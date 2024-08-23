«Короче», день четвертый: короткометражное разнообразие

В четвертый день фестиваля «Короче» не предполагались показы полнометражных дебютов. Своеобразной компенсацией стала демонстрация сразу нескольких сильных работ в короткометражном конкурсе.

«Кнопка», реж. Сергей Филатов

Про что. Однажды к Саше попадает загадочное устройство. Кнопка, которая по одному нажатию доставляет невероятное удовольствие. Кажется, что теперь ему в жизни больше ничего не нужно. Но остаётся вопрос – как на это отреагирует его девушка?

Впечатления. Очередной яркий анекдот короткометражной программы, выстроенный на комедийном мастерстве выбранных актеров (Антон Филиппенко и Настасья Самбурская) и придуманных гэгах. Зрителей ждёт несколько гомерически смешных эпизодов, включая даже драку в стиле ДЖОНА УИКА (или ВЗРЫВНОЙ БЛОНДИНКИ, если хотите).

«Девушка Роза», реж. Полина Капантина

Про что. Послушница женского монастыря, пережившая изнасилование, обнаруживает, что к ним приехал мужчина, который надругался над ней.

Впечатления. Короткометражная психологическая драма, снятая в условной стилистике «румынской новой волны». Гипер-реалистическое изображение, погружение в тончайшие нюансы. Проект больше всех одобрил главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев.

«Костя, не сейчас!», реж. Олег Рытов

Про что. Даша, молодая ученая, проводит испытания в собственном доме. В результате очередного эксперимента в квартире неожиданно открывается загадочный портал. Из него вылетает разумный сгусток энергии. Теперь Даше и ее парню Косте нужно загнать его обратно.

Впечатления. Комедийная картина, которую Никита Карцев назвал блокбастером в короткометражном формате. В самом деле, в активе ленты действительно есть фантастический сюжет и много спецэффектов. Несмотря на герметичную форму и динамику повествования, фильм все равно воспринимается намного затянутым.

«Весна желания», реж. Иван Гут

Про что. Девушке делает предложение ее парень, выходец из состоятельной семьи. Вместо этого она предпочитает тусить с обычным пацаном, гоняющим футбольный мяч по спортивной площадке.

Впечатления. Ещё одна эстетски снятая история о женском самоопределении. Наиболее очевидный сюжетный и концептуальный полнометражный референс, неминуемо возникший при обсуждении с залом – ВЕРНОСТЬ Нигины Сайфуллаевой.

«Конец фильма», реж. Даниил Пугаёв

Про что. Слава и Катя приходят в лес на пикник. Слава планирует сделать Кате предложение, но все пойдет не по плану.

Впечатления. Попытка известного актера, звёзды сразу нескольких фильмов текущего конкурса, найти свой режиссерский почерк. Много интересной игры с формой – квадратное изображение, репортажная съемка, метаирония. При этом в фильме много юмора и очаровательные герои, к которым легко подключиться.

Фото: кадр из фильма «Кнопка»

23.08.2024 Автор: Никита Никитин