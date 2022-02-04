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Аналитика


Киноаудитория уикенда: 37% зрителей «Аллеи кошмаров» пришли в кино из-за Гильермо Дель Торо

Индекс «сарафанного радио» «Последнего богатыря» растет

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 27 по 30 января как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 27 по 30 января 2022 года посещаемость кинотеатров сократилась с 1,3 млн до 1,0 млн зрителей. Киноаудиторию второй уикенд подряд отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (36%), доля зрителей 12-17 лет сократилась с 13% до 11%, а доля зрителей 25-34 лет возросла с 32% до 34%. Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (39%) и пары (33%).

Среди подростков (11% от общей аудитории) каждый четвертый зритель (27%) предпочел сеансы ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, на втором месте ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (18%), на третьем — анимация ЗВЕРОПОЙ 2 (11%), на четвертом — хоррор КРИК (8%), еще 6% предпочли мультфильм МЫ – МОНСТРЫ! 2. Зрители данного возраста чаще других выбирали сеансы россиийскую анимацию ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ и байопика Я - ЗЛАТАН.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых составила 36%, почти каждый четвертый (22%) предпочел для просмотра нуар АЛЛЕЯ КОШМАРОВ, каждый пятый зритель (20%) предпочел шпионский экшен KING’S MAN: НАЧАЛО, на третьем месте ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (18%), на — четвертом КРИК (9%). Зрители 18-2 чаще других выбирали сеансы мистической драмы ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ и драмы 9 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ.

Среди зрителей 25-34 лет (34%), сеансы триллера АЛЛЕЯ КОШМАРОВ предпочел каждый четвертый зритель (25%), KING’S MAN: НАЧАЛО предпочли 19% зрителей, сеансы кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ — 18%, ДОМ GUCCI, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, МЫ  МОНСТРЫ! 2 и криминальную комедию ВАЛЬДО с Мэлом Гибсоном выбрали для просмотра по 4% зрителей.

Доля зрителей 35-44 лет составила 14%, среди них каждый пятый (22%) выбрал посмотреть ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, 15% пришедших в кино предпочли АЛЛЕЯ КОШМАРОВ, третье место между собой поделили KING’S MAN: НАЧАЛО и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (по 11% зрителей), 10% зрителей предпочли ЗВЕРОПОЙ 2, еще 6% зрителей посетили в кинотеатрах мультфильм МЫ - МОНСТРЫ! 2.

Среди аудитории старше 45 лет, доля которой составила 6%, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ и KING’S MAN: НАЧАЛО поделили первое место (по 15% зрителей), комедийный боевик ВАЛЬДО посетили 11% зрителей, третье место поделили между собой АЛЛЕЯ КОШМАРОВ, ЗВЕРОПОЙ 2, ДОМ GUCCI и ЧЕМПИОН МИРА и КОД 355 (по 8% зрителей), МЫ - МОНСТРЫ! 2 посмотрели в кинотеатрах 6% из числа всех зрителей старше 45 лет.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* сохранилось на уровне 13 пунктов на фоне отрицательного значения NPS двух крупнейших фильмов уикенда. Значение NPS АЛЛЕИ КОШМАРОВ на второй неделе возросло с -21 до -8 пунктов: 28% готовы рекомендовать фильм Гильерсо Дель Торо к просмотру, 36% — не готовы. Среди зрителей 18-24 лет (41% аудитории) девушки лучше оценили фильм: среди девушек 42% рекомендуют его к просмотру, 36% - не рекомендуют (NPS = 7 пунктов); тогда как среди молодых людей 22% рекомендуют картину, 30% — не рекомендуют (NPS = -7 пунктов). Среди зрителей 25-34 лет (44% аудитории) значение индекса NPS составило -16 пунктов: 26% готовы рекомендовать ленту к просмотру, 42% — не готовы.

Значение индекса NPS шпионского боевика KING’S MAN: НАЧАЛО в третий уикенд составило -14 пунктов: среди аудитории фильма 28% готовы рекомендовать фильм к просмотру, 43% — не готовы. Зрители 18-24 лет (43% аудитории) противоречиво отнеслись к картине: среди девушек данного возраста 48% рекомендуют ленту, не рекомендуют – 29% (NPS = 19 пунктов); среди мужчин 29% рекомендуют проект к просмотру, 45% - не рекомендуют (NPS = -15 пунктов). Среди зрителей 25-34 лет (40% аудитории) индекс «сарафанного радио» составил -25 пунктов: среди женщин готовы рекомендовать релиз 38%, не готовы – 45% (NPS = -8 пунктов); тогда как среди мужчин 11% готовы рекомендовать, не готовы – 47% (NPS = -36 пунктов).

Значение NPS фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ в седьмой уикенд составило 44 пункта: 61% зрителей готовы рекомендовать его к просмотру, 18% — не готовы. Значение индекса «сарафанного радио» приключенческого фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ в шестой уикенд возросло с 16 до 31 пункта: 60% готовы рекомендовать его к просмотру, 29% — не готовы. Значение NPS анимационного фильма ЗВЕРОПОЙ 2 на шестой неделе составило 51 пункт: 65% рекомендуют анимацию к просмотру, 14% — не рекомендуют.

АЛЛЕЯ КОШМАРОВ привлекла преимущественно женскую публику, доля которой составила 60%. Средний возраст зрителя составил 27 лет. Аудиторию отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (41%) и зрителей 25-34 лет (44%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (48%) и пары (38%), а также высок процент тех, кто пришел в кино без спутников (12%). Основными причинами выбора фильма стали актерский состав (65%), сюжет и тематика (53%), жанр (51%), интерес к режиссерской работе Гильермо дель Торо (37%), а также подходящее время сеанса (36%). Трейлер и реклама привлекли в кинотеатры каждого третьего (34%), новизна привлекла 30%. Зрелищность, интерес к просмотру именно на большом экране и отзывы в интернете, соцсетях побудили к просмотру по 19% зрителей, рекомендации и отзывы друзей побудили к просмотру еще 12% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (37%), рекомендации друзей и знакомых (22%), трейлеры перед началом сеансов (19%), видеоблоги, трейлеры на видеохостингах и социальные сети (по 14% зрителей), а также мобильные приложения для покупки билетов (10%).

KING’S MAN: НАЧАЛО в третий уикенд проката привлек преимущественно мужчин, доля которых составила 57%. Средний возраст зрителя составил 27 лет. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (43%) и зрителей 25-34 лет (40%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (43%) и пары (40%), а также высок процент тех, кто пришел в кино в одиночку (13%). Основными причинами выбора фильма стали интерес к продолжению франшизы (75%), сюжет и тематика (44%), новизна (39%), актерский состав (35%), а также жанр (35%). Зрелищность, интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру почти каждого третьего зрителя (30%), подходящее время сеанса стало стимулом для каждого четвертого (25%). Трейлер и реклама привлекли еще 24% зрителей. Основными источниками информации о релизе стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (34%), трейлеры перед сеансами (32%), сайты в сети Интернет (29%), социальные сети (23%), рекомендации друзей и знакомых (14%), наружная реклама (10%), а также рекламная печатная продукция кинотеатра (9%).

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ в седьмой уикенд привлек преимущественно молодых женщин, их доля составила 56%. Средний возраст зрителя равен 26 лет. Аудиторию ленты отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (33%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (38%) и пары (37%). Основными причинами выбора блокбастера стали сюжет и тематика (64%), интерес к продолжению франшизы (55%), актерский состав (45%), лояльность к киновселенной Marvel (44%), жанр (36%), а также зрелищность и интерес к просмотру на большом экране (30%). Рекомендации и отзывы друзей и коллег побудили к просмотру 22% зрителей, интерес к проекту как к части известной истории и подходящее время сеанса стимулировали к просмотру еще по 20% зрителей. Основными источниками информации стали социальные сети (39%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (34%), сайты в сети Интернет (33%), рекомендации друзей и знакомых и трейлеры перед началом сеансов (по 27% зрителей), телевизионный эфир (15%), а также наружная реклама (12%).

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ в шестой уикенд продолжает привлекать преимущественно женщин (74%). Средний возраст зрителя составил 28 лет. Аудиторию проекта отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (26%), зрителей 35-44 лет (21%) и зрителей старше 45 лет (11%). Доля семей составила 49%, средний возраст ребенка на сеансах равен 10 лет. Основными причинами выбора здесь стали интерес к продолжению франшизы (64%), сюжет и тематика (50%), релевантность для семейного просмотра (48%), актерский состав (36%), а также жанр (36%). Подходящее время сеанса побудило пойти в кино 28% зрителей, зрелищность и интерес к просмотру на большом экране привлекли в кинотеатры каждого четвертого (24%). Желание другого человека посмотреть фильм и трейлер, реклама привлекли на сеансы по 14% зрителей. Основными источниками информации стали телевизионный эфир (34%), социальные сети (30%), сайты в сети Интернет (27%), трейлеры перед сеансами (20%), рекомендации друзей и знакомых (17%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (16%), а также наружная реклама (11%).

ЗВЕРОПОЙ 2 в шестой уикенд привлек преимущественно женщин (70%). Аудиторию проекта отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (19%), зрителей 18-24 лет (32%) и зрителей 35-44 лет (25%). Доля семей у мультфильма возросла с 46% до 55%, средний возраст ребенка не сеансах составил 9 лет. Основными причинами выбора стали интерес к продолжению (55%), релевантность для семейного просмотра (51%), жанр (45%), сюжет, тематика и персонажи (45%), лояльность к студии Illumination Entertainment (29%), а также зрелищность, интерес к просмотру именно на большом экране (25%). Подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры каждого четвертого (24%), трейлер и реклама побудили к просмотру каждого пятого зрителя (20%). Желание другого человека посмотреть мультфильм и рекомендации, отзывы друзей побудили к просмотру еще по 18% зрителей. Основными источниками информации о мультфильме стали сайты в сети Интернет (35%), трейлеры перед сеансами (32%), телевизионный эфир (21%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах и социальные сети (по 19% зрителей), рекомендации друзей и знакомых (16%), а также наружная реклама (11%). 

* NPS  индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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04.02.2022 Автор: БК

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