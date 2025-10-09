Летнее время: скудные итоги

Летний киносезон закончился, пришла пора подвести его неутешительные итоги. В прошлом году на этом отрезке времени индустрия изнывала от скудного репертуара, вновь и вновь поднимая остававшийся без ответа вопрос, что с этим делать. 2025 год продемонстрировал последствия подобной скупости российских продюсеров на крупные летние премьеры – падение посещаемости достигло 24%. Более того, даже возросшая на 16% средняя стоимость билета не позволила превзойти прошлогодние кассовые результаты. Об этой и других приметах летнего времени БК рассуждает в данном материале.

Российские продюсеры продолжают игнорировать летний период проката, что третий год подряд ставит кинотеатры на грань выживания. Главный хедлайнер нынешнего сезона, комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, стартовал еще в праздничный уикенд 12 июня, но благодаря отсутствию конкуренции не выпадал из первой пятерки на протяжении двенадцати недель. Без этого довольно неожиданного для всей индустрии «сарафанного» хита летние сборы оказались бы еще плачевнее.

Вторую и третью строчки летнего чарта заняли голливудские проекты БАЛЕРИНА и МАТЕРИАЛИСТКА, что еще раз подтверждает важность зарубежного контента для российских площадок в летнем прокате в его текущей конфигурации. Отечественных фильмов в графике вновь не хватило, чтобы заполнить сетку релизов на сто процентов. При этом вопрос о том, есть ли в целом у отрасли достаточное количество проектов, чтобы ставить их на летний период, остается риторическим. Стоит отметить, что и в прошлые годы ситуация была ровно такая же: в 2024-м второе место чарта занял СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, а в 2023-м мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ и вовсе заполучил золото.

Закрывают топ-5 продолжения прошлогодних релизов: в полной мере воспользовавшаяся низкой конкуренцией НЕ ОДНА ДОМА 2 и выступившие в рамках ожиданий рынка ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2. Несложно заметить, что вся пятерка лидеров выходила в прокат в первой половине лета (а четыре из пяти релизов – конкретно в июне), и это также указывает на несбалансированность графика.

В июне благодаря расширенному праздничному уикенду еще можно было увидеть крупные российские премьеры. Однако в июле и августе катастрофическая ситуация сложилась окончательно. Это подтверждают и графики по отдельным месяцам. В июне падение в зрителях относительно 2024 года составляло лишь 8,9%, в июле и августе оно достигло значительно более высоких отметок – 36,6% и 27,7% соответственно. В целом сборы кинотеатров этим летом, по данным БК, едва превысили 6 млрд рублей, хотя годом ранее достигали 6,9 млрд. Самым слабым месяцем в году оказался июль с его 1,7 млрд, и при этом он показал падение к 2024-му на 29,1%. В целом можно уверенно говорить о том, что после провального прошлогоднего лета индустрия не только не провела работу над ошибками, но и усугубила ситуацию.

Руководитель отдела кинопроката сети «Синема 5» Людмила Яровикова следующим образом описывает последние три месяца жизни кинотеатров: «Итоги летнего сезона имеют отрицательную динамику по отношению к прошлому году. Этот июнь отработал чуть лучше прошлогоднего, июль и август – на 20 процентов хуже аналогичных периодов 2024-го. В целом по лету минус 10 процентов к прошлому году». Что касается лидеров проката, то, по оценке эксперта, количество крупных проектов сократилось еще больше. При этом НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ показывает, что российские ленты могут быть вполне успешными летом: «До старта фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ наш прогноз был в пределах 100–150 миллионов рублей, но фильм выиграл в номинации «Прорыв года»: он беспрецедентно держался на больших экранах все лето и занимает шестую строчку по сборам за год. В итоге мы имеем пример работы фильма в летний период с отличными показателями. Все три месяца проект занимает первое-второе место по сборам. Смог бы он собрать такую кассу в холодное время года, имея конкурентов со схожей аудиторией? Вполне вероятно, что нет, публика разделилась бы. Кино остается одним из самых востребованных видов досуга, в том числе и летом. Все отдыхают, далеко не все куда-то уезжают, а даже если и уезжают, то возвращаются. Важно попадать в нерв аудитории, как это произошло с фильмом НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, пример и перспективы адекватных цифр на летний период есть. Качественный контент в комедийном жанре или фильм, рассчитанный на детско-семейную аудиторию, плюс грамотная рекламная кампания – и проект найдет своего зрителя летом. Ждем ХОЛОПА 3 следующим летом, я думаю, у него есть все шансы возглавить летний прокат 2026 года, сломать стереотипы и закрепить новый прокатный сценарий на летний период».

Букер Светлана Будник соглашается с коллегой в том, что зрители по-прежнему хотят ходить в кино летом: «Если сравнивать нынешний летний период с прошлогодним, то по зрителям примерно такая же ситуация. Сезонный спад, отсутствие фильмов с потенциалом – мы все пережили, и это дает надежду. Но если бы летом были крупные проекты, это однозначно повлияло бы в лучшую сторону. Мы же видим по отдельным картинам, что зритель не забыл дорогу в кинотеатры. Думаю, что такие картины могли бы собрать летом почти столько же, сколько зимой, если абстрагироваться от праздничных периодов. Скорее всего сумели бы привлечь 70–80 процентов от кассы в другие периоды. Что касается емкости рынка летом, то выбора почти не было. ЦПШ не выпускал ничего знакового, тут без него совсем грустно. Мы со своей стороны показывали почти все, что выходило, чтобы экранное время закрыть. Надеюсь, что к следующему лету компании будут как-то побольше всего нам предлагать».

В мировом прокате летний период работал как традиционный сезон блокбастеров, прямо скажем, более убедительно, хотя и не превзошел ожиданий индустрии. Неудивительно, что российские кинотеатры в ситуации отсутствия крупных российских проектов во многом сфокусировались на пиратском сегменте. Но и здесь для них все оказалось не так радужно. Основные надежды показчиков были связаны с июлем, когда каждую неделю в прокат выходили высокобюджетные блокбастеры. Увы, почти все эти фильмы выступили ниже ожиданий, что вкупе со скудным репертуаром августа усилило достаточно депрессивную атмосферу.

В очередной раз напомним: несмотря на то, что пиратская продукция в отечественном прокате уже стала обыденностью, реально работающих инструментов для подсчета кассы конкретного фильма у нас все еще нет. Редакция БК продолжает каждую неделю суммировать сборы короткометражек из топа ЕАИС, которые затем вынуждена записывать на счет одной конкретной ленты – предположительно актуального лидера пиратского сегмента. Однако мы прекрасно понимаем, насколько эфемерна данная цифра, и делаем это скорее для того, чтобы обозначить сам факт наличия пиратской продукции в кинотеатрах и ее примерного положения относительно официальных релизов. И, разумеется, мы не оставляем попыток еще лучше разобраться в объемах и принципах работы теневого сегмента проката.

В распоряжении БК имеются данные о сборах всех неофициальных релизов, работавших примерно в тридцати кинотеатрах из разных точек нашей страны. Мы подсчитали среднюю выручку каждого проекта на одну площадку и экстраполировали эту цифру на общую массу кинотеатров, показывающих нелегальный контент (то есть без учета объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк», «КАРО», «Москино» и т.д.). Подчеркнем: полученные цифры нельзя считать точными, поэтому мы обозначили погрешность как в бόльшую, так и в меньшую сторону. Главное, что данная таблица демонстрирует приблизительный объем, который голливудские блокбастеры могли заработать на отечественном рынке, и показывает довольно точную пропорцию интереса к тому или иному проекту. Ниже приведен топ-10 релизов, чей прокат захватывал промежуток, традиционно считающийся сезоном блокбастеров – с мая по август.

Эти цифры, помимо прочего, демонстрируют вполне очевидное следование отечественного рынка мировым трендам. Так, главным блокбастером сезона, несомненно, стала лайв-экшн-версия мультфильма ЛИЛО И СТИЧ. Картина прекрасно сработала на всех своих территориях, и наша страна не стала исключением. То, что в России КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА выступил лучше MINECRAFT В КИНО, можно объяснить любовью отечественного зрителя к оригинальному мультфильму и повышенным спросом со стороны семейной аудитории, для которой проект Дина Деблуа стал главным предложением в сегменте (мультфильмы ЭЛИО и ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 не оправдали надежд и даже не попали в первую десятку). В том, что фильм Джозефа Косински F1, согласно расчетам, обошел более популярный в американском прокате МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ, виноват, опять же, отечественный менталитет – у нас всегда были популярны и гоночные фильмы, и франшиза ФОРСАЖ. К слову, на территории СНГ цифры проекта с Брэдом Питтом в главной роли также оказались выше ожидаемого. Кроме того, можно заметить тенденцию падения интереса к кинокомиксам, но и в этом российский зритель вторит мировым трендам.

Несомненно, если бы все перечисленные проекты выходили на всех площадках страны и с мейджорской рекламной кампанией, то их сборы оказались бы на порядок выше. Но даже в данном объеме именно Голливуд помог кинотеатрам пережить лето. За неимением крупного отечественного контента и в силу нежелания российских продюсеров ставить на лето свои блокбастеры показчики вынуждены прокатывать пиратский контент, сборы от которого к тому же полностью достаются им. Анонимный источник на рынке подтвердил БК пропорцию «пиратки» в сборах кинотеатров и то, какую роль она сыграла в условиях дефицита крупного российского продукта: «Доля альтернативного контента летом составила около 60 процентов. Соответственно, кинотеатры были поддержаны в большей мере именно таким контентом. Очень хорошо отработали ЛИЛО И СТИЧ, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, F1, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. Также такие небольшие картины, как ОРУДИЯ, добавили нам количество зрителей. Еще в августе были перевыпуски старых фильмов, например, МСТИТЕЛЕЙ, ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ и других. Подобные показы тоже пользовались спросом. В общем, без альтернативного контента нам проще было бы закрыться, чем работать. Причем даже с учетом неплохого проката альтернативных релизов многие кинотеатры заходят в сентябрь с долгами».

Если же вернуться непосредственно к оценке объемов теневого сегмента, то в ходе подготовки материала БК обнаружил еще одно косвенное свидетельство его масштаба, вполне коррелирующее с таблицей выше.

По этой таблице можно оценить разницу между тремя показателями: 1) сборами исключительно официальных проектов (данные БК, полученные от дистрибьюторов и из ЕАИС); 2) сборами официальных релизов в сумме со сборами короткометражных проектов, присутствующих в топе ЕАИС; 3) суммарными сборами от всех платных показов. Последняя цифра доступна исключительно на сайте ЕАИС в соответствующем разделе – и, как мы видим, она значительно выше оценки рынка, которую может предоставить БК.

«На официальном сайте ЕАИС в разделе "Статистика – Прокат" представлены полные данные, характеризирующие объем рынка кинопроката Российской Федерации, в частности, полная сумма валовых сборов от платного показа фильмов (кино- и видеофильмов) за выбранный пользователем период. Раздел "Топ" мобильного приложения ЕАИС предоставляет пользователю информацию о кинофильмах согласно данным прокатных удостоверений, прокат которых осуществлялся на территории Российской Федерации в выбранный пользователем период», – заявили БК в Министерстве культуры России.

В этой ситуации и с учетом топа самых кассовых пиратских проектов и их предположительных сборов мы рискнем допустить мысль, что обозначенная дельта как раз включает в себя теневой сегмент в его более адекватном представлении – по крайней мере, это выглядит наиболее вероятным вариантом. По этой таблице становится также понятно, какую роль сыграли неофициальные голливудские релизы в выживании кинотеатров этим летом в реальности – а также какая емкость была недоосвоена российскими блокбастерами, проигнорировавшими летний отрезок года.

Растянувшийся во времени триумф НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, сборы «пираток», успех МАТЕРИАЛИСТКИ и БАЛЕРИНЫ – все это свидетельствует о том, что летнее кинохождение не мертво само по себе. Сезон блокбастеров имеет все шансы стать таковым в реальности, если на этот период продюсеры начнут более активно ставить крупные, по-настоящему востребованные публикой проекты. Перезапустить маркетинговый механизм летнего проката и заодно разгрузить остальные даты года, которые сейчас выглядят перенасыщенными, смогут именно тентполы. В 2026-м на звание таковых уже сейчас явно претендуют ХОЛОП 3 и КОЛОБОК. Будем надеяться, что их создателям и дистрибьюторам хватит смелости рискнуть в полной мере и занять эту нишу, попутно показав пример всей индустрии.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

09.10.2025 Автор: Дмитрий Некрасов, Георгий Романов