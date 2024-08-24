«Короче», день пятый: Проблемы экологии

В последний полноценный конкурсный день прошли премьеры дебютных картин РЕПЛИКА и ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! В короткометражной секции было показано много эстетских работ молодых режиссеров.

КОНКУРС ДЕБЮТОВ

ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, реж. Евгений Корчагин

Про что. Стас, простой шахтер, мечтающий переехать на море, неожиданно начинает слышать голос Земли. Теперь ему нужно предупредить всех, что у человечества осталось совсем немного времени до глобальной катастрофы.

Впечатления. Еще один зрительский проект в дебютной программе «Короче». Фантастическая история о том, как шахтер благодаря общению с Землей начинает творить чудеса, поначаналу вызывает в памяти БРЮСА ВСЕМОГУЩЕГО. С середины фильм переходит в сатирическую плоскость и начинает напоминать НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ. Главный козырь проекта - целая россыпь ярких комедийных работ. И здесь выделяется не только ведущий дуэт Антона Филиппенко и Ирины Горбачевой, но и второстепенные роли. Самый эксцентричный персонаж второго плана – экоактивист Кеша Степана Девонина, который крадет фильм при каждом своем появлении. Прокат – с 3 октября, компания "КарроПрокат".

РЕПЛИКА, реж. Амир Исаев

Про что. Автор уникальной технологии копирования человеческого сознания тайно создает реплику жены собственного брата, главы цифрового стартапа. Параллельно этому богатый инвестор начинает финансировать данный уникальный научный проект, надеясь спасти неизлечимо больную дочь.

Впечатления. Малоубедительная попытка произвести фантастический фильм за скромный бюджет. Фильм заходит на территорию картин ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК, ВОСПОМИНАНИЯ и ПРЕВОСХОДСТВО. К сожалению, как раз нехватка бюджета осложняет восприятие истории – демонстрация работы цифрового сознания все же требовала более яркого и эффектного визуала. История движется вперед исключительно за счет диалогов, и в происходящее верится с огромным трудом. Проект из линейки Wink Originals.

К ОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ КОНКУРС

Историю не изменить, реж. Руслан Герман, Артемий Беседин

Про что. Одержимый своим делом молодой ученый создает некое устройство, которое не то переносит героя во времени, не то телепортирует в другую точку пространства.

Впечатления. Еще один коротыш в программе про безумные изобретения, как и показанный ранее «Костя, не сейчас!». Тот случай, когда фильм идет едва ли не короче своих финальных титров, в которых некоторые создатели упоминаются дважды, а также перечисляются привлеченные участники съемок, включая коневода. Впрочем, сам автор фильма не отрицает, что снял фильм, чтобы рассмешить зрителей, а это как раз удалось.

Если мне будет хорошо, то потому что..., реж. Гау Хар

Про что. У девушки по имени Фро(ся) жениха Федю забирают в армию. Героиня решает, как ей быть дальше. Для начала она переезжает жить к отцу.

Впечатления. Фильм выпускницы мастерской Соловьева, которую мастера лаборатории «Искусства кино» Никита Карцев и Наталья Мещанинова аккуратно похулили за подражательство мастеру. В самом деле, в фильме играют обаятельные актеры, много живых, трогательных моментов, но по короткому метру сложно определить, успела ли молодая постановщица найти собственные почерк и интонацию. То же можно сказать и про другие фильмы короткометражного блока, например, «Землю», «Мусор» или «Воду из света», показанную в один из предыдущих дней.

Мусор, реж. Никита Троценко

Про что. Бильярдист Тарас каким-то образом попадает в мусороуборочную машину. Тарасу грозит смертельная опасность – его может придавить прессом. С кнопочного телефона он звонит в службу спасения. Трубку берет девушка Настя, у которой есть свои личные проблемы.

Впечатления. Фильм начинается как абсурдистская комедия про надменного бильярдиста, после распадаясь на несколько сюжетных линий, включая триллер про выживание и комедийную зарисовку про работу мусорщиков. В последней солирует Александр Баширов, появление которого в кадре было встречено аплодисментами.

Фото: кадр из фильма ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!

24.08.2024 Автор: Никита Никитин