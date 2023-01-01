10 главных итогов 2022 года по мнению редакции БК

Итог 1 — ПРОЩАНИЕ С МЕЙДЖОРАМИ

Главным событием года, несомненно, стал уход с российского рынка пяти студий-мейджоров – Disney, Sony, Universal, Warner Bros. и Paramount. С марта 2022-го российский кинопрокат работает без большого голливудского кино. Уклад, который формировался в течении двух десятков лет, был полностью разрушен, и сейчас четких представлений о том, как рынок будет функционировать в следующем году, по всей видимости, нет ни у кого.

Совокупная доля рынка ушедших из страны компаний в допандемийном 2019 году составляла 66,8%. В 2021-м на зарубежный мейджорский контент пришлось 38,3% общей кассы кинотеатров. Заполнить столь внушительный дефицит контента отечественной продукцией или независимыми зарубежными фильмами оказалось невозможно. Неудивительно, что падение бокс-офиса в 2022 году составило 45% (данные на 18.12.22). При этом осеннее оживление, связанное с выходом СЕРДЦА ПАРМЫ, и стабилизация еженедельной кассы кинотеатров на более высоких уровнях, нежели в весенне-летний период 2022-го, позволяют предположить, что российский прокат способен прийти в себя после нокаута. Но выздоровление явно не будет быстрым – очевидно, что после «новогодней битвы» и в целом перспективного с точки зрения конфигурации релизов января нас ждет не один период кассовых заморозков. Но вопрос полного коллапса отрасли – по крайней мере, в краткосрочной перспективе – больше не стоит.

Итог 2 — ЗАКРЫТИЕ КИНОТЕАТРОВ

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, к октябрю на фоне снижения сборов закрылось более 150 площадок, то есть около 7% от их общего числа в стране. «Невафильм Research», в свою очередь, сообщает об уменьшении к сентябрю числа кинозалов в России на 719 – с 5705 до 4986. Информация министерства культуры немного отличается: по данным ведомства, с января по октябрь число кинотеатров сократилось на 11,5% (или на 277), количество кинозалов уменьшились на 11,3% (или на 679). Наконец, судя по регистрационным данным ЕАИС, официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра и закрылись 43. Уже к концу ноября, по информации АВК, закрытым оставался уже лишь 51 кинотеатр по сравнению с февралем 2022-го, или всего 2,6%.

Демонстраторы были вынуждены оптимизировать количество задействованных залов и переходить на неполный день работы: среднее число сеансов на зал в день снизилось с пяти в 2019 году до трех в 2022-м. При этом ни один из драматических прогнозов, озвученных в начале кризиса, к счастью, пока не оправдался. Тогда эксперты говорили о том, что уход студийного кино вызовет массовое закрытие кинотеатров – предполагалось, что к лету прекратит работу до 50% площадок. Этого не случилось и спустя десять месяцев контентного голода: владельцы кинотеатров, вложившие годы в становление своего бизнеса и привыкшие работать в сложнейших условиях, показали невероятную стойкость и до последнего стараются сохранить свои компании даже при не самой высокой рентабельности. Но это не означает, что кинотеатры смогут и дальше выживать без помощи государства.

Итог 3 — ГОСПОДДЕРЖКА ШРЕДИНГЕРА

На фоне развернувшегося кризиса Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у правительства финансовую помощь в размере 6,5 млрд рублей для поддержания функционирования отрасли по аналогии с ковидным 2020 годом. Насколько реально выделение этих средств, все еще неизвестно, но в выплате этой субсидии как минимум не отказано окончательно. Продюсеры и крупнейшие киносети – «Синема Парк» и «Формула Кино», «КАРО» и «Синема Стар» – считают такую денежную помощь предпочтительнее введения механизма принудительного лицензирования контента правообладателей из «недружественных» стран.

Вместе с тем в нынешних условиях министерство культуры прямо заявило, что наиболее эффективную меру поддержки отрасли видит в увеличении производства национального контента. В этом году на кинопроизводство выделили в общей сложности рекордные 17 млрд рублей. Кроме того, по прогнозам правительства, около 5 млрд кинопрокат должен получить от реализации программы «Пушкинская карта». В следующем году на кинопроизводство будет выделено 11,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах – по 12,28 млрд.

Отсутствие прямой господдержки кинотеатров не ведет к их закрытию, однако уже заметно влияет на уровень сервиса. В условиях низкой рентабельности кинопоказа даже богатые сети не всегда имеют возможность вовремя модернизировать оборудование и заботиться о максимальном удобстве гостей. Многие площадки и раньше экономили на этом, но сейчас это становится по-настоящему массовым явлением. Учитывая уход с российского рынка IMAX, с качественным кинопоказом в стране в ближайшем будущем могут возникнуть сложности. А это, в свою очередь, повышает риск дальнейшего сокращения киноходящей аудитории.

Итог 4 — РАСЦВЕТ СРЕДНЕБЮДЖЕТНОГО СЕМЕЙНОГО КОНТЕНТА

Главными выгодоприобретателями ухода мейджоров с рынка стали продюсеры российского семейного кино. Если раньше они занимали свою, не слишком кассовую нишу, зарабатывая в среднем 20–30 млн рублей, то сейчас можно смело утверждать, что этот жанр является самым стабильным поставщиком сборов на рынке, а дистрибьюторы борются за каждый подобный проект. Еще в начале года невозможно было представить, что АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ способен заработать больше 300 млн рублей, однако картина с Михаилом Галустяном в главной роли отлично показала себя на длинной дистанции и запустила тренд, актуальный и по сей день. Тенденцию продолжили заработавшие более 100 млн МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (115 млн), КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (113 млн), КРАСНАЯ ШАПОЧКА (135 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (131 млн). Выше ожиданий также прошли МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (77,6 млн), ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (61,1 млн) и НАХИМОВЦЫ (63,2 млн).

Очевидно, что столь массовое успешное выступление относительно недорогих в производстве семейных релизов уже в ближайшее время повлияет на российский кинопрокатный ландшафт. А рано или поздно количество должно перейти в качество – и тогда можно будет говорить о покорении отечественным семейным среднебюджетным продуктом новых кассовых высот.

Итог 5 — ДИСКУССИЯ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ И НОВАЯ ВОЛНА ПИРАТСТВА

После ухода голливудских студий на самых разных уровнях заговорили о принудительном лицензировании, то есть о предоставлении прав на распространение кинематографических произведений обществам коллективного управления правами. Эти общества, в свою очередь, должны предоставлять контент всем желающим. По итогам споров вокруг этого механизма игроки рынка разделились на два лагеря. К числу его главных сторонников относится Ассоциация владельцев кинотеатров, среди противников – крупнейшие киносети страны, прокатчики, медиахолдинги и онлайн-платформы. Иными словами, практически весь остальной рынок. Столь неравный расклад позволяет предположить, что принудительная лицензия в конечном счете так и не будет введена. В то же время все разумные аргументы противников лицензирования не опровергают главного тезиса демонстраторов – нужно обязательно тем или иным способом помочь кинотеатрам.

Многие кинотеатры, не дожидаясь решения властей, начали помогать себе сами – они стали включать в репертуар пиратские копии голливудских релизов. В середине лета, по оценке главы АВК Алексея Воронкова, подобный контент демонстрировали 127 площадок, а аналитики БК оценивали долю теневого рынка в 10%. К декабрю 2022 года она выросла еще на несколько процентных пунктов. Начавшись с регионов, виток «кинотеатрального пиратства» распространился по всей России, добравшись до столичных площадок и крупных киносетей.

При этом нельзя сказать, что пиратство привело к кардинальному перелому того состояния, в котором с момента начала СВО пребывает кинопоказ. Без единовременного старта по всей стране и масштабного рекламного маховика голливудские фильмы собирают от силы одну десятую своего реального кассового потенциала. Но присутствие в репертуаре пиратских релизов серьезно сбивает цифры всему рынку, а ЕАИС перестает быть точным инструментом его мониторинга. Ни к каким позитивным последствиям появление серой зоны кинопоказа привести не может.

Итог 6 — НЕЗАВИДНАЯ СУДЬБА АРТ-КОНТЕНТА

Еще одной негативной особенностью новой реальности, в которую погрузилась киноиндустрия России после 24 февраля, стал почти полный отказ большинства зарубежных фестивалей и других международных институций, связанных с кино, от сотрудничества с отечественными кинематографистами. В итоге различные арт-проекты, ориентированные на подготовленного зрителя как внутри страны, так и за ее пределами, остались без столь необходимого для них фестивального трамплина.

В какой-то момент под вопросом оказалось завершение нескольких копродукционных проектов, запущенных до 24 февраля. Фильмы, которые ранее разрабатывались при участи средств европейских фондов (например, Eurimages), лишились любой поддержки. Такие проекты в итоге были спасены министерством культуры, которое профинансировало их завершение. Однако на фестивальной судьбе этих фильмов, если ничего не изменится, все равно можно ставить крест.

Свое отрицательное влияние на прокатную судьбу арт-релизов в этом году оказало и отсутствие «Кинотавра». Не приходится говорить о том, что премьеры сочинского смотра имели устойчивый успех в прокате, однако награды главного фестиваля российского кино придавали им определенный статус хотя бы внутри индустрии. Нынешний год показал, что это совершенно не работает с призами других российских фестивалей.

В результате арт-премьеры этого года не оправдали даже самых скромных кассовых ожиданий. К примеру, победа на выборгском «Окне в Европу» никак не помогла дебюту Руслана Братова ЭКСПРЕСС. Несмотря на теплую критику и хороший прием фестивальной публики, криминальная комедия молодого режиссера с трудом заработала в кинотеатрах 7,6 млн рублей. Ненамного ее смогла опередить драма НИКА (10,5 млн), а результаты проектов СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (3,4 млн), КЭТ (2,5 млн) и ДРУГОЕ ИМЯ (2,3 млн) оказались еще скромнее.

Итог 7 — СИМБИОЗ И СЛИЯНИЯ VOD

В 2022 году российский рынок онлайн-кинотеатров продолжил делать уверенные шаги в сторону консолидации, о которой отрасль говорит уже не первый год. На фоне резкого изменения экономического ландшафта объединение платформ и совместное создание контента перестают носить точечный характер.

При этом темп роста рынка замедлился: по данным «ТМТ Консалтинг», в первой половине 2022 года для неоператорских VoD он составил 12% (до 51,4 млрд рублей), для операторских – 27% (до 15,1 млрд). При этом за весь 2021 год прирост рынка составлял 65% и 87% соответственно, и по итогам 2022 года данные результаты повторить не удастся. Причины такой динамики – в сокращении библиотек и уходе из России сервисов Netflix и Megogo, занимавших в сумме 15% рынка. Свой вклад внесло и отключение возможностей оплатить подписку, в частности, через App Store.

На этом фоне «Ростелеком» и холдинг НМГ до конца 2022 года планировали завершить интеграцию видеосервисов Wink и more.tv. Такое объединение может закрепить позиции Wink, который по итогам полугодия по доле рынка впервые обошел Okko (11,9%) и занял третье место с долей рынка в 12,7%. В свою очередь more.tv получает большую клиентскую базу и мощности «Ростелекома».

Весь год также ходили слухи о продаже онлайн-кинотеатра «Иви» одному из российских игроков. Как сообщали источники, над покупкой сервиса раздумывали МТС, владеющий Kion, а также «Ростелеком» и VK. Однако в итоге видеосервис сосредоточился на выходе на самоокупаемость и перезапуске собственной контентной стратегии. По итогам первой половины 2022-го «Иви» занимал 22,8% российского рынка, но эта цифра может измениться уже к концу года.

Ситуацию на рынке дополнительно усложняет рост стоимости производства контента – в 2021 году он составил 20–30%, в 2022-м этот процесс продолжился. Нагрузку создает и дефицит кадров, особенно заметный в составе технических команд. В сложившихся обстоятельствах видеосервисам остается несколько вариантов дальнейшего пути: сократить количество (и качество) производимых тайтлов, усилить консолидацию с другими игроками, компенсировать часть затрат за счет государственных средств. Но тут же возникают другие вопросы: какой контент в результате получится и проголосуют ли за него зрители рублем?

Итог 8 — УТРАЧЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

С конца февраля 2022 года российские онлайн-кинотеатры столкнулись не только с замедлением роста выручки, но и с сокращением библиотек контента. Причинами стали отсутствие голливудских новинок и непродление договоров по обширному перечню тайтлов.

От голливудских релизов во многом зависят крупные игроки рынка – «Кинопоиск», «Иви», Wink и Okko, которые, согласно оценкам TelecomDaily, за первую половину 2022 года потеряли от 5% до 42% библиотечного контента. Наибольшее сокращение количества доступных подписчикам тайтлов пережил «Иви» (именно его каталог лишился 42% контента), хотя руководство компании назвало этот процесс сознательным шагом, связанным с «санитарной чисткой библиотеки».

Весной серьезный удар также пришелся по онлайн-кинотеатру «Амедиатека»: тогда площадка, полностью зависящая от зарубежного контента, перестала показывать свежие эпизоды сериалов HBO, премьеры которых уже состоялись на платформе, а судьба нового сезона «Мира Дикого Запада», проекта «Дом дракона» и других новинок оставалась под вопросом. В июне основатель видеосервиса Александр Акопов заявил, что отток аудитории «Амедиатеки» в 2022 году составил меньше 15%. Однако во второй половине лета стриминг все же нашел способ возобновить показы новых релизов HBO.

Столь благополучный исход миновал другие онлайн-кинотеатры: им пришлось прощаться с большей частью контента Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. Впрочем, и здесь намечаются исключения. Так, «Кинопоиск» анонсировал выход сериалов «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Старгёрл» и «Кунг-фу» (права на них принадлежат компании Warner Bros.). При этом, как сообщают собеседники БК, онлайн-кинотеатры еще не в полной мере ощутили уход мейджоров: у некоторых крупных игроков контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно.

Итог 9 — РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА

После ухода ряда зарубежных компаний из России весной 2022 года, а также прекращения работы рекламных инструментов в запрещенных в стране социальных сетях рынок рекламы оказался в стагнации. Эксперты не могут прийти к единому мнению, какие именно потери несет отрасль. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), за первую половину 2022 года отечественный рекламный рынок сократился на 6% год к году, до 245–250 млрд рублей, а его общее падение за апрель – июнь достигло порядка 16%. Но большинство экспертов считает такую оценку слишком оптимистичной. Так, директор по работе с клиентами OMD OM Group Павел Резников оценивает потери рекламных бюджетов в 2022 году вплоть до 30%.

Эксперты отдельно подчеркивают сложность ситуации в сегменте телерекламы, которая довольно сильно зависела от иностранных рекламодателей. В 2021 году на нее пришлось 197,3 млрд рублей. В настоящий момент турецкие и китайские компании планируют заполнить опустевший рынок, но, по мнению аналитиков, им удастся заменить максимум 30–40% ушедших из России рекламодателей. При этом, несмотря на низкую конкуренцию, Национальный рекламный альянс будет вынужден повысить стоимость размещений на 20–30%. Вероятнее всего объем проданного инвентаря из-за такого изменения цены будет сокращаться. Что касается сегмента VoD, то, по данным TelecomDaily, объем выручки от рекламы российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2022-го также уменьшился на 30% год к году, до 2,841 млрд рублей.

Все это делает очевидным вывод о том, что рекламный рынок не сможет восстановиться при нынешнем составе игроков в ближайшие два года.

Итог 10 — НОВАЯ ПОЛКА

На фоне проведения специальной военной операции и ухудшения политического климата участились случаи исчезновения проектов из расписания премьер или каталогов онлайн-кинотеатров.

В течение года из сетки релизов выбыли КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ и НУУЧЧА, при том что оба этих фильма смогли добиться заметных успехов как на крупнейших отечественных, так и на зарубежных фестивалях еще в 2021-м. За неделю до предполагаемого старта был отменен прокат экранизации романа Виктора Пелевина АМПИР V. Это больно ударило по кинотеатрам – проект должен был выйти в конце марта, в разгар пика дефицита контента с кассовым потенциалом более 200 млн рублей.

Онлайн-площадки, до недавнего времени ощущавшие бόльшую свободу в выборе тем и языка для своих произведений, в 2022 году еще более плотно столкнулись с новой реальностью. И если сериальной версии СОЮЗА СПАСЕНИЯ удалось вернуться в каталог Kion, то сатирический проект «Горемыки», отдельные эпизоды которого то исчезали со стриминга Premier, то появлялись там вновь, пропал из поисковой выдачи площадки. По словам генерального директора онлайн-кинотеатра Софьи Митрофановой, сериал начал выходить в совершенно не подходящее для острой сатиры время. К концу года вся киноиндустрия в России оказалась в положении, когда ей необходимо ждать подходящего момента, чтобы высказаться почти на любую сложную тему.

01.01.2023 Автор: БК