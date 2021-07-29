Киноаудитория уикенда: новинки получили отрицательный «сарафан»

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 22 по 25 июля как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 22 по 25 июля 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации возросла с 1 до 1,2 млн зрителей. Структуру киноаудитории отличает рост доли зрителей 18-24 лет с 27% до 31% и зрителей 25-34 лет с 26% до 32%, а также сокращение доли зрителей 12-17 лет с 24% до 17%. Доля семейной аудитории составила 29%, средний возраст ребенка на сеансах составил 10 лет. Крупнейшей группой по составу просмотра стали компании друзей, доля которых составила 37%. Основным выбором зрителей всех возрастных групп стал фильм М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ.

Среди подростковой аудитории, доля которой составила 17%, ВРЕМЯ выбрали 27%, на втором месте расположился комикс ЧЕРНАЯ ВДОВА (23%), третье место заняла анимационно-игровая лента КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (16%), четвертое — мультфильм ЛУКА (11%), еще 10% зрителей выбрали для просмотра семейную картину КРУЭЛЛА.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых возросла до 31%, каждый четвертый зритель (25%) предпочел сеансы хоррора ВРЕМЯ, еще 24% зрителей выбрали ЧЕРНУЮ ВДОВУ, 15% зрителей предпочли КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 11% зрителей — приключенческий экшен G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ, еще 10% пришли на анимацию ЛУКА.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых возросла до 32%, основным выбором стало ВРЕМЯ (29%), показы комикс-боевика ЧЕРНАЯ ВДОВА предпочел каждый пятый зритель (19%), ЛУКУ выбрали для просмотра 13% зрителей, фантастику КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 12%, комедию КРУЭЛЛА - 10%.

Доля зрителей 35-44 лет составила 15%, среди них почти каждый третий зритель (31%) предпочел остросюжетный триллер ВРЕМЯ, 17% зрителей выбрали КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 16% предпочли ЛУКУ, 14% - экшн ЧЕРНАЯ ВДОВА, 11% зрителей пришли в кинотеатры на экшен G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ.

Доля аудитории старше 45 лет составила 5%, ВРЕМЯ среди них выбрали 29% зрителей, ЧЕРНУЮ ВДОВУ — 18%, 16% зрителей предпочли ЛУКУ, 14% зрителей — фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, еще 12% зрителей выбрали G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ. Зрители данной возрастной категории чаще других выбирали сеансы российской приключенческой комедии БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* по сравнению с предыдущим уикендом сократилось с 22 до 12 пунктов. Значение индекса NPS лидера уикенда ВРЕМЯ в стартовый уикенд проката составило -16 пунктов: 25% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 41% — не рекомендуют. Среди зрителей 25-34 лет (каждый третий зритель фильма) 19% рекомендуют картину к просмотру, 44% — не рекомендуют (NPS = -25 пунктов). Среди зрителей фильма 18-24 лет готовы рекомендовать его к просмотру 28%, не готовы — 40% (NPS = -13 пунктов).

Значение индекса «сарафанного радио» фильма КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ во второй уикенд сократилось с 26 до 16 пунктов: 46% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 29% — не рекомендуют. Фильм получил противоречивую оценку среди зрителей 25-34 лет: среди женской аудитории 38% рекомендуют фильм, 23% — не рекомендуют (NPS = 16 пунктов), тогда как среди мужской аудитории 38% готовы рекомендовать, 49% - не готовы (NPS = -13 пунктов).

Значение индекса «сарафанного радио» ЧЕРНОЙ ВДОВЫ в третий уикенд сократилось с 12 до 5 пунктов: 35% зрителей готовы рекомендовать фильм, 31% — не готовы. Женщины более склонны рекомендовать фильм (43% — рекомендуют, 30% — не рекомендуют, NPS = 13 пунктов), максимальный уровень зафиксирован среди зрительниц моложе 18 лет (58% рекомендуют, 21% не рекомендует, NPS = 36 пунктов).

Значение индекса NPS боевика G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ в стартовый уикенд проката составило -12 пунктов: 24% рекомендуют фильм к просмотру, 36% — не рекомендуют. Фильм привлек преимущественно мужскую аудиторию (57%), среди которой фильм рекомендуют 15% зрителей, не рекомендуют — 37% (NPS = -21 пункт), среди женской аудитории сторонников и критиков фильма поровну (по 36% зрителей).

Значение индекса «сарафанного радио» мультфильма ЛУКА в шестой уикенд проката возросло с 45 до 58 пунктов: 69% зрителей рекомендуют мультфильм к просмотру, 10% — не рекомендуют.

Новый фильм режиссера М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ на старте привлек преимущественно женскую аудиторию, доля которой на сеансах фильма составила 56%. Средний возраст зрителя составил 27 лет. Структуру аудитории фильма отличают достаточно высокие доли зрителей 18-24 лет (28%) и зрителей 25-34 лет (34%). Крупнейшими группами по составу просмотра фильма являются компании друзей (37%) и пары (35%). Основными причинами выбора фильма стали сюжет и тематика (59%), трейлер и реклама (48%), жанр (44%), новизна фильма (34%), а также подходящее время сеанса (28%). Интерес к режиссерской работе М. Найта Шьямалана побудил к просмотру каждого пятого зрителя (21%), зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране привлек в кинотеатры 17% зрителей. Актерский состав привлек еще 15% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (28%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (23%), трейлеры перед началом сеансов (20%), социальные сети и рекомендации друзей, знакомых (по 16% зрителей), а также мобильные приложения для покупки билетов (9%).

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ во второй уикенд привлек преимущественно женскую аудиторию, доля которой составила 62%. Средний возраст зрителя составил 27 лет. Структуру аудитории фильма отличает рост доли зрителей 18-24 лет с 16% до 32% и зрителей 25- 34 лет с 19% до 27%, а также сокращение доли зрителей моложе 18 лет с 33% до 18%. Доля семейной аудитории сократилась с 56% до 51%, средний возраст ребенка на показах фильма составил 9 лет. Основными причинами выбора ленты стали сюжет, тематика и персонажи (47%), релевантность для семейного просмотра (42%), новизна (35%), жанр (29%), актерский состав (26%), а также желание другого человека посмотреть фильм (26%). Интерес к фильму как к сиквелу фильма с Майклом Джорданом КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ побудил к просмотру каждого четвертого зрителя (25%). Подходящее время сеанса и лояльность к фильмам студии-производителя привлекли в кинотеатры еще по 23% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (29%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (24%), социальные сети (19%), трейлеры перед началом сеансов и рекомендации друзей и знакомых (по 18%), рекламная печатная продукция в кинотеатре (16%), а также телевизионный эфир (9%).

Аудитория ЧЕРНОЙ ВДОВЫ в третий уикенд распределилась практически равномерно, доля женской аудитории составила 48%, доля мужской аудитории — 52%. Средний возраст зрителя — 26 лет. Структуру аудитории отличает рост доли зрителей 18-24 лет с 31% до 37%. Крупнейшими группами по составу просмотра оказались компании друзей (43%) и пары, их доля возросла с 26% до 33%. Основными причинами выбора стали лояльность к кинокомиксам студии Marvel (68%), сюжет и тематика (49%), актерский состав (47%), жанр (36%), интерес к фильму как к продолжению франшизы (41%), а также новизна (37%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране привели на сеанс 30% зрителей, подходящее время сеанса привлекло еще 23% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (32%), сайты в сети Интернет (31%), трейлеры перед началом сеансов (27%), социальные сети (26%), рекомендации друзей и знакомых (18%), телевизионный эфир (16%), наружная реклама (12%), а также рекламная печатная продукция в кинотеатре (10%)

G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ в первый уикенд привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой составила 57%. Средний возраст зрителя составил 27 лет. Структуру аудитории выдаляет высокая доля зрителей 18-24 лет (38%). Крупнейшей группой по составу просмотра стали компании друзей (43%). Основными причинами выбора релиза стали новизна (51%), жанр (50%), интерес к фильму как к продолжению франшизы (40%), сюжет и тематика (38%), трейлер и реклама (30%), а также актерский состав (28%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру почти каждого четвертого (23%), подходящее время сеанса привлекло каждого пятого зрителя (20%). Основными источниками информации о фильме стали трейлеры перед началом сеансов (27%), сайты в сети Интернет (24%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (23%), рекомендации друзей и знакомых (19%), рекламная печатная продукция в кинотеатре (12%), социальные сети (11%), а также телевизионный эфир (11%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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29.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино