Кинофестиваль «Маяк»: дискуссия «Российское кино – аудит смыслов»

8 октября в рамках деловой программы фестиваля «Маяк» прошла дискуссия «Российское кино – аудит смыслов».

В ней приняли участие режиссер и сценарист Алексей Попогребский, режиссер Алексей Герман-мл., программный директор «Маяка» Стас Тыркин, кинокритик и продюсер Лев Карахан и продюсер Наталья Дрозд. Модераторами выступили главный редактор журнала «Искусство кино», режиссер Никита Карцев и директор по взаимодействию с индустрией в компании «Яндекс» Ксения Болецкая.

Профессионалы индустрии обсудили, каким может быть будущее российского авторского кино и про что снимать фильмы в России сегодня.

В самом начале встречи Никита Карцев отметил, что отечественная киноиндустрия снова оказалась во времени, когда слова имеют значение, а вес каждого отдельного авторского фильма вырос. «Долгое время наше авторское кино жило по себе, и в этом были и свои плюсы, и свои минусы. Но подход – «я художник, я так вижу» – не всегда работает. Сущность этой дискуссии заключается в том, как авторам (старым или новым) научиться справляться с ситуацией огромного вызова в новой реальности. Если мы не найдем ключи к ней, то никто не будет смотреть эти фильмы», – подчеркнул он.

Программный директор «Маяка» Стас Тыркин отметил, что формы и средства выражения должны быть разными и непохожими друг на друга. Так, например, все картины, отобранные для конкурсной программы этого года – это те проекты, которые лично он считает актуальными. «Не понравится, сменят программного директора – будет другой взгляд. Это абсолютно нормальная история», – сказал Тыркин.

Алексей Попогребский заявил, что для него авторское кино и смыслы – вещи непосредственно связанные. «После стольких лет съемок и преподавания я горжусь тем, что не утратил в себе зрителя – когда ты чувствуешь вот это ощущение, что с тобой говорят с той стороны экрана, предлагая в чем-то разобраться. Со мной это делают и Стивен Спилберг, и Клинт Иствуд – это все авторское кино. А сформулировать смыслы невозможно. Конечно, очень круто, когда это удается делать жанрово», – сказал он.

Режиссер отметил, что для того, чтобы наладить контакт со зрителем – необходимо включить его в диалог и провести за руку. Попогребский также вспомнил историю о Кшиштофе Кесьлевском, которого незадолго до его смерти спросили студенты, мол, какие фильмы нужно снимать? «Снимайте фильмы, которые приносят деньги», – заметил тот.

По мнению Алексея Германа-мл., в авторском кино в России стало все меньше и меньше визионеров, и из-за этого каждый фильм становится похожим друг на друга. «Мы, тем самым, копаем себе могилу, – подчеркнул режиссер. – Да, у нас появились приличные операторы, больше приличных актеров, чем 10 лет назад. Есть и неплохие фильмы. Но мне кажется, что проблема нашего кино в том, что у нас не растут новые Спилберги, Лукасы и Эйзенштейны. Вялые мы, и кино у нас вялое».

Постановщик также заметил, что для того, чтобы люди пошли в кинотеатры на авторское кино – оно должно быть интереснее, понятнее, а также затрагивать глубинные человеческие вопросы. В частности, Герман-мл. привел в пример якутский кинематограф, заметив, что оно сейчас популярно, потому что смелое. «Фильму, извините, нужны яйца, а не бубнеж», – заявил он.

Также режиссер считает, что отечественному авторскому кино необходима серьезная редактура, потому что почти каждую из этих картин можно сократить минимум на 20 минут и ничего не потерять.

Тыркин, в свою очередь, пошутил, что начинал разговор с половиной продюсеров конкурсных картин с вопроса – не хотят ли они сократить его на 20 минут. Программный директор также заметил, что Спилбергов и Кубриков нет не только у нас. «Нам сейчас ретроспективно кажется, что в прошлом были сплошные гении», – сказал он.

Продюсер и кинокритик Лев Карахан подчеркнул, что смыслы в кинематографе просели и в России, и за рубежом. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что они в значительной степени девальвировались. «Теперь в моде метамодернизм – то, что сто лет назад называли смесью смысла с нонсенсом. Настоящий кинематограф никогда не вываливает вам смыслы. Я помню свою ощущение от фильма МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН. Это был шок от того, что я встретился с пространством смыслов, в котором разбираюсь до сих пор», – сказал Карахан. Среди наиболее ярких кинематографических впечатлений последнего времени он отметил драму СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова.

Продюсер Наталья Дрозд считает, что сейчас авторский кинематограф должен делать только маленькие шажки, потому что большие могут оказаться фатальными и не в том направлении. «Понятно, что на какие-то сверхактуальные темы сейчас нельзя снимать кино – в смысле того, что неправильно, а не в смысле цензурных ограничений. Мы имеем дело с реальностью, у нас каждую неделю на планете Земля начинается новая контртеррористическая операция», – сказала она.

Дрозд также отметила, что в Европе производство артхауса более забюрократизировано из-за сложного взаимодействия с фондами. Однако, по ее мнению, в чем-то это хорошо, потому что фонды дают много денег на написание сценария. «У нас этого не было и вряд ли, наверное, будет, – заметила продюсер. – Подобное помогает авторам не голодать, а продюсерам – избежать серьезных рисков». По ее словам, в других странах – другие ценности (некоторые из которых у нас законодательно запрещены), а их навязывание в кинематографе иногда вообще доходит до смешного и точно не способствует творчеству. «Эти трафареты накладываются везде», – заявила она.

Под конец беседы Алексей Герман-мл. в очередной раз заметил, что нужно перестать снимать однотипные фильмы – особенно на темы, которые режиссер не знает. «Хватит хорошим интеллигентным юношам, которые комфортно и безбедно жили в больших городах и не вели тяжелейшее существование среди бедных слоев нашего общества, снимать про это фильмы», – заявил постановщик. По его мнению, в наше время сюжет должен быть основой картины. «Без этой хорды ничего не сработает, – подчеркнул Герман-мл. – А там уже можно и смыслы, и поэтику, и все остальное».

Фото: пресс-служба фестиваля

10.10.2023 Автор: Юлия Шампорова, Илья Кувшинов