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Аналитика


«Неисправимый Рон» начинает искать друзей

Насколько могут быть интересны новые анимационные герои?

Выходящий в предстоящий уикенд одновременно в США и России мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS) нацелен на семейную аудиторию. Но условия его выпуска в разных странах остаются разными. В США, где рынок показывает явные признаки оживления, картина не является безоговорочным фаворитом. В последнее время за океаном с этим сегментом вообще все очень сложно. Достаточно отметить, что последний раз анимационный проект возглавлял национальный киночарт аж в середине марта. Шутка ли, что за весь сезон блокбастеров ни один классический мультбастер не добрался до первого места в топе. Американская семейная публика все еще крайне настороженно относится к походам в кино, тем более располагая зачастую альтернативой в виде стриминговых подписок.

В России же, наоборот, увеличивающийся список регионов, вводящих у себя разного рода ковидные ограничения, грозит вновь разрушить только-только восстановившуюся связь между кинотеатрами и зрителями. Ситуация постепенно возвращается к периоду конца апреля – начала мая. Уже рассматриваются варианты введения очередного периода нерабочих дней. В этих условиях ожидать какого-то прорыва от любого фильма очень сложно.

Выход
в России
 
 
Название
фильма
 
 
 
Дистрибьютор
в России
 
 
Прогноз сборов
 первого уикенда
в США
($ млн)
 
 Фильмы-референсы
Название фильма
Сборы первого уикенда
 США
($ млн)
Россия
(млн рублей)
Одновременно
с США
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
WDS
7–12
БОСС-МОЛОКОСОС 2
16,0 
259,2
ГОРОД ГЕРОЕВ 56,2 177,4
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
6,1
29,6

 

20.10.2021 Автор: Семен Брожитов

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