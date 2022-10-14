Киноаудитория уикенда: доля мужчин на сеансах «Сердца Пармы» составила лишь 37%

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 6 по 9 октября как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 6 по 9 октября 2022 года посещаемость отечественных кинотеатров возросла с 607,3 тысяч до 813,7 тысяч зрителей. Старт СЕРДЦА ПАРМЫ вызвал рост доли зрителей 35-44 лет с 11% до 18% и зрителей старше 45 лет с 5% до 10%. При этом доля зрителей 12-17 лет, несмотря на снижение, остается на достаточно высоком уровне (27%), доля зрителей 18-24 лет сократилась с 37% до 29%. Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (42%) и пары (27%).

За прошедший уикенд во всех возрастных категориях лидировал исторический эпик СЕРДЦЕ ПАРМЫ. Среди подростков (более четверти всей аудитории – 27%) каждый пятый зритель (21%) предпочел СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 18% зрителей выбрали фэнтези КРАСНАЯ ШАПОЧКА, 8% – семейный фантастический проект КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я, четвертое место между собой поделили хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ, мелодрама ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО, комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК и триллер ТИБРА (по 5% зрителей).

Среди зрителей 18-24 лет, чья доля сократилась до 29%, каждый третий (32%) выбрал СЕРДЦЕ ПАРМЫ, на втором месте – романтическое фэнтези ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (14%), на третьем – семейные приключения КРАСНАЯ ШАПОЧКА (10%), четвертое место поделили между собой ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ, ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО и детектив ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН (по 5% зрителей). Зрители в возрасте 18-24 чаще других выбирали сеансы триллера ВЫШКА.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых сохранилась на уровне 16%, исторический экшен СЕРДЦЕ ПАРМЫ выбрали 43% зрителей, ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ - 18%, анимационный проект ПЕС-ПРИЗРАК И ГОРОД КОШЕК - 6%, КРАСНУЮ ШАПОЧКУ - 4%, ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я посетили еще по 3%. Зрители данного возраста чаще других выбирали трагикомедию ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ.

Доля зрителей 35-44 лет возросла до 18%, почти каждый второй из них (46%) посетил СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 14% зрителей предпочли фильм Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, третье место поделили КРАСНАЯ ШАПОЧКА и ПЕС-ПРИЗРАК И ГОРОД КОШЕК (по 8% зрителей), 5% зрителей – фантастику ЭРА ВЫЖИВАНИЯ, еще 3% сходили на КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я.

Среди публики старше 45 лет, чья доля поднялась до 10%, СЕРДЦЕ ПАРМЫ предпочли больше половины зрителей (66%), КРАСНУЮ ШАПОЧКУ - 9% зрителей, ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ - 6%, ПЕС-ПРИЗРАК И ГОРОД КОШЕК и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я посмотрели 4%, французскую картину ЭРА ВЫЖИВАНИЯ выбрали еще 3%.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* за уикенд возросло с -13 до 4 пунктов. Значение NPS победившего на уикенде СЕРДЦА ПАРМЫ составило 24 пункта: 52% рекомендуют к просмотру новинку, не рекомендуют – 28%. Максимальный уровень готовности рекомендовать премьеру зафиксирован наблюдается у зрителей старше 45 лет (19% аудитории): 72% рекомендуют экшн к просмотру, 11% - не рекомендуют (NPS = 62 пункта). Среди зрителей 35-44 лет (22% аудитории) 70% рекомендуют фильм, 16% - не рекомендуют, NPS = 53 пункта. Зрители 18-24 лет (доля - 26%) противоречиво отнеслись к предложенному зрелищу: среди девушек в возрасте 18-24 готовы рекомендовать фильм 42%, и те же 42% - не готовы (NPS = 0 пунктов); среди молодых людей 37% готовы рекомендовать проект, 43% - не готовы (NPS = -7 пунктов).

Значение индекса «сарафанного радио» приключенческой ленты КРАСНАЯ ШАПОЧКА в третий уикенд сократилось с -17 до -25 пунктов: 24% рекомендуют ленту, 48% - не рекомендуют. Среди зрителей 12-17 лет (45% аудитории) 26% готовы посоветовать сказку, 46% - не готовы (NPS = -20 пунктов). Среди зрителей 18-24 лет (27% публики) 25% рекомендуют картину, не рекомендуют – 50%, NPS = -25 пунктов. Среди зрителей 35-44 лет (13%) зафиксирован максимальный уровень лояльности: 31% рекомендуют ленту, 15% - не рекомендуют (NPS = 15 пунктов).

Значение NPS ТРЕХ ТЫСЯЧ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ в пятый уикенд составило -5 пунктов: 35% готовы рекомендовать фэнтези к просмотру, 40% - не готовы.

СЕРДЦЕ ПАРМЫ привлекла на старте преимущественно женскую публику, ее доля составила 63%. Мужчин, соответственно было 37%. Средний возраст зрителя оказался равен 32 года. Пришедших в кино отличают высокие доли зрителей 35-44 лет (22%). Крупнейшими группами по составу просмотра оказались пары (36%) и компании друзей (29%). Процент тех, кто пришел в одиночку составил 10%. Основными причинами, побудившими зрителей прийти на фильм Антона Мегердичева, стали сюжет и тематика (59%), трейлер и реклама (45%), жанр (42%), новизна (38%), актерский состав (32%), зрелищность и интерес к просмотру на большом экране, наличие спецэффектов (28%), подходящее время сеанса (24%), интерес к экранизации одноименной книги Алексея Иванова (24%), интерес к отечественному кино (23%), название фильма (15%), а также возможность оплаты билета «Пушкинской картой» (12%). Релевантность для семей привлекла 11%, рекомендации и отзывы друзей и знакомых побудили еще 10% зрителей. Основными источниками информации стали телеэфир (33%), Интернет (19%), рекомендации друзей и знакомых (16%), трейлеры перед сеансом (15%), ролики, видеоблоги на видеохостингах (11%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (10%), а также социальные сети и мобильные приложения для покупки билетов (по 7%).

КРАСНАЯ ШАПОЧКА в третий уикенд продолжает привлекать преимущественно женщин, доля которых составила 83%. Средний возраст зрителя составил 24 года. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (45%) и зрителей старше 45 лет (9%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (49%) и семьи (39%). Средний возраст ребенка на сеансах составил 11 лет. Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (41%), релевантность для семей (36%), возможность оплаты билета «Пушкинской картой» (33%), жанр и подходящее время сеанса (по 31%), трейлер и реклама (28%), актерский состав (26%), новизна (23%), название фильма (21%), желание другого человека посмотреть фильм (19%), интерес к одноименной сказке (15%), интерес к отечественным фильмам (14%), а также зрелищность и интерес к просмотру на большом экране (13%). Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (47%), рекомендации друзей и знакомых (21%), мобильные приложения для покупки билетов (16%), наружная реклама (12%), трейлеры (9%), а также социальные сети (8%).

ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ на пятой неделе продолжает привлекать преимущественно женщин и девушек, их доля составила 63%. Средний возраст людей на сеансах составил 28 лет. Аудиторию здесь выделяет высокая доля зрителей 18-24 лет (37%) и зрителей 35-44 лет (23%). Крупнейшими группами по составу просмотрая выступают пары (44%) и компании друзей (43%). Основными причинами выбора данного проекта стали актерский состав (53%), сюжет и тематика (49%), трейлер и реклама (48%), подходящее время сеанса (38%), новизна (34%), жанр (28%), отзывы в сети Интернет, социальных сетях (24%), интерес к зарубежному кино (22%), название (21%), зрелищность и интерес к просмотру на большом экране, наличие спецэффектов (20%), рекомендации и отзывы друзей и знакомых (19%), рецензии и рекомендации кинокритиков, блогеров (16%), желание другого человека посмотреть фильм (15%), а также интерес к режиссерской работе Джорджа Миллера (11%). Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (32%), рекомендации друзей и знакомых (25%), трейлеры перед началом фильма и мобильные приложения для покупки билетов (по 12%), социальные сети (10%), ролики, видеоблоги на видеохостингах (10%), а также печатная рекламная продукция в кинотеатре (9%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям, и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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14.10.2022 Автор: БК