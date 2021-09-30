«Не время умирать» посредственно стартует в Южной Корее

Одним из первых рынков, на котором появилась новая картина франшизы о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, стала Южная Корея. По данным службы Kobis, управляемой Корейским советом по кинематографии, в среду фильм заработал $663 тыс. от продажи 104 тыс. билетов. Это составило 62% от общих кассовых сборов дня.

27% от общих валовых сборов поступили из столицы страны, а 3,8% — с экранов IMAX. Для сравнения, в день открытия на фильм 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» было продано 202 тыс. билетов на сумму $1,28 млн. 007: СПЕКТР начинал свой прокат с продажи 188 тыс. билетов и общей суммой сборов $1,22 млн. Являясь до пандемии четвертым рынком мира, в постковидную эру Южная Корея продолжает испытывать проблемы со зрительской активностью. Кассовые сборы в середине сентября ненадолго выросли в преддверии праздника Чхусок (корейский День благодарения), но в прошлый уикенд снова упали до трехмесячного минимума.

30.09.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety