Аналитика


Соединенные прогнозы Америки: уикенд 16–18 июля

Насколько универсален «Космический джем»?

В текущий уикенд после превью-показов в ряде стран в мировой прокат выходит семейный фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI). Это своеобразное переосмысление картины 1996 года КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ, где звезда Национальной баскетбольной ассоциации США Майкл Джордан объяединялся с персонажами мультипликационного сериала Looney Tunes, чтобы сыграть баскетбольный суперматч. В новинке старого звезду NBA Джордана заменила современная звезда - Леброн Джеймс.

Оригинальный КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ стартовал в США с $27,5 млн долларов, что в нынешних ценах на билеты эквивалентно $56,9 млн. Его итоговые сборы на внутреннем рынке составили $90,4 млн (около $187 млн с учетом инфляции), что обеспечило проекту 18-е место в топе самых кассовых американских релизов 1996 года. Следует отметить, что, несмотря на казалось бы большую нацеленность на американский рынок, доля кассовых сборов старой картины в США составила только 39,2% от общемировой кассы. То есть проект оказался достаточно универсальным.

Уровни ожиданий и предпродаж на КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ позволяют американским аналитикам рассчитывать на его стартовые сборы на внутреннем рынке в районе $15-30 млн. Это с учетом того, что одновременно с кинотеатрами картина появится на стриминге HBO Max. Такие ожидания находятся значительно выше фактических сборов других семейных проектов недавнего времени: ТОМ И ДЖЕРРИ, а также КРОЛИК ПИТЕР 2.

Однако в России ситуация выглядит диаметрально противоположно. Предпродажи на новинку на 9% меньше, чем было у КРОЛИКА ПИТЕРА 2 и более чем в три раза хуже ТОМА И ДЖЕРРИ. 

Выход
в России
 
Название фильма
 
Дистрибьютор
в России
 
 
Прогноз сборов
 первого уикенда в США
($ млн)
 
 Фильмы-референсы
Название фильма
Сборы первого уикенда
 США
($ млн)
Россия
(млн рублей)
Одновременно с США
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Space Jam: A New Legacy
UPI
15–30
ТОМ И ДЖЕРРИ
14,1
255,0
КРОЛИК ПИТЕР 2
10,1 
95,4

15.07.2021 Автор: Семен Брожитов

Самое читаемое

Часть проектов лидировала в аналогичных месячных топах

Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2021 года

Подробнее
Локации, декорации и трюки

Где и как снимали «Черную вдову»

Подробнее
Диснеевский релиз собрал порядка 75 млн рублей в первый день

Предварительная касса четверга: «Черная вдова» оживила кинопрокат

Подробнее
Медиагиганты заключили эксклюзивное лицензионное соглашение

Проекты Universal станут эксклюзивами Amazon Prime Video с 2022 года

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 