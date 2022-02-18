Киноаудитория уикенда: Интерес к видеоигре привлек 43% зрителей ««Анчартед: На картах не значится»

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 10 по 13 февраля как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 10 по 13 февраля 2022 года посещаемость кинотеатров возросла с 1,2 млн до 2,1 млн зрителей. Аудиторию четвертый уикенд подряд отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (34%), а также рост доли 25-34 лет с 31% до 36%. Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (39%) и пары (38%).

Среди подростков (10% от общего числа зрителей) больше половины (53%) предпочли приключенческий релиз АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, на втором месте ретро-детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ (15%), на третьем – семейное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (8%), на четвертом – фантастика ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (5%). Зрители данной возрастной категории чаще других выбирали сеансы экшена KING’S MAN: НАЧАЛО.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых составила 34%, большинство (46%) предпочли приключенческий экшен АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 29% зрителей предпочли СМЕРТЬ НА НИЛЕ, третье место между собой поделили ПАДЕНИЕ ЛУНЫ, третий ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (по 3% зрителей).

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых возросла до 36%, АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ предпочел почти каждый второй зритель (46%), СМЕРТЬ НА НИЛЕ - каждый четвертый (27%), ромком ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ - 5%, четвертое место поделили между собой АЛЛЕЯ КОШМАРОВ и ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (по 3%).

Доля зрителей 35-44 лет сохранилась на уровне 14%, среди них большинство (41%) сходили на АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 17% сделали выбор в пользу СМЕРТИ НА НИЛЕ, третье место поделили ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ и НЕПОСЛУШНИК (по 8% зрителей), 5% зрителей посмотрели ПАДЕНИЕ ЛУНЫ, еще по 3% выбрали ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА и ЗВЕРОПОЙ 2. Здесь зрители чаще других выбирали анимацию ГОУ, ФЕЛИКС.

Среди аудитории старше 45 лет, доля которой сократилась до 6%, каждый четвертый (24%) предпочел для просмотра либо АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, либо СМЕРТЬ НА НИЛЕ, либо НЕПОСЛУШНИКА, второе место поделили ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ и ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (по 6% зрителей), еще по 3% посетили фильмы ПАДЕНИЕ ЛУНЫ, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ. Зрители данной возрастной категории чаще других выбирали ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* возросло с 10 до 21 пункта на фоне положительного значения NPS основных премьер уикенда. Значение NPS фильма-лидера АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ на старте составило 27 пунктов: 47% готовы рекомендовать новинку к просмотру, 20% - не готовы. Среди зрителей 18-24 лет (35% аудитории) 47% рекомендуют проект к просмотру, 23% - не рекомендуют, NPS = 25 пунктов. Среди зрителей 25-34 лет (37% аудитории) женщины более склонны рекомендовать ленту, чем мужчины, оценившие ее достаточно противоречиво: среди женщин ровно половина рекомендует АНЧАРТЕД к просмотру, 14% - не рекомендуют, NPS = 36 пунктов; тогда как среди мужчин 32% рекомендуют проект, 27% - не рекомендуют, NPS = 5 пунктов. Максимальный уровень готовности рекомендовать боевик зафиксирован среди зрителей 12-17 лет (12% аудитории): 67% зрителей данного возраста рекомендуют его, 11% - не рекомендуют, NPS = 56 пунктов.

Значение индекса «сарафанного радио» СМЕРТИ НА НИЛЕ на старте составило 17 пунктов: 41% зрителей готовы рекомендовать его к просмотру, 25% - не готовы. Зрители 18-24 лет (40% аудитории) строже всего оценили премьеру: 38% рекомендуют ее к просмотру, 29% - не рекомендуют (NPS = 10 пунктов). При этом среди девушек 18-24 лет 44% рекомендуют картину к просмотру, 23% - не рекомендуют, NPS = 21 пункт; тогда как среди молодых людей 31% рекомендуют к просмотру, 36% - не рекомендуют, NPS = -6 пунктов. Зрители 25-34 лет (39% аудитории) также противоречиво отнеслись к ленте: среди женщин 47% рекомендуют к просмотру, не рекомендуют – 24%, NPS = 23 пункта; тогда как среди мужчин рекомендуют к просмотру – 26%, не рекомендуют – 28%, NPS = -2 пункта. Максимальный уровень готовности рекомендовать экранизацию Агаты Кристи зафиксирован среди публики 35-44 лет (10% аудитории): 54% зрителей здесь рекомендуют фильм, 7% - не рекомендуют, NPS = 46 пунктов.

Значение «сарафанного радио» НЕПОСЛУШНИКА на второй неделе возросло с 22 до 26 пунктов: 48% рекомендуют комедию к просмотру, 22% - не рекомендуют. Среди зрителей 35-44 лет (26% аудитории) значение индекса «сарафанного радио» составило 46 пунктов: 62% рекомендуют проект к просмотру, 15% - не рекомендуют. Лучше всего картину оценили зрители старше 45 лет (32% аудитории фильма), среди которых рекомендуют картину к просмотру 62%, не рекомендуют – 13%, NPS = 50 пунктов.

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ на старте привлек преимущественно мужчин, их доля в аудитории составила 58%. Средний возраст зрителя составил 26 лет. Публику отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (35%) и зрителей 25-34 лет (37%). Крупнейшими группами по составу просмотра фильма являются пары и компании друзей (по 38% зрителей). Основными причинами выбора стали актерский состав (64%), сюжет и тематика (57%), жанр (50%), новизна (43%), интерес к сюжету компьютерной игры Uncharted (43%), а также зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (35%). Трейлер и реклама побудили к просмотру каждого третьего (34%), подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры 18%. Основными источниками информации о премьере стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (37%), трейлеры перед сеансами (31%), сайты в сети Интернет (26%), социальные сети (23%), рекомендации друзей и знакомых (14%), телевизионный эфир (8%), а также мобильные приложения для покупки билетов (7%).

СМЕРТЬ НА НИЛЕ на старте привлекла преимущественно женскую аудиторию (62%). Средний возраст пришедшегео в кино на фильм составил 27 лет. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (40%) и зрителей 25-34 лет (39%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются пары (48%) и компании друзей (37%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (64%), жанр (63%), актерский состав (52%), интерес к одноименному роману Агаты Кристи (39%), интерес к продолжению франшизы (38%), а также новизна (34%). Трейлер и реклама побудили к просмотру каждого третьего (31%), зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру каждого пятого пришедшего (22%). Подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры 19% зрителей, интерес к режиссерской работе Кеннета Браны привлек еще 17%. Основными источниками информации стали трейлеры перед сеансами (38%), сайты в сети Интернет (25%), видеоблоги, трейлеры на видеохостингах (24%), рекомендации друзей и знакомых (17%), социальные сети (14%), а также телевизионный эфир (9%).

НЕПОСЛУШНИК во второй уикенд продолжил привлекать преимущественно женщин (68%). Средний возраст зрителя составил 38 лет. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 35-44 лет (26%) и зрителей старше 45 лет (32%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются пары (33%) и компании друзей (31%). Доля семей у проекта возросла с 27% до 29%, средний возраст ребенка на сеансах составил 11 лет. Основными причинами выбора комедии стали актерский состав (62%), сюжет и тематика (53%), трейлер и реклама (53%), жанр (47%), интерес к отечественным фильмам (31%), а также новизна (29%). Релевантность для семейного просмотра привлекла 29% зрителей, подходящее время сеанса побудило на просмотр каждого четвертого (24%). Желание другого человека посмотреть ленту и рекомендации, отзывы друзей побудили к просмотру еще по 16%. Основными источниками информации о картине стали телевизионный эфир (48%), трейлеры перед началом сеансов (24%), сайты в сети Интернет (18%), рекомендации друзей и знакомых (14%), видеоблоги, трейлеры на видеохостингах и социальные сети (по 12% зрителей), а также мобильные приложения для покупки билетов (6%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.



Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

18.02.2022 Автор: БК