийся визуал проекта, непроработанная устная подача материала, отсутствие команды проекта, заведомо невозможный дримкаст.

Фото: Дмитрий Петряков

05.10.2025 Автор: Ольга Куликова