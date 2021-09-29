«Веном 2» и «Не время умирать» должны порадовать мировую киноиндустрию

На текущей неделе в кинотеатрах мира выйдут два долгожданных фильма, просто обязанных стать глобальными хитами. В США, России и еще на ряде территорий стартует кинокомикс ВЕНОМ 2 (SPPR), а на порядка 50 международных рынках появится новая часть шпионской франшизы НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI). В нашей стране, США и Канаде новые похождения Джеймса Бонда выйдут на следующей неделе, в Китае – 29 октября, а в Австралии – не раньше 11 ноября.

Американские аналитики ожидают, что в первый уикенд НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ в международном прокате сможет заработать около $90 млн. С учетом текущей ситуации, а также достаточно возрастной целевой аудитории проекта это был бы замечательный результат. Так, 007: СПЕКТР в 2015 году стартовал с $123,5 млн, а 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» в 2012-м – с $109,2 млн. Основной ажиотаж по отношению к фильму, естественно, ожидается в Великобритании, где по уровню предпродаж билетов он претендует на самый сильный старт посткарантинного периода. Несмотря на хронометраж картины, превышающий 2 часа 40 минут, на ряде площадок в четверг и пятницу он будет демонстрироваться круглосуточно.

В Германии к началу выхода фильма в прокат, 30 сентября, в городе Леонберг откроется самый крупный в мире экран формата IMAX. Его размеры составят 38,16 метра в ширину и 21,03 метра в высоту. То есть по высоте он будет больше размера авиалайнера Boeing 747. Масса экрана составляет 227 килограмм, а зал, в котором он установлен, предполагает одновременное размещение 574 человек. Экран будет работать совместно с 12-канальной звуковой системой IMAX. НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ был снят на пленочные камеры IMAX 15/70 мм. Зрителям фильм будет показан в соотношении сторон 1,9:1, что позволит увидеть размер кадра на 26% больше, чем на обычных экранах.

Помимо всех технологических новшеств, одним из главных стимулов для похода зрителей на фильм должен стать факт того, что это последняя картина, где роль знаменитого шпиона сыграет Дэниел Крейг. Согласно заявлению продюсера франшизы Барбары Брокколи, в следующем году они начнут поиски нового актера на эту роль.

Высокие уровни ожидания проекта и за океаном, где местные аналитики не исключают, что новинка даже сможет на старте превзойти результат предшественника, составляющий $70,4 млн. В России такое развитие событий пока видится неочевидным. Предыдущая часть начинала в нашей стране с 371 млн рублей, что на 52% больше, чем было у фильма 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». Однако зрительский «сарафан» СПЕКТРА был зачительно слабее предшественника, да и его конкуренты на старте просто несопоставимы с ВЕНОМОМ 2 даже на второй неделе проката. В этом отношении все-таки более вероятным видится некоторый откат стартовых цифр новинки к результатам картины 2012 года, которая начинала прокат с 244,1 млн рублей.

В свою очередь, если за океаном аналитики пока не видят, как ВЕНОМ 2 сможет превзойти постковидный стартовый рекорд ЧЕРНОЙ ВДОВЫ, то в России у новинки совсем иные ориентиры. Это прежде всего сборы недавней ДЮНЫ, а также касса первой части истории про симбиота в теле человека, составляющие 857,4 млн рублей. И судя по предпродажам, новинка способна даже быть ближе к своему предшественнику, нежели к фантастическому блокбастеру Дени Вильнева. По состоянию на 13:00 предпродажи на ВЕНОМ 2 уже превзошли цифры ДЮНЫ на 18:00 и почти вдвое превосходят предпродажи билетов на ВЕНОМ на 18:00.

Выход в России Название фильма Дистрибьютор в России Прогноз сборов первого уикенда в США ($ млн) Фильмы-референсы Название фильма Сборы первого уикенда США ($ млн) Россия (млн рублей) Одновременно с США ВЕНОМ 2 SPPR 45–65 ДЮНА - 564,1 ЧЕРНАЯ ВДОВА 80,4 260,0 Одновременно с США НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ UPI 56–85 007: СПЕКТР 70,4 371,0

29.09.2021 Автор: Семен Брожитов