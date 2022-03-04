Киноаудитория уикенда: актерский состав «Мистера Нокаута» привлек 62% зрителей

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 24 по 27 февраля как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 24 по 27 февраля 2022 года посещаемость кинотеатров сократилась с 1,8 млн до 1,4 млн зрителей. Аудиторию отличает сокращение доли зрителей 25-34 лет с 29% до 26%, а также высокая доля зрителей 18-24 лет (38%). Крупнейшими группами по составу просмотра остаются компании друзей (42%) и пары (31%).

Среди подростков (17% от общего числа зрителей) большинство (38%) предпочли приключенческий экшен АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, на втором месте расположилась боксерская ретро-драма МИСТЕР НОКАУТ (17%), на третьем - футбольная картина ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (10%), четвертое место поделили семейная лента ПАПЫ и детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ (по 6% зрителей), еще 4% зрителей предпочли комедию НЕПОСЛУШНИК.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых возросла до 38%, большинство (40%) предпочли для просмотра АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 19% зрителей выбрали СМЕРТЬ НА НИЛЕ, 11% зрителей – МИСТЕР НОКАУТ, 8% зрителей – ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, еще 4% зрителей выбрали ПАП.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых сократилась до 26%, АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ предпочли 42%, экранизацию романа Агаты Кристи СМЕРТЬ НА НИЛЕ - 16%, комедию ЛУЛУ И БРИГГС - 8%, спортивную драму МИСТЕР НОКАУТ выбрали еще 6% зрителей. Зрители данного возраста чаще других выбирали ромком ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ.

Доля зрителей 35-44 лет сохранилась на уровне 13%, среди них каждый третий (33%) выбрал для просмотра АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 17% посмотрели СМЕРТЬ НА НИЛЕ, 9% – мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ, 8% - МИСТЕР НОКАУТ, по 5% зрителей посетили показы НЕПОСЛУШНИКА и ОДИННАДЦАТИ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, еще по 4% выбрали сходить на ЛУЛУ И БРИГГС и ПАП. Зрители здесь чаще других выбирали мультфильмы ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ и ЗВЕРОПОЙ 2.

Среди людей старше 45 лет (доля - 5%) каждый пятый зритель (21%) сходил АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, 20% предпочли СМЕРТЬ НА НИЛЕ, 17% зрителей посмотрели НЕПОСЛУШНИКА, 13% - ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, еще по 9% посетили КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ и МИСТЕР НОКАУТ. Зрители здесь чаще других выбирали боевик ИГРА ТЕНЕЙ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* в прошедший уикенд возросло с 17 до 21 пункта. Значение NPS фильма-лидера АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ на третьей неделе сократилось с 24 до 21 пунктов: 43% готовы рекомендовать проект к просмотру, 22% - не готовы. Среди зрителей 18-24 лет (39% аудитории) 38% рекомендуют боевик к просмотру, 18% - не рекомендуют, NPS = 20 пунктов. Среди людей 25-34 лет (29% от всех зрителей проекта) женщины более склонны рекомендовать АНЧАРТЕД, чем мужчины, оценившие его достаточно противоречиво: среди женщин 50% рекомендуют релиз к просмотру, 24% - не рекомендуют, NPS = 26 пунктов; тогда как среди мужчин 32% рекомендуют экшн, 31% - не рекомендуют, NPS = 1 пункт. Высокий уровень готовности рекомендовать ленту отмечается среди зрителей 12-17 лет (их набралось 17%): 60% пришедших в кино готовы рекомендовать картину, только 8% - не готовы, NPS = 52 пункта. Критичнее всего проект оценили зрители 35-44 лет (12% аудитории): 38% рекомендуют его к просмотру, 37% - не рекомендуют, NPS = 0 пунктов.

Значение NPS новинки МИСТЕР НОКАУТ на старте составило 44 пункта: 58% рекомендуют драму к просмотру, 14% - не рекомендуют. Среди зрителей 18-24 лет (40% аудитории) значение индекса «сарафанного радио» составило 41 пункт: 55% готовы рекомендовать премьеру, 14% - не готовы. Максимальный уровень готовности рекомендовать картину зафиксирован среди зрителей 12-17 лет (29%): 68% рекомендуют релиз к просмотру, только 8% - не рекомендуют, NPS = 59 пунктов.

Значение индекса «сарафанного радио» детектива СМЕРТЬ НА НИЛЕ в третий уикенд сократилось с 8 до 1 пункта: 28% зрителей готовы рекомендовать его к просмотру, 27% - не готовы. Значение NPS ОДИННАДЦАТИ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН на второй неделе возросло с 7 до 28 пунктов: 46% готовы рекомендовать картину, 18% - не готовы. Среди девушек 18-24 лет (27% аудитории) 38% рекомендуют проект, 10% - не рекомендуют, NPS = 29 пунктов; тогда как среди молодых людей (20% аудитории) 37% рекомендуют МУЖЧИН, 25% - не рекомендуют, NPS = 13 пунктов.

Значение «сарафанного радио» семейного релиза ПАПЫ на старте составило 20 пунктов: 48% рекомендуют драму к просмотру, 28% - не рекомендуют. Мужчины критичнее отнеслись к премьере, чем женская публика: 33% зрителей готовы рекомендовать фильм, 54% - не готовы, NPS = -20 пунктов; тогда как среди женщин готовы рекомендовать 54%, не готовы – 17%, NPS = 37 пунктов. Максимальный уровень готовности рекомендовать ПАП зафиксирован среди посетителей 25-34 лет (20% аудитории): 60% зрителей рекомендуют его к просмотру, 30% - не рекомендуют (NPS = 30 пунктов).

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ в третий уикенд привлек практически равномерно как мужскую, так и женскую публику, доля мужчин составила 51%. Средний возраст пришедших на фильм составил 25 лет. Аудиторию отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (39%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (43%) и пары (34%). Основными причинами выбора картины стали актерский состав (69%), сюжет и тематика (53%), жанр (47%), новизна (38%), интерес к сюжету компьютерной игры Uncharted (36%), а также трейлер и реклама (33%). Зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране привлекли почти каждого третьего зрителя (31%), подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры каждого четвертого (24%). Основными источниками информаци стали трейлеры перед началом сеансов (31%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (29%), сайты в сети Интернет (25%), социальные сети (22%), рекомендации друзей и знакомых (21%), телевизионный эфир (10%), а также наружная реклама и печатная рекламная продукция в кинотеатре (по 7% зрителей).

МИСТЕР НОКАУТ на старте привлекла равномерно как женщин, так и мужчин (по 50%), средний возраст выбравших картину составил 24 года. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (29%) и 18-24 лет (40%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (55%) и пары (30%). Основными причинами выбора НОКАУТА стали сюжет и тематика (79%), актерский состав (62%), жанр (55%), новизна (45%), зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (33%), а также трейлер и реклама (28%). Интерес к проектам отечественного производства побудил к просмотру каждого четвертого (27%), интерес к реальным событиям в основе и подходящее время сеанса побудили по 17% зрителей, релевантность для похода в кино всей семьей привлекла еще 12% зрителей. Основными источниками информации о новинке стали трейлеры перед сеансами (39%), сайты в сети Интернет (33%), телевизионный эфир (13%), рекомендации друзей и знакомых (12%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (11%), социальные сети и видеоблоги, трейлеры на видеохостингах (по 10% зрителей), а также наружная реклама и мобильные приложения для покупки билетов (по 7% зрителей).

СМЕРТЬ НА НИЛЕ продолжает привлекать преимущественно женскую аудиторию (57%). Средний возраст зрителя составил 27 лет. Аудиторию отличает здесь высокая доля зрителей 18-24 лет (46%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (42%) и пары (40%). Основными причинами выбора проекта стали жанр (65%), сюжет и тематика (56%), актерский состав (48%), интерес к продолжению франшизы (39%), а также интерес к одноименному роману Агаты Кристи (31%). Трейлер и реклама побудили к просмотру 26%, подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры почти каждого четвертого (23%). Зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру 19% зрителей, рекомендации, отзывы друзей и отзывы в интернете, соцсетях привлекли еще по 14%. Основными источниками информации стали трейлеры перед сеансами (29%), сайты в сети (29%), рекомендации друзей и знакомых (26%), видеоблоги, трейлеры на видеохостингах (21%), социальные сети (20%), а также мобильные приложения для покупки билетов (8%).

ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН привлекли преимущественно женщин (71%). Средний возраст зрителя составил 25 лет. Аудиторию отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (28%), 18-24 лет (47%) и старше 45 лет (11%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (50%) и пары (24%). Основными причинами выбора стали сюжет и тематика (66%), актерский состав (49%), жанр (43%), новизна (36%), подходящее время сеанса (34%), а также трейлер и реклама (32%). Интерес к проектам отечественного производства побудил к просмотру 30% зрителей, зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране побудили каждого пятого (22%). Возможность сходить в кино с семьей понравилась 19% зрителей. Возможность оплаты билета «Пушкинской картой» привлекла 18% зрителей. Основными источниками информации стали сайты в сети (29%), трейлеры перед сеансами (28%), телевизионный эфир (22%), рекомендации друзей и знакомых (15%), социальные сети (14%), видеоблоги, трейлеры на видеохостингах и печатная рекламная продукция в кинотеатре (по 13% зрителей), а также мобильные приложения для покупки билетов (11%).

ПАПЫ на старте привлекли преимущественно женщин (70%). Средний возраст зрителя составил 24 года. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (28%) и 18-24 лет (36%). Крупнейшими группами по составу просмотр являются пары (35%) и компании друзей (34%), а также высока доля тех, кто пришел на фильм без спутников (11%). Основными причинами выбора стали актерский состав (70%), сюжет и тематика (53%), релевантность для семейного просмотра (45%), новизна (40%), подходящее время сеанса (38%), а также интерес к фильмам отечественного производства (36%). Основными источниками информации о премьере стали сайты в сети Интернет (38%), трейлеры перед сеансами (26%), рекомендации друзей и знакомых (18%), мобильные приложения для покупки билетов (16%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (10%), а также видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (10%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.



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04.03.2022 Автор: БК