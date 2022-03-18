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Аналитика


Киноаудитория уикенда: 36% зрителей «Хочу замуж» оплатили билеты «Пушкинской картой»

15% зрителей выбрали «Наемника» по «остаточному принципу»

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 10 по 13 марта как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 10 по 13 марта 2022 года посещаемость в кинотеатрах в России сократилась с 2 млн до 1 млн зрителей. Аудиторию уикенда отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (39%) и сокращение доли зрителей 12-17 лет с 24% до 20%. Крупнейшими группами по составу просмотра несменяемо остаются компании друзей (46%) и пары (32%).

Среди подростков (20% из общего числа зрителей) каждый пятый (22%) предпочел АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, на втором месте ромком ХОЧУ ЗАМУЖ (17%), на третьем - боксерская драма МИСТЕР НОКАУТ (12%), на четвертом - детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ (11%), еще 6% выбрали режиссерский дебют кинозвезды Ченнинга Татума ЛУЛУ И БРИГГС. Подростковая аудитория чаще других выбирала для посещения ЗВЕРОПОЙ 2.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых возросла до 39%, каждый пятый (22%) предпочел АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 18% выбрали ХОЧУ ЗАМУЖ, 12% зрителей - СМЕРТЬ НА НИЛЕ, четвертое место между собой поделили МИСТЕР НОКАУТ и ЛУЛУ И БРИГГС (по 9%). Зрители 18-24 чаще других выбирали ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН и аниме МОЙ СОСЕД ТОТОРО.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых составила 22%, АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ предпочел почти каждый четвертый (23%), СМЕРТЬ НА НИЛЕ выбрали 15%, третье место между собой поделили ЛУЛУ И БРИГГС, НАЕМНИК и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (по 10% зрителей), ХОЧУ ЗАМУЖ предпочли еще 8%.

Доля зрителей 35-44 лет сохранилась на уровне 13%, среди них 22% выбрали АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 11% сходили на ХОЧУ ЗАМУЖ с Кристиной Асмус, 10% – на ЛУЛУ И БРИГГС, 9% - на СМЕРТЬ НА НИЛЕ, еще 8% посетили в кинотеатрах экшн НАЕМНИК. Зрители данного возраста чаще других выбирали мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ, комедию НЕПОСЛУШНИК, семейную ленту ВОЛК И ЛЕВ и боевик ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

Среди посетителей старше 45 лет, доля которой сохранилась на уровне 6%, каждый четвертый зритель (26%) решил сходить на ХОЧУ ЗАМУЖ, каждый пятый (20%) посетил МИСТЕРА НОКАУТА, 11% предпочли СМЕРТЬ НА НИЛЕ, 10% зрителей сходили на НАЕМНИКА, 8% посмотрели ЛУЛУ И БРИГГСА, еще 5% зрителей посетили АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ. Зрители старше 45 чаще других выбирали анимацию ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* в прошедший уикенд сократилось с 25 до 20 пунктов. Значение NPS фильма-лидера АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ в пятый уикенд сократилось с 27 до 19 пунктов: 41% готовы рекомендовать проект к просмотру, 22% - не готовы. Среди зрителей 18-24 лет (40% аудитории) 39% рекомендуют приключенческую ленту к просмотру, 25% - не рекомендуют, NPS = 14 пунктов.

Значение индекса «сарафанного радио» комедии ХОЧУ ЗАМУЖ на второй неделе сократилось с 19 до 8 пунктов: 39% готовы рекомендовать ромком к просмотру, 30% - не готовы. Среди зрителей 18-24 лет (46% от общего числа), значение NPS составило -11 пунктов. Максимальный уровень готовности рекомендовать релиз зафиксирован среди девушек 12-17 лет (20% аудитории): 61% рекомендуют картину к просмотру, 16% - не рекомендуют, NPS = 45 пунктов. Критичнее всего к ленте отнеслись зрители 25-34 лет (12% аудитории): только 11% готовы рекомендовать ее к просмотру, 47% - не готовы, NPS = -37 пунктов.

Значение NPS МИСТЕРА НОКАУТА в третий уикенд возросло с 43 до 47 пунктов: 61% рекомендуют драму к просмотру, 13% - не рекомендуют. Среди зрителей 18-24 лет (41% аудитории) индекс «сарафанного радио» составил 38 пунктов: 54% готовы рекомендовать ленту про бокс к просмотру, 16% - не готовы. Высокий уровень готовности рекомендовать НОКАУТА зафиксирован среди зрителей 12-17 лет (26% аудитории): 58% рекомендуют картину к просмотру, только 4% - не рекомендуют, NPS = 54 пункта.

Значение индекса «сарафанного радио» ЛУЛУ И БРИГГСА на третьей неделе сократилось с 25 до 8 пунктов: 34% рекомендуют ленту к просмотру, 26% - не рекомендуют. Мужчины критичнее отнеслись к фильму, чем женщины: 21% из них готовы рекомендовать релиз, 28% - не готовы, NPS = -8 пунктов; тогда как среди женщин и девушек готовы рекомендовать 43%, не готовы – 25%, NPS = 19 пунктов. Максимальный уровень готовности рекомендовать проект зафиксирован среди публики 12-17 лет (14% аудитории): 38% рекомендуют его к просмотру, 15% - не рекомендуют (NPS = 23 пункта). Среди посетителей 18-24 лет (40% публики) девушки более склонны рекомендовать картину, чем молодые люди, оценившие его противоречиво: среди девушек 41% рекомендуют ленту к просмотру, 18% - не рекомендуют, NPS = 24 пункта; тогда как среди молодых людей 20% рекомендуют проект, 45% - не рекомендуют, NPS = -25 пунктов.

Значение NPS экшена НАЕМНИК на старте проката составило -28 пунктов: рекомендуют боевик к просмотру 20% зрителей, не рекомендуют – 48%. Зрители 25-34 лет (34% аудитории) отнеслись к ленте с Крисом Пайном противоречиво: среди женщин 37% готовы рекомендовать фильм, 25% - не готовы, NPS = 13 пунктов; тогда как среди мужчин 14% готовы рекомендовать, 57% - не готовы, NPS = -43 пункта. Критичнее всего к новинке отнеслись зрители 18-24 лет (32% аудитории): 14% рекомендуют проект к просмотру, 62% - не рекомендуют (NPS = -48 пунктов).

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ в пятый уикенд проката привлек женщин и мужчин примерно поровну. Средний возраст зрителя составил 24 года. Аудиторию здесь отличает высокая доля зрителей 12-17 лет (21%) и зрителей 18-24 лет (40%). Крупнейшими группами по составу просмотра остаются компании друзей (41%) и пары (39%). Основными причинами выбора стали актерский состав (65%), сюжет и тематика (46%), жанр (43%), новизна (33%), зрелищность фильма и интерес к просмотру именно на большом экране (30%), а также трейлер и реклама (30%). Подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры 29% зрителей, интерес к компьютерной игре Uncharted побудил к просмотру каждого четвертого (26%). Основными источниками информации стали сайты в сети Интернет (29%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (28%), трейлеры перед сеансами (23%), рекомендации друзей (22%), социальные сети (22%), мобильные приложения для покупки билетов (9%), а также наружная реклама (8%).

Романтическая комедия ХОЧУ ЗАМУЖ во второй уикенд широкого проката привлекла преимущественно женщин, их доля составила 81%. Средний возраст зрителя составил 25 лет. В аудитории выделяются высокие доли зрителей 12-17 лет (22%), 18-24 лет (46%) и старше 45 лет (10%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (56%) и пары (22%). Основными причинами выбора стали актерский состав (59%), жанр (54%), сюжет и тематика (41%), возможность оплаты билета «Пушкинской картой» (36%), подходящее время сеанса (35%), а также трейлер и реклама (32%). Интерес к проектам отечественного производства побудил к просмотру 18% зрителей. Основными источниками информации стали сайты в сети Интернет (37%), рекомендации друзей и знакомых (23%), социальные сети (21%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (15%), трейлеры перед сеансами (14%), а также мобильные приложения для покупки билетов, печатная рекламная продукция в кинотеатре и наружная реклама (по 8% зрителей).

МИСТЕР НОКАУТ в третий уикенд продолжает привлекать преимущественно женщин, их доля составила 54%. Средний возраст зрителя составил 26 лет. Публику здесь отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (26%), зрителей 18-24 лет (41%) и зрителей старше 45 лет (13%). Крупнейшими группами по составу просмотра остаются компании друзей (50%) и пары (33%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (61%), актерский состав (53%), жанр (42%), интерес к фильмам отечественного производства (35%), а также новизна (34%). Возможность оплаты билета «Пушкинской картой» и зрелищность фильма побудили к просмотру по 30% зрителей, подходящее время сеанса привлекло еще 29%. Основными источниками информации стали сайты в сети Интернет (33%), трейлеры перед сеансами (23%), рекомендации друзей и знакомых (21%), телевизионный эфир (19%), мобильные приложения для покупки билетов (15%), социальные сети (14%), а также печатная рекламная продукция в кинотеатре, видеоблоги, трейлеры на видеохостингах и наружная реклама (по 10% зрителей).

ЛУЛУ И БРИГГС в третий уикенд продолжает привлекать преимущественно женскую публику (58%). Средний возраст посетителей сеансов составил 26 лет. Публику здесь отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (40%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (44%) и пары (33%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (66%), актерский состав (43%), подходящее время сеанса (37%), трейлер и реклама (36%), новизна (31%), а также жанр (30%). Релевантность для семейного просмотра привлекла каждого четвертого (26%), отзывы в интернете и соцсетях побудили к просмотру еще 17%. Основными источниками информации стали сайты в сети Интернет (35%), трейлеры перед сеансами (28%), рекомендации друзей и знакомых (15%), наружная реклама (13%), социальные сети (12%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (11%), а также видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (11%).

СМЕРТЬ НА НИЛЕ в пятый уикенд продолжает привлекать преимущественно женщин (63%). Средний возраст зрителя составил 26 лет. Аудиторию отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (18%) и 18-24 лет (39%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (51%) и пары (33%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (66%), жанр (61%), актерский состав (46%), подходящее время сеанса (34%), трейлер и реклама (30%), а также зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (23%). Интерес к продолжению побудил к просмотру 22% зрителей, рекомендации, отзывы друзей и интерес к роману Агаты Кристи привлекли еще по 19%. Основными источниками информации стали трейлеры перед сеансами (34%), Интернет (29%), рекомендации друзей и знакомых (20%), социальные сети (13%), видеоблоги и трейлеры (12%), а также печатная рекламная продукция в кинотеатре (11%).

НАЕМНИК на старте привлек практически поровну мужчин и женщин, доля сильной половины составила 51%. Средний возраст зрителя составил 29 лет. Аудиторию отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (32%) и 25-34 лет (34%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются пары (41%) и компании друзей (35%), а также очень высока доля тех, кто пришел в кино без спутников (19%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (53%), жанр (48%), актерский состав (45%), новизна (38%), подходящее время сеанса (38%), а также трейлер, реклама и зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране (по 22%). Интерес к проектам зарубежного производства побудил к просмотру 18% зрителей, выбор фильма по «остаточному принципу» побудил еще 15% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (49%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (17%), мобильные приложения для покупки билетов (14%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (12%), трейлеры перед сеансами (11%), рекомендации друзей и знакомых (9%), а также социальные сети (8%).

* NPS  индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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18.03.2022 Автор: Никита Никитин

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