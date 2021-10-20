«Неисправимый Рон» начинает искать друзей

Выходящий в предстоящий уикенд одновременно в США и России мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS) нацелен на семейную аудиторию. Но условия его выпуска в разных странах остаются разными. В США, где рынок показывает явные признаки оживления, картина не является безоговорочным фаворитом. В последнее время за океаном с этим сегментом вообще все очень сложно. Достаточно отметить, что последний раз анимационный проект возглавлял национальный киночарт аж в середине марта. Шутка ли, что за весь сезон блокбастеров ни один классический мультбастер не добрался до первого места в топе. Американская семейная публика все еще крайне настороженно относится к походам в кино, тем более располагая зачастую альтернативой в виде стриминговых подписок.

В России же, наоборот, увеличивающийся список регионов, вводящих у себя разного рода ковидные ограничения, грозит вновь разрушить только-только восстановившуюся связь между кинотеатрами и зрителями. Ситуация постепенно возвращается к периоду конца апреля – начала мая. Уже рассматриваются варианты введения очередного периода нерабочих дней. В этих условиях ожидать какого-то прорыва от любого фильма очень сложно.

Выход в России Название фильма Дистрибьютор в России Прогноз сборов первого уикенда в США ($ млн) Фильмы-референсы Название фильма Сборы первого уикенда США ($ млн) Россия (млн рублей) Одновременно с США НЕИСПРАВИМЫЙ РОН WDS 7–12 БОСС-МОЛОКОСОС 2 16,0 259,2 ГОРОД ГЕРОЕВ 56,2 177,4 СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ 6,1 29,6





20.10.2021 Автор: Семен Брожитов