Продолжается деловая программа II Дальневосточной Кинопремии

Заседание открыл Глава Республики Бурятия, Председатель Правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов. Он поприветствовал гостей, пожелал всем зарядиться духом Бурятии и почувствовать готовность республики к развитию кинопроизводства. Участникам была продемонстрирована презентация с природными локациями для съемок, представителями региональной флоры и фауны, богатейшим историческим, культурным и гастрономическим наследием Бурятии. Кинематографистам в качестве идей для сценариев были предложены темы чайного пути, оригинального атласа тибетской медицины, являющегося достоянием региона, музыкальные и певческие традиции, культура буддизма и местного старообрядчества.

Алексей Цыденов представил фильмы, созданные при поддержке республики, заявил, что кино – новое стратегическое направление ее развития, и пригласил участников и гостей заседания к сотрудничеству.

Далее слово взял директор премии Филипп Абрютин. Он открыл панельную сессию «Дальневосточный кинохаб: роль индустрии в развитии и позиционировании территорий». Абрютин выразил благодарность правительству и представителям креативной индустрии республики и представил спикеров: главу Республики Бурятия Алексея Цыденова, референта управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимира Костеева, исполнительного директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасана Гасанбалаева, исполнительного директора ассоциации анимационного кино России Ирину Мастусову, генерального директора ООО «Кинологистика» Анатолия Сергеева, представителя компании «Gemini Sky» (Китай) Жэнь Сыцзя, генерального директора ООО «Кинокомпания «Каро Премьер» Алексея Рязанцева, режиссера фильма «Челюскин. Первые» Степана Коршунова, руководителя представительства Союза кинематографистов России в Республике Бурятия Дину Замалиеву-Подпругину.

Затем Абрютин предложил гостям зафиксировать момент рождения Дальневосточного региона как полноправного мощного игрока на карте отечественной и мировой киноиндустрии. Он обозначил кино на Дальнем Востоке как комплексный проект территориального развития, влияющий на создание рабочих мест, импульс для развития малого и среднего бизнеса, мощный инструмент силы брендинга и сохранения культурного национального кода каждого из 11 регионов Дальнего Востока. Директор Дальневосточной кинопремии напомнил, что она в этом году проходит во второй раз и пополнена двумя номинациями: короткометражное кино и анимация. Премия, по его словам, выполняет функцию точки сборки, стягивающую в одном зале руководителей регионов, федеральных чиновников, продюсеров и режиссеров. Это мероприятие, которое организует некий индустриальный тимбилдинг, платформу для диалога между властью, сообществом и бизнесом.

Далее Филипп Абрютин обратился к главе Республики с вопросом: «Что для вас важно в киноиндустрии, которую вы интегрируете в общую стратегию социально-экономического развития региона? На что вы делаете ставку?». Алексей Цыденов в своем ответе обозначил, что видит желаемые варианты отдачи инвестиций региона в киноиндустрию в создании рабочих мест, брендировании территории для привлечения туристов, а главной целью он ставит формирование внутренней гордости и ценности своей земли в жителях региона для уменьшения оттока людей и улучшения демографической ситуации в Республике.

Владимир Костеев в своем выступлении обозначил, что, помимо экономической составляющей киноиндустрии в 6% от ВВП, приоритетной задачей является необходимость создания и продвижения смыслов через работу креативных отраслей. Он сделал акцент на том, что к 2030 году необходимо достигнуть доли финансируемых государством проектов с традиционными ценностями в 80%.

Гасан Гасанбалаев рассказал об аналитической стороне развития кино на Дальнем Востоке. Участникам сессии были представлены индустриальные цифры: 4 тысячи местных жителей задействованы в создании кино, здесь проводится 8 кинофестивалей, 4 региона имеют кинорибейты. Спикер поведал о развитии школ и колледжей креативных индустрий, о программах дополнительного образования по развитию кино в существующих университетах, а также о старте работы филиалов творческих вузов на Дальнем Востоке: ВГИК в Хабаровске, ГИТИС в Благовещенске и Щукинское училище в Южно-Сахалинске. В этом году в качестве меры поддержки совместно с Фондом кино был запущен конкурс – ежегодно Минвостокразвития выделяет 200 миллионов рублей на поддержку фильмов о Дальнем Востоке. Гасанбалаев обозначил острую необходимость создания большой дальневосточной сценарной мастерской и призвал коллег делиться идеями и предложения по этому поводу.

Ирина Мастусова в свою очередь, говоря об анимационной индустрии, обрисовала задачу развития региональных студий. В качестве схемы поддержки спикер привела в пример возможность получения рибейтов за счет вложений в фонд заработной платы. Это схема была реализована студией «КиноАтис» в Нижнем Новгороде. На Дальнем Востоке ассоциация видит точки роста в Якутии и Хабаровске, с которыми сотрудничество уже налажено. Ирина Мастусова упомянула анимационный фестиваль «Хрустальный нерпенок», проходящий в Бурятии, как первый знак того, что анимационная индустрия в этом регионе начинает формироваться. Она подчеркнула важность развития кадров.

По оценке Анатолия Сергеева, для создания региональных проектов, которые могут уметь успех в широком прокате, создателям стоит снимать фильмы с хэппи-эндом. По его мнению, эта формула будет работать всегда из-за особенностей устройства человеческой психики. Анатолий Сергеев, как уроженец Якутии, поделился личным опытом работы с национальным кино и подчеркивал важность создания возможностей для кино быть услышанным, например через СМИ, призывать к содействию органы власти. Спикер привел в качестве удачного примера фильм КАРИНА и подчеркнул важность создания душевных историй на основе реальных событий, которые есть в каждом регионе и способны объединить людей.

Китайские представители Жэнь Сыцзя и Дмитрий Степанов презентовали компанию «Gemini Sky», которая осуществляет взаимодействие в сфере кино между Россией и Китаем. Основные виды ее деятельности – дистрибьюция онлайн-контента, организация совместных секций на кинофорумах обеих стран, дистрибьюция кинотеатрального контента и кинопроизводство. Коллеги говорили о перспективах создания совместного контента, обозначили интерес к локациям и общим историческим тематикам.

Алексей Рязанцев отвечал на вопрос о прокатном потенциале контента, снимаемого на Дальнем Востоке. Он предлагает создавать кино о людях, с которых нужно брать пример, таких как Алдар Цыденжапов – герой картины 9 СЕКУНД, продюсером которой является Рязанцев. Он рассказал историю создания и проката этого фильма и выделил значимость идеологической составляющей при создании проектов.

Степан Коршунов поделился опытом создания кино на Дальнем Востоке, отметил поддержку со стороны администраций Чукотского автономного округа, Мурманской, Архангельской областей и МЧС, которые помогали обеспечить съемочный процесс, особенно на льду. В качестве сложностей режиссер обозначил затрудненную логистику регионов, подчеркнул важность развития необходимой производственной базы.

В завершении мероприятия Дина Замалиева-Подпругина обозначила точки роста региона. Особое внимание она уделила образовательной программе. Руководитель представительства Союза кинематографистов России в Республике Бурятия подчеркнула большую степень погружения в тему руководства Республики и профильного министерства.

Фото: Дмитрий Петряков

05.10.2025 Автор: Ольга Куликова