Киноаудитория уикенда: доля женской публики на показах «Энканто» достигла 80%

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 25 по 28 ноября как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 25 по 28 ноября 2021 года посещаемость кинотеатров возросла с 1,1 млн до 1,3 млн зрителей. Киноаудиторию в этот раз характеризует рост доли зрителей 12-17 лет с 10% до 13% и 18-24 лет с 32% до 35%, а также сокращение зрителей 25-34 лет с 39% до 34%. Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей, доля которых возросла с 41% до 43%, и пары (29%).

Среди подростков (13% от общего числа зрителей) каждый третий (34%) предпочел мультфильм ЭНКАНТО, на втором месте ВЕЧНЫЕ (18%), на третьем фантастическая лента ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (11%), на четвертом – фильм ужасов ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (7%), еще по 5% у НЕБА и мистического триллера ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО. Зрители данного возраста чаще других выбирали байопик КОРОЛЬ РИЧАРД.

Среди зрителей 18-24 лет, чья доля возросла до 35%, основным выбором стали ВЕЧНЫЕ (23%). В свою очередь, ЭНКАНТО выбрал каждый пятый (20%), третье место между собой поделили ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ и ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (по 14% зрителей), на четвертом месте триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (9%), еще 5% пришли на фантастику ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых сократилась до 34%, ВЕЧНЫХ предпочли для просмотра 22%, ЭНКАНТО выбрал пятый (20%), ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» - 19% зрителей, ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ - 18%, историческую драму ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ предпочли еще 8%.

Доля зрителей 35-44 лет сохранилась на уровне 13%, почти каждый третий (31%) сходил на ЭНКАНТО, второе место между собой поделили ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ и ВЕЧНЫЕ (по 16% зрителей), на третьем месте ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (7%), еще по 6% у ленты Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН», драмы ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ и военной картины НЕБО. Именно зрители 35-44 чаще других выбирали для просмотра драму КУПЕ НОМЕР 6.

Среди публики старше 45 лет, доля которой составила 4%, основным выбором стал ЭНКАНТО (29%), каждый четвертый (24%) посетил ВЕЧНЫХ, 14% предпочли НЕБО, 10% - ПОСЛЕДНЮЮ ДУЭЛЬ, 7% - ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН», еще по 2% выбрали мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО и трагикомедию КУПЕ НОМЕР 6.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* сохранилось на уровне 17 пунктов. Значение NPS мультфильма ЭНКАНТО на старте составило 46 пунктов: 61% зрителей готов рекомендовать новинку к просмотру, 16% - не готовы. Среди зрителей 25-34 лет (30% публики) значение индекса «сарафанного радио» составило 55 пунктов: 67% готовы рекомендовать премьеру, 12% - не готовы. Мультфильм лучше всего оценили зрители 35-44 лет: 84% готовы рекомендовать его к просмотру, 2% - не готовы, NPS = 82 пункта.

Значение NPS хоррора ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ составило -24 пункта: 24% рекомендуют его к просмотру, 47% - не рекомендуют. Зрители 25-34 лет (42% публики) строже всего оценили новинку: среди мужчин данного возраста 13% готовы рекомендовать фильм, 66% - не готовы, NPS = -53 пункта; среди женщин 22% готовы рекомендовать, 50% - не готовы, NPS = -28 пунктов.

Значение NPS ВЕЧНЫХ на третьей неделе сократилось до -3 пунктов: 35% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 38% - не готовы. Женская аудитория лучше, чем мужская, оценила кинокомикс: 41% рекомендует его к просмотру, 35% - не рекомендуют (NPS = 6 пунктов), тогда как среди мужчин рекомендуют к просмотру 28%, а 41% - не рекомендует (NPS = -13 пунктов). Среди публики 18-24 лет (38% аудитории) картину лучше оценили также женщины: 41% рекомендует ленту к просмотру, 38% зрителей – не рекомендует, NPS = 4 пункта, тогда как среди мужчин картину рекомендуют 19%, не рекомендуют – 43%, NPS = -24 пункта.

Значение NPS ПОСЛЕДНЕЙ ДУЭЛИ во второй уикенд возросло с 16 до 27 пунктов: 51% зрителей готов рекомендовать фильм Ридли Скотта к просмотру, 24% - не готовы. Среди зрителей 25-34 лет (49% публики) 54% готовы рекомендовать судебную драму к просмотру, 23% - не готовы, NPS = 32 пункта.

Значение «сарафанного радио» комедии ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» во второй уикенд составило 30 пунктов: 50% готовы рекомендовать фильм к просмотру, 20% - не готовы. Среди зрителей 25-34 лет (49% аудитории) значение NPS составило 28 пунктов: 49% рекомендуют фильм к просмотру, 22% - не рекомендуют. Среди аудитории 18-24 лет (39% аудитории) женщины лучше оценили проект: 55% готовы его рекомендовать, 15% - не готовы, NPS = 39 пунктов; тогда как среди мужчин готовы рекомендовать 52%, не готовы - 19%, NPS = 33 пункта.

Значение «сарафанного радио» мистического триллера ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО на старте составило 8 пунктов: 37% рекомендуют фильм Эдгара Райта к просмотру, 30% - не рекомендуют. Мужская аудитория, доля которой составила 56%, оценила ленту лучше, чем женская: 38% рекомендуют его к просмотру, 24% - не рекомендуют, NPS = 15 пунктов; тогда как среди женщин 37% рекомендуют к просмотру, 37% - не рекомендуют, NPS = 0 пунктов.

ЭНКАНТО на старте привлек преимущественно женщин, их доля достигла 80%. Средний возраст посетителей кинотеатров составил 27 лет. Аудиторию мультфильма отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (30%). Крупнейшими группами по составу просмотра стали семьи (45%) и компании друзей (33%). Средний возраст ребенка на сеансах составил 9 лет. Основными причинами выбора новинки стали сюжет, тематика и персонажи (58%), жанр (48%), лояльность к мультфильмам студии Walt Disney (47%), трейлер и реклама (45%), релевантность для семейного просмотра (43%), новизна (41%), а также подходящее время сеанса (29%). Зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру 17%, отзывы в интернете и соцсетях привлекли в кинотеатры еще 14% зрителей. Основными источниками информации о мультфильме стали сайты в сети Интернет (28%), трейлеры перед сеансами (25%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (24%), социальные сети (22%), рекомендации друзей и знакомых (17%), а также телевизионный эфир (10%).

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ на старте привлек главным образом молодых мужчин, их доля на сеансах составила 63%. Средний возраст зрителя был равен 26 лет. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (42%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (44%) и пары (41%), а также достаточно высок процент тех, кто пришел на фильм без спутников (12%). Основными причинами выбора ленты стали интерес к фильму, основанному на любимой одноименной видеоигре (50%), жанр (48%), сюжет и тематика (47%), интерес к продолжению франшизы (40%), новизна (38%), подходящее время сеанса (32%), а также зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране (24%). Актерский состав привлек в кинотеатры 22% зрителей, трейлер и реклама побудили к просмотру еще 15%. Возможность просмотра в премиальном формате побудила пойти в кино еще 12%. Основными источниками информации о новинке стали сайты в сети Интернет (37%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (29%), социальные сети (18%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (12%), рекомендации друзей и знакомых (11%), трейлеры перед началом сеансов (10%), а также мобильные приложения для покупки билетов (7%).

ВЕЧНЫЕ в третий уикенд продолжили привлекать преимущественно молодую женскую аудиторию, доля которой составила 55%. Средний возраст зрителя - 26 лет. Публику отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (38%) и 25-34 лет (36%). Крупнейшими группами по составу просмотра по-пржнему остаются компании друзей (52%) и пары (31%). Основными причинами выбора ВЕЧНЫХ стали лояльность к киновселенной Marvel (75%), сюжет и тематика (54%), актерский состав (52%), новизна (44%), жанр (38%), интерес к продолжению франшизы (33%), а также зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (32%). Трейлер и реклама побудили к просмотру картины почти каждого четвертого пришедшего (22%), подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры еще 18%. Основными источниками информации о картине стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (33%), социальные сети (28%), сайты в сети Интернет (27%), трейлеры перед началом сеансов (23%), рекомендации друзей и знакомых (22%), телевизионный эфир (11%), а также наружная реклама (10%).

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ в рамках превью-показов привлекли преимущественно молодую женскую публику (55%). Средний возраст зрителя составил 25 лет. Аудиторию фильма отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (26%) и 18-24 лет (31%). Крупнейшей группой по составу просмотра стали компании друзей (35%). Достаточно высока была доля семей (33%), средний возраст ребенка на показах составил 10 лет. Основными причинами выбора новинки стали актерский состав (57%), интерес к продолжению франшизы (53%), сюжет и тематика (38%), интерес к фильму, снятому по легендарной серии одноименных книг (36%), новизна и подходящее время сеанса (по 34%), жанр (32%), а также трейлер и реклама (30%). Каждый пятый пришедший в кино посчитал фильм релевантным для семейного просмотра (21%), рекомендации и отзывы друзей, коллег побудили к просмотру 17% зрителей. Зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране привлекли в кино еще 15% зрителей. Основными источниками информации о ленте стали трейлеры перед сеансами (31%), сайты в сети Интернет (24%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (19%), социальные сети (17%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (12%), рекомендации друзей и знакомых (9%), а также телевизионный эфир (7%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.



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03.12.2021 Автор: Никита Никитин