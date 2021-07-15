Соединенные прогнозы Америки: уикенд 16–18 июля

В текущий уикенд после превью-показов в ряде стран в мировой прокат выходит семейный фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI). Это своеобразное переосмысление картины 1996 года КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ, где звезда Национальной баскетбольной ассоциации США Майкл Джордан объяединялся с персонажами мультипликационного сериала Looney Tunes, чтобы сыграть баскетбольный суперматч. В новинке старого звезду NBA Джордана заменила современная звезда - Леброн Джеймс.

Оригинальный КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ стартовал в США с $27,5 млн долларов, что в нынешних ценах на билеты эквивалентно $56,9 млн. Его итоговые сборы на внутреннем рынке составили $90,4 млн (около $187 млн с учетом инфляции), что обеспечило проекту 18-е место в топе самых кассовых американских релизов 1996 года. Следует отметить, что, несмотря на казалось бы большую нацеленность на американский рынок, доля кассовых сборов старой картины в США составила только 39,2% от общемировой кассы. То есть проект оказался достаточно универсальным.

Уровни ожиданий и предпродаж на КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ позволяют американским аналитикам рассчитывать на его стартовые сборы на внутреннем рынке в районе $15-30 млн. Это с учетом того, что одновременно с кинотеатрами картина появится на стриминге HBO Max. Такие ожидания находятся значительно выше фактических сборов других семейных проектов недавнего времени: ТОМ И ДЖЕРРИ, а также КРОЛИК ПИТЕР 2.

Однако в России ситуация выглядит диаметрально противоположно. Предпродажи на новинку на 9% меньше, чем было у КРОЛИКА ПИТЕРА 2 и более чем в три раза хуже ТОМА И ДЖЕРРИ.

Выход в России Название фильма Дистрибьютор в России Прогноз сборов первого уикенда в США ($ млн) Фильмы-референсы Название фильма Сборы первого уикенда США ($ млн) Россия (млн рублей) Одновременно с США КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Space Jam: A New Legacy UPI 15–30 ТОМ И ДЖЕРРИ 14,1 255,0 КРОЛИК ПИТЕР 2 10,1 95,4

15.07.2021 Автор: Семен Брожитов