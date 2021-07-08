Соединенные прогнозы Америки: уикенд 9-11 июля

В текущий уикенд в мировой прокат выходит новый фильм Marvel, который во многих странах может стать наиболее успешным проектом сезона блокбастеров. Речь, безусловно, идет о ЧЕРНОЙ ВДОВЕ. Пока в период после локдауна лучший старт в США показал экшн ФОРСАЖ 9 ($70 млн). А предпродажи билетов в Америке на ЧЕРНУЮ ВДОВУ находятся на еще более высоком уровне. Это дает основание полагать, что за первые три дня при оптимистичном раскладе новинка сможет заработать около $110 млн. Консервативные же прогнозы дают стартовый результат в районе $80 млн.

В России вне периода «новогодней битвы» лучший старт за классическую четырехдневку показал фантастический экшн МОРТАЛ КОМБАТ (475,4 млн рублей), также обладающий солидной фанатской базой. Однако его предпродажи составляли 23,4 млн рублей, что превосходит 16,4 млн рублей ЧЕРНОЙ ВДОВЫ. В свою очередь, ФОРСАЖ 9 заработал за четырехдневку 464,1 млн рублей, а с учетом среды - 560,2 млн рублей. Но сравнивать его уровни предпродаж и предпродаж на новинку не очень корректно. Предварительные продажи на ФОРСАЖ 9 были открыты во вторник, а в среду картина уже вышла в широкий прокат. В данном случае можно только сравнить предпродажи на первый прокатный день. У ФОРСАЖА 9 они составляли 12 млн рублей, а у ЧЕРНОЙ ВДОВЫ - 11,9 млн рублей. ФОРСАЖ 9 в среду собрал 96 млн. Не стоит забывать, что и МОРТАЛ КОМБАТ, и ФОРСАЖ 9 стартовали вне периода общенациональных школьных каникул. Сейчас же условия более благоприятствуют походу молодежной публики и в будние дни. Однако уровни предпродаж на ЧЕРНУЮ ВДОВУ не доминируют. Это указывает, что в России шансы новинки на установление рекордов после локдауна не столь очевидны.

Выход в России Название фильма Дистрибьютор в России Прогноз сборов первого уикенда в США ($ млн) Фильмы-референсы Название фильма Сборы первого уикенда США ($ млн) Россия (млн рублей) Одновременно с США ЧЕРНАЯ ВДОВА Black Widow WDS 80-110 ФОРСАЖ 9 70 464,1 МОРТАЛ КОМБАТ 25,3 475,4

08.07.2021 Автор: Семен Брожитов