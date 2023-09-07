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Аналитика


«Новый сезон 2023», день первый: «Эт» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева

Фестиваль онлайн-кинотеатров отрылся фильмом из Якутии

Если в прошлом году фильмом открытия «Нового сезона» была лента казахстанского режиссера Адильхана Ержанова ГОЛИАФ, то в этот раз смотр открыл фильм, снятый в Якутии. ЭТ – продолжение нашумевшего киноальманаха ЫТ, снятого двумя главными режиссерами якутского кино современности – Степаном Бурнашевым и Дмитрием Давыдовым. При этом Дмитрий Давыдов, представляя картину перед показом, призвал не делить фильмы на российские и якутские и предложил считать ЭТ просто российским фильмом. В то же время продюсер фильма Надежда Дорожкина отметила, что ЭТ - первый якутский фильм, ставший originals-проектом российского онлайн-кинотеатра. 

Если в фильме ЫТ рассказывалось о непростых взаимоотношениях жителей глухой деревни, то на этот раз авторы исследуют человеческие отношения через призму городской среды. Формат фильма-альманаха позволил собрать самые разные новеллы, в самых разных жанрах, от черной комедии до истории с сильной эротической составляющей. 

Представляя фильм, Дмитрий Давыдов назвал ЭТ фильмом-экспериментом. В самом деле, в фильме есть минимум две новеллы, решенные через сложный формальный прием. Причем обе они идут в самом начале, то есть получается, что альманах движется от формалистских новелл к более традиционным. Первая история была снята в модной сегодня манере screen-life, когда зритель как бы подглядывает за героями в зрачки дорожных камер или других дивайсов. В новелле рассказывалось о том, как вражда двух одноклассников переросла в конфликт их родителей. Один из отцов позвал товарища, чтобы поговорить «по-мужски» с другим папашей, но попытка разборки привела к крайне неожиданным (и очень смешным) последствиям. Вторая новелла была снята одним кадром и постоянно фокусировалась на крупных планах актеров. В ней пожилой мужчина (Михаил Апросимов) приходит в гости к отцу семейства, чтобы напомнить о страшном грехе, который тот совершил 25 лет назад, еще будучи 15-летним мальчишкой. Также режиссерский тандем приготовили для зрителей чисто комедийную новеллу, романтическую историю и медицинскую драму. Закончился фильм еще одной смешной кровавой историей, про которые  принято говорить «в духе Тарантино и Гая Ричи».

ЭТ

16+

Режиссеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов

Производство: Киностудия «Сайдам Барыл», компания «СОЛЛАКС», «Медиа-Телеком», «Синет Спарк»

Дмитрий Давыдов, режиссер и продюсер фильма «ЭТ»:

Мы хотели обратить внимание на то, что сегодня мы зачастую можем друг друга не слушать, полагаться на слухи, не проверяя информацию, а ведь много проблем можно было бы избежать просто поддерживая общение и выслушивая разные точки мнения.

Степан Бурнашев, режиссер и продюсер фильма «ЭТ»:

Формат альманаха открывает дополнительные возможности в расширении раскрытия проблем, о которых мы хотели бы поговорить. Думаю, что через разные истории в одном фильме можно в полной мере раскрыть замысел.

Фото: кадр со съемок из фильма ЭТ

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07.09.2023 Автор: Никита Никитин

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