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Аналитика


Киноаудитория уикенда: 80% зрителей 35-44 лет готовы рекомендовать «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Все ключевые релизы недели привлекают преимущественно женщин

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 17 по 20 февраля как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 17 по 20 февраля 2022 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации сократилась с 2,1 млн до 1,8 млн зрителей. Аудиторию на этот раз  отличает рост доли зрителей 12-17 лет с 10% до 16% и зрителей 18-24 лет с 34% до 37%, а также сокращение доли зрителей 25-34 лет с 36% до 29%. Крупнейшими группами по составу просмотра остаются компании друзей (46%) и пары (31%).

Среди подростков (16% от общего числа зрителей) большинство (44%) предпочли приключенческий экшен АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, второе место поделили спортивная драма ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН и ретро-детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ (по 11%), на третьем месте расположилась комедия НЕПОСЛУШНИК (9%), на четвертом – военная драма ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (4%), еще по 3% у мультфильмов ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ и ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых возросла до 37%, большинство (44%) выбрали посмотреть АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 23% зрителей предпочли СМЕРТЬ НА НИЛЕ, 8% зрителей – ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН.

Среди зрителей 25-34 лет, чья доля сократилась до 29%,  АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ предпочел почти каждый второй (49%), СМЕРТЬ НА НИЛЕ - почти каждый четвертый зритель (23%), ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ - 4%, четвертое место поделили между собой ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, КАМОН КАМОН, НЕПОСЛУШНИК и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (по 3%).

Доля зрителей 35-44 лет сохранилась на уровне 13%, среди них каждый четвертый (26%) посмотрел АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 23% зрителей выбрали СМЕРТЬ НА НИЛЕ, 9% зрителей – НЕПОСЛУШНИКА, 7% – ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, еще по 5% зрителей предпочли анимацию ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ и драму КАМОН КАМОН. Зрители данного возраста чаще других выбирали мультфильмы ПИНОККМО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ и ЗВЕРОПОЙ 2, ромком ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ и фантастику ПАДЕНИЕ ЛУНЫ.

Среди зрителей старше 45 лет 5%, каждый четвертый (25%) пришел в кино на СМЕРТЬ НА НИЛЕ, каждый пятый (20%) предпочел АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 12% зрителей выбрали ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, 10% - НЕПОСЛУШНИКА, еще по 5% зрителей посетили ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ и ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА. Зрители здесь чаще других выбирали для просмотра перевыпуск романтической драмы ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ и фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* сократилось с 21 до 17 пунктов на фоне сокращения значений NPS основных фильмов уикенда. Значение NPS  ленты АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ на второй неделе сократилось с 27 до 24 пунктов: 47% готовы рекомендовать ее к просмотру, 22% - не готовы. Среди зрителей 18-24 лет (39% аудитории) ровно половина рекомендуют холдовер  к просмотру, 20% - не рекомендуют, NPS = 29 пунктов. Среди зрителей 25-34 лет (34% публики) женщины более склонны рекомендовать проект, чем мужчины, оценившие его достаточно противоречиво: среди женщин 47% рекомендуют ленту к просмотру, 18% - не рекомендуют, NPS = 29 пунктов; тогда как среди мужчин 31% рекомендуют релиз, 33% - не рекомендуют, NPS = -2 пункта. Высокий уровень готовности рекомендовать картину зафиксирован среди людей 12-17 лет (17% аудитории): 54% зрителей данного возраста готовы рекомендовать проект, 21% - не готовы, NPS = 33 пункта.

Значение индекса СМЕРТИ НА НИЛЕ во второй уикенд сократилось с 17 до 8 пунктов: 38% зрителей готовы рекомендовать проект к просмотру, 30% - не готовы. Зрители 25-34 лет (32% от всей публики) строже всего оценили детектив: 27% рекомендуют к просмотру, 39% - не рекомендуют (NPS = -12 пунктов). Зрители 35-44 лет (14% аудитории) противоречиво отнеслись к режиссерской работе Кеннета Браны: среди женщин 54% рекомендуют к просмотру, не рекомендуют – 14%, NPS = 41 пункт; тогда как среди мужчин рекомендуют к просмотру 33%, не рекомендуют – 50%, NPS = -17 пунктов. Среди зрителей 18-24 лет (40% аудитории) экранизацию рекомендуют 37%, не рекомендуют – 29%, NPS = 8 пунктов.

Значение NPS ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН на старте составило 7 пунктов: 42% готовы рекомендовать картину к просмотру, 35% - не готовы. Максимальный уровень готовности рекомендовать новинку зафиксирован среди аудитории 35-44 лет (12% аудитории): 80% зрителей здесь рекомендуют картину к просмотру, 10% - не рекомендуют (NPS = 70 пунктов). Среди молодежи премьера получил противоречивую оценку. Среди девушек 18-24 лет (24%) 30% рекомендуют ленту к просмотру, также 30% - не рекомендуют, NPS = 0 пунктов; тогда как среди молодых людей (17% аудитории) 14% рекомендуют премьеру, 57% - не рекомендуют, NPS = -43 пункта. Зрители 12-17 лет (ровно четверть аудитории) нейтрально отнеслись к картине: 43% готовы рекомендовать МУЖЧИН, также 43% - не готовы, NPS = 0 пунктов.

Значение «сарафанного радио» НЕПОСЛУШНИКА в третий уикенд сохранилось на уровне 25 пунктов: 50% рекомендуют комедию к просмотру, 25% - не рекомендуют. Лучше всего ленту оценили зрители 35-44 лет (23% аудитории): 65% рекомендуют ее к просмотру, 14% - не рекомендуют, NPS = 50 пунктов.

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ во второй уикенд привлек преимущественно женщин, их доля составила 52%. Средний возраст зрителя составил 25 лет. Аудиторию отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (39%) и зрителей 25-34 лет (34%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (50%) и пары (35%). Основными причинами выбора стали актерский состав (66%), сюжет и тематика (56%), жанр (49%), интерес к сюжету компьютерной игры Uncharted (41%), новизна (37%), а также зрелищность и интерес к просмотру на большом экране (35%). Трейлер и реклама побудили к просмотру каждого третьего (33%), подходящее время сеанса привлекло каждого четвертого (25%). Основными источниками информации стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (35%), сайты в Интернете (31%), трейлеры перед сеансами (24%), социальные сети (20%), рекомендации друзей и знакомых (17%), телевизионный эфир (9%), а также наружная реклама и печатная рекламная продукция в кинотеатре (по 8% зрителей).

СМЕРТЬ НА НИЛЕ во второй уикенд вновь привлекла преимущественно женщин, их доля равна 66%. Средний возраст пришедших составил 27 лет. Аудиторию отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (40%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (46%) и пары (36%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (65%), жанр (59%), актерский состав (48%), интерес к продолжению франшизы (33%), новизна (33%), а также интерес к одноименному роману Агаты Кристи (31%). Трейлер и реклама побудили к просмотру 29% зрителей, подходящее время сеанса привлекло каждого четвертого (27%). Зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру 17% зрителей, рекомендации и отзывы друзей привлекли еще 15% зрителей. Основными источниками информации стали трейлеры перед сеансами (30%), сайты в сети Интернет (23%), рекомендации друзей и знакомых (21%), видеоблоги, трейлеры на видеохостингах (19%), социальные сети (16%), а также мобильные приложения для покупки билетов (8%).

ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН на старте привлекли преимущественно женщин и девушек, их доля составила 61%. Средний возраст зрителя равен 25 лет. Пришедших на новинку отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (25%) и зрителей 18-24 лет (41%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (52%) и пары (29%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (68%), актерский состав (47%), трейлер и реклама (39%), жанр (38%), новизна (29%), а также интерес к проектам отечественного производства (29%). Подходящее время сеанса привлекло каждого четвертого (24%), интерес к реальным событиям в основе сюжета  побудил к просмотру еще 18%. Основными источниками информации о премьере стали трейлеры перед сеансами (36%), сайты в сети Интернет (25%), телевизионный эфир (20%), рекомендации друзей и знакомых (18%), наружная реклама (10%), социальные сети (8%), а также видеоблоги, трейлеры на видеохостингах (7%).

НЕПОСЛУШНИК в третий уикенд продолжает привлекать преимущественно женщин (68%). Средний возраст зрителя составил 28 лет. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (27%), зрителей 35-44 лет (23%) и зрителей старше 45 лет (10%). Крупнейшими группами по составу просмотра остаются компании друзей (38%) и пары (29%). Доля семей сохранилась на уровне 28%, средний возраст ребенка на сеансах составил 12 лет. Основными причинами выбора здесь стали актерский состав (57%), жанр (57%), сюжет и тематика (47%), трейлер и реклама (43%), а также новизна (32%). Релевантность для семейного просмотра привлекла 30% зрителей, интерес к фильмам отечественного производства побудил к просмотру каждого четвертого зрителя (25%), а подходящее время сеанса привлекло каждого пятого (21%). Основными источниками информации стали телевизионный эфир (32%), сайты в сети Интернет (27%), трейлеры перед началом сеансов (23%), рекомендации друзей и знакомых (23%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (8%), а также видеоблоги, трейлеры на видеохостингах и мобильные приложения для покупки билетов (по 7% зрителей).

* NPS  индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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25.02.2022 Автор: Никита Никитин

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