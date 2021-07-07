Киноаудитория уикенда: «Судная ночь навсегда» получила отрицательный «сарафан»

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 1 по 4 июля как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 1 по 4 июля 2021 года посещаемость кинотеатров России сократилась с 1,1 млн до 888,7 тыс. зрителей (минимальное значение с начала 2021 года). Структуру киноаудитории отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (31%). Крупнейшей группой по составу просмотра остались компании друзей (35%). Доля семейной аудитории составила 32%, средний возраст ребенка на сеансах составил 9 лет.

Среди подростковой аудитории, доля которой составила 15%, каждый третий зритель (34%) сходил на фильм КРУЭЛЛА, каждый пятый зритель (20%) выбрал мультфильм ЛУКА, третье место поделили между собой хоррор СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА и комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (по 7% зрителей). На ТИХОЕ МЕСТО 2 и ФОРСАЖ 9 пришли еще по 5% зрителей.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых возросла до 31%, каждый четвертый (24%) купил билет на комедию КРУЭЛЛА, каждый пятый зритель (19%) пришел на анимацию ЛУКА, на третьем месте СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (18%). Зрители данного сегмента чаще других выбирали фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых составила 30%, основным выбором стал ЛУКА (29%), каждый пятый зритель (20%) выбрал КРУЭЛЛУ, третьим по популярности в данном возрастном сегменте стал ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (14%), четвертым – фильм ужасов СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (9%).

Доля зрителей 35-44 лет составила 17%, среди них 32% предпочли ЛУКУ, 17% пришли на сеансы ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА, 16% зрителей выбрали КРУЭЛЛУ, еще 6% посетили СУДНУЮ НОЧЬ НАВСЕГДА, на фильмы ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ, БЕНДЕР: НАЧАЛО и БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ пришли еще по 3% зрителей.

Доля аудитории старше 45 лет сохранилась на уровне 6%, здесь каждый третий зритель (33%) предпочел для похода в кино ЛУКУ, 17% зрителей посетили показы фильма КРУЭЛЛА, 9% зрителей выбрали ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА, 7% — приключенческую комедию БЕНДЕР: НАЧАЛО, по 6% зрителей пришли на ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ и БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ. Еще по 4% зрителей выбрали ТИХОЕ МЕСТО 2 и мелодраму ДЖЕТЛАГ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* по сравнению с предыдущим уикендом сократилось с 37 до 25 пунктов. «Сарафан» ЛУКИ в третий уикенд составил 56 пунктов: 68% зрителей рекомендуют мультфильм к просмотру, 12% — не рекомендуют. Значение индекса NPS фильма КРУЭЛЛА сократилось с 60 до 48 пунктов: 61% зрителей готов рекомендовать фильм к просмотру, 13% — не готовы. Индекс «сарафанного радио» новинки СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА составил -23 пункта: 22% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 46% — не рекомендуют. Среди аудитории фильма в возрасте 18-24 лет рекомендуют фильм 25% (37% среди женщин, 17% среди мужчин), не рекомендуют -42% (27% среди женщин, 52% среди мужчин). Значение индекса NPS ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА сократилось с 23 до 2 пунктов: 36% рекомендуют фильм к просмотру, 34% - не рекомендуют.

ЛУКА продолжает привлекать преимущественно женскую аудиторию, доля которой составила 71%. Аудиторию проекта отличает рост доли зрителей 25-34 лет с 30% до 35%, а также сокращение доли зрителей 35-44 лет с 27% до 22%. Доля семейной публики составила 62%, средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс, составил 8 лет. Основными причинами выбора мультфильма стали сюжет, тематика и персонажи (48%), жанр (46%), релевантность для семейного просмотра (45%), трейлер и реклама (37%), а также новизна (33%). Лояльность к фильмам производства Walt Disney Pictures и Pixar побудила к просмотру 31% зрителей, подходящее время сеанса привлекло в кинозалы четверть зрителей (25%). Отзывы в интернете и соцсетях побудили к просмотру каждого пятого (20%), желание другого человека посмотреть мультфильм привлекло еще 19%. Основными источниками информации о мультфильме стали трейлеры перед началом сеансов (26%), рекомендации друзей и знакомых (23%), сайты в сети (22%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (17%),а также социальные сети (17%).

В пятый уикенд КРУЭЛЛА продолжила привлекать преимущественно женщин, доля которых составила 70%. Средний возраст публики составил 25 лет. Аудиторию отличает рост доли зрителей 35-44 лет с 6% до 12%, а также сокращение доли зрителей 18-24 лет с 37% до 34%. Крупнейшей группой по составу просмотра остаются компании друзей, хотя их доля сократилась с 50% до 43%. В свою очередь, доля семейной аудитории составила 25%. Основными причинами выбора фильма стали сюжет и тематика (58%), актерский состав (51%), трейлер и реклама (40%), рекомендации, отзывы друзей (35%), зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране (32%), а также история про знакомого с детства персонажа из фильмов и мультфильма 101 ДОЛМАТИНЕЦ (30%). Жанр и отзывы в Интернете/соцсетях побудили к просмотру 27% и 25% зрителей соответственно. Основными источниками информации о фильме стали социальные сети (33%), рекомендации друзей и знакомых (32%), сайты в сети (26%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (23%), трейлеры перед началом сеансов (15%), телевизионный эфир (13%), а также наружная реклама (11%).

Хоррор СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА на старте привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой составила 57%. Средний возраст зрителя составил 24 года. Аудиторию фильма отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (54%) и сравнительно низкая доля зрителей 25-34 лет (24%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (50%) и пары (41%). Основными причинами выбора СУДНОЙ НОЧИ стали интерес к фильму как к продолжению франшизы (60%), сюжет и тематика (50%), жанр (39%), новизна (31%), подходящее время сеанса (31%), а также трейлер и реклама (28%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру каждого четвертого зрителя фильма (25%), актерский состав привлек в кинотеатры еще 17% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (30%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (22%), трейлеры перед началом сеансов (19%), рекомендации друзей и знакомых (17%), печатная рекламная продукция кинотеатра (12%), а также социальные сети (11%).

Аудитория ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА в третий уикенд распределилась практически равномерно: доля мужской аудитории составила 51%, доля женской – 49%. Средний возраст зрителя составил 29 лет. Структуру аудитории отличает рост доли зрителей в возрасте 35-44 лет с 18% до 24%, а также сокращение доли зрителей 25-34 лет с 47% до 35%. Крупнейшими группами по составу просмотра фильма являются пары (42%) и компании друзей (38%), а также высок процент тех, кто пришел в кино без спутников (10%). Основными причинами выбора картины стали актерский состав (64%), сюжет и тематика (47%), жанр (46%), интерес к продолжению франшизы (42%), подходящее время сеанса (31%), а также зрелищность, интерес к просмотру именно на большом экране (26%). Трейлер и реклама привлекли в кинотеатры каждого пятого зрителя фильма (20%), рекомендации и отзывы друзей побудили к просмотру фильма еще 13%. Основными источниками информации о фильме стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (27%), различные сайты (22%), рекомендации друзей и знакомых (21%), социальные сети (13%), печатная рекламная продукция кинотеатра (13%), а также трейлеры перед началом сеансов (11%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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07.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино