«Неисправимый Рон» начинает искать друзей
Насколько могут быть интересны новые анимационные герои?
Выходящий в предстоящий уикенд одновременно в США и России мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS) нацелен на семейную аудиторию. Но условия его выпуска в разных странах остаются разными. В США, где рынок показывает явные признаки оживления, картина не является безоговорочным фаворитом. В последнее время за океаном с этим сегментом вообще все очень сложно. Достаточно отметить, что последний раз анимационный проект возглавлял национальный киночарт аж в середине марта. Шутка ли, что за весь сезон блокбастеров ни один классический мультбастер не добрался до первого места в топе. Американская семейная публика все еще крайне настороженно относится к походам в кино, тем более располагая зачастую альтернативой в виде стриминговых подписок.
В России же, наоборот, увеличивающийся список регионов, вводящих у себя разного рода ковидные ограничения, грозит вновь разрушить только-только восстановившуюся связь между кинотеатрами и зрителями. Ситуация постепенно возвращается к периоду конца апреля – начала мая. Уже рассматриваются варианты введения очередного периода нерабочих дней. В этих условиях ожидать какого-то прорыва от любого фильма очень сложно.
|
Выход
в России
|
Название
фильма
|
Дистрибьютор
в России
|
Прогноз сборов
первого уикенда
в США
($ млн)
|
Фильмы-референсы
|
Название фильма
|
Сборы первого уикенда
|
США
($ млн)
|
Россия
(млн рублей)
|
Одновременно
с США
|
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
|
WDS
|
7–12
|
БОСС-МОЛОКОСОС 2
|
16,0
|
259,2
|ГОРОД ГЕРОЕВ
|56,2
|177,4
|
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
|
6,1
|
29,6
20.10.2021 Автор: Семен Брожитов