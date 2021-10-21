Киноаудитория уикенда: «Семейка Аддамс» подняла долю семейной аудитории до 26%

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 14 по 17 октября как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 14 по 17 октября 2021 года посещаемость кинотеатров сократилась с 2,6 млн до 1,9 млн зрителей. Киноаудиторию в этот раз отличает рост семейной публики с 17% до 26%, что вызвано выходом в широкий прокат проекта СЕМЕЙКИ АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР. Средний возраст ребенка, пришедшего в кино с родителями, составил 10 лет. Доля зрителей 18–24 лет остается на достаточно высоком уровне (34%). Крупнейшей группой по составу просмотра остаются компании друзей, но их доля сократилась с 45% до 41%.

Среди подростков (17% от общего числа зрителей) основным выбором стала новая СЕМЕЙКА АДДАМС (43%), на втором месте ВЕНОМ 2 (42%), на третьем – шпионский экшн НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (8%), еще 4% зрителей предпочли фантастическую эпопею ДЮНА.

Среди зрителей 18–24 лет (34% от общего числа) каждый третий (37%) выбрал кинокомикс ВЕНОМ 2, второе место между собой поделили боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ и сиквел СЕМЕЙКИ АДДАМС (по 20% зрителей), на четвертом месте расположилась ДЮНА (12%), еще 4% выбрали для похода в кино психологический триллер ИСЧЕЗНУВШИЙ.

Среди зрителей 25–34 лет, доля которых составила 31%, почти каждый третий (31%) предпочел посмотреть ВЕНОМ 2, каждый четвертый (26%) пришел на НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, каждый пятый (21%) выбрал продолжение СЕМЕЙКИ АДДАМС, 11% зрителей пришли на ДЮНУ, еще 4% зрителей собрал триллер ИСЧЕЗНУВШИЙ.

Доля зрителей 35–44 лет составила 13%, среди них 43% сходили на вторую СЕМЕЙКУ АДДАМС, каждый четвертый (25%) выбрал боевик про Джеймса Бонда НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, 18% зрителей привел в кинозалы ВЕНОМ 2, еще 6% зрителей сходили на ДЮНУ. Зрители данного возраста чаще других выбирали картину БОСС-МОЛОКОСОС 2.

Среди публики старше 45 лет, доля которой составила 5%, первое место поделили между собой НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ и СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (по 29% зрителей), почти каждый пятый (19%) предпочел здесь ВЕНОМ 2, на показы ДЮНЫ пришли еще 13%. Зрители старше 45 лет чаще других выбирали MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, байопики ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ и ЭЙФЕЛЬ, а также анимацию ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ МАРАФОН и МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 131. ДРУЖБА – ЭТО ГЛАВНОЕ!

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* по сравнению с предыдущим уикендом сократилось с 24 до 17 пунктов. Лидер по посещаемости СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР отметился невысоким значением NPS. На старте данный показатель у проекта составил 5 пунктов: 38% зрителей готовы рекомендовать проект к просмотру, 33% не готовы. Лучше всех релиз оценили зрители 12–17 лет (27% аудитории фильма): 42% рекомендуют его к просмотру, 24% – не рекомендуют, NPS = 17 пунктов. Среди публики 18–24 лет (25% аудитории) рекомендуют СЕМЕЙКУ АДДАМС к просмотру 40%, не рекомендуют – 33%. Зрители 35–44 лет оценили проект противоречиво: 30% готовы рекомендовать его к просмотру, 31% – не готов, NPS = -2 пункта.

Значение индекса «сарафанного радио» ВЕНОМА 2 в третий уикенд составило 27 пунктов: 48% зрителей рекомендуют комикс к просмотру, 21% – не рекомендует. Женская аудитория, которая преобладала в сравнении со стартовым уикендом, более склонна рекомендовать фильм к просмотру: 55% рекомендуют, 18% не рекомендуют (NPS = 37 пунктов). Среди мужчин фильм рекомендуют 38%, не рекомендуют – 26% (NPS = 12 пунктов). Среди зрителей 18–24 лет (39% аудитории) значение индекса «сарафанного радио» составило 35 пунктов: 49% рекомендуют второй ВЕНОМ к просмотру, 15% – не рекомендуют. У зрителей 25–34 лет (29% аудитории) оценка противоречива: среди женщин рекомендуют проект к просмотру 46%, не рекомендуют – 27% (NPS = 20 пунктов), тогда как среди мужчин готовы рекомендовать картину только 34%, не готовы – 37% (NPS = -3 пункта). Лучше всех ленту оценили зрители 12–17 лет: 57% готовы рекомендовать ее к просмотру, 12% – не готовы, NPS = 46 пунктов.

Значение индекса «сарафанного радио» юбилейных приключений Джеймса Бонда НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ во второй уикенд сократилось с 25 до 20 пунктов: 46% зрителей готовы рекомендовать картину к просмотру, 27% – не готовы. Среди зрителей 25–34 лет (38% аудитории) значение индекса «сарафанного радио» составило 18 пунктов: 46% рекомендуют боевик к просмотру, 28% – не рекомендуют. Среди зрителей 18–24 лет (33% аудитории) 44% готовы рекомендовать экшн к просмотру, 33% – не готовы, NPS = 11 пунктов.

У ДЮНЫ в пятый уикенд значение NPS сократилось с 25 до 22 пунктов: 46% зрителей рекомендуют фильм Дени Вильнева к просмотру, 25% – не рекомендуют.

СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР в первый уикенд привлекла преимущественно женщин, доля которых составила 77%. Доля семей составила 50%, средний возраст ребенка на сеансах – 10 лет. Аудиторию проекта отличают высокие доли зрителей 12–17 лет (27%) и 35–44 лет (20%). Основными причинами выбора здесь стали сюжет, тематика и персонажи (41%), интерес к продолжению франшизы (40%), новизна (40%), анимационный жанр (38%), релевантность для семейного просмотра (36%), а также подходящее время сеанса (32%). Желание другого человека посмотреть мультфильм побудило к просмотру каждого пятого (22%), трейлер и реклама привлекли в кинозалы еще 18% зрителей. Основными источниками информации о проекте стали сайты в Сети (25%), трейлеры перед началом сеансов (24%), рекомендации друзей и знакомых (19%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (18%), телевизионный эфир (17%), а также социальные сети (16%).

ВЕНОМ 2 в третий уикенд привлек преимущественно молодых женщин, их доля составила 61%. Средний возраст зрителя достиг 24 лет. Структуру аудитории отличают высокие доли зрителей 12–17 лет (22%) и 18–24 лет (39%). Крупнейшими группами по составу просмотра остаются компании друзей (50%) и пары (30%). Основными причинами выбора здесь стали интерес к продолжению франшизы (70%), сюжет и тематика (56%), актерский состав (53%), жанр (44%), новизна (40%), а также лояльность к фильмам киновселенной Marvel (39%). Зрелищность фильма и интерес к просмотру именно на большом экране привлекли 30%, трейлер и реклама побудили к просмотру каждого пятого (20%). Основными источниками информации о проекте стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (34%), сайты в Сети (30%), социальные сети (28%), рекомендации друзей и знакомых (26%), трейлеры перед началом показов (26%), а также телевизионный эфир (17%).

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ на второй неделе работы привлек преимущественно женщин, доля которых в структуре аудитории составила 54%. Средний возраст зрителя снизился до 28 лет. Аудиторию фильма отличают высокие доли зрителей 18–24 лет (33%) и 25–34 лет (38%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (40%) и пары (34%), также достаточно высок процент тех, кто пришел на фильм без спутников (14%). Основными причинами посмотреть фильм стали актерский состав (59%), сюжет и тематика (59%), интерес к продолжению франшизы (56%), зрелищность проекта, интерес к просмотру именно на большом экране (47%), а также жанр и новизна (по 38%). Интерес к легендарной истории о Джеймсе Бонде привлек в кинотеатры каждого четвертого зрителя (27%), подходящее время сеанса привлекло каждого пятого (20%). Основными источниками информации о ленте стали сайты Сети (34%), трейлеры перед началом показов (29%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (28%), социальные сети (25%), рекомендации друзей и знакомых (21%), а также наружная реклама (11%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.



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21.10.2021 Автор: Никита Никитин