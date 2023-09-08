«Новый сезон 2023», день второй: «Лада Голд» Никиты Власова

Конкурсную программу сериалов на фестивале «Новый сезон» открыла криминальная комедия «Лада Голд». Новый проект от продюсерской компании «Среда» рассказывает о том, как молодые потомки двух участников криминальных событий 90-х, на тот момент – кровных врагов, отправляются в приключение всей жизни на автомобиле Lada 21043, полностью сделанном из бандитского золота. Режиссерское кресло проекта занял Никита Власов, составивший компанию Егору Чичканову в написании сценария. Ранее Власов работал над первым сериалом «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет» и «Ле.Ген.Дой» с Романом Курцыным. Перу Чичканова также принадлежат сценарии многосерийных комедий «И снова здравствуйте!» и «Совершенно летние».

Впечатления после просмотра. Судя по началу сериала, решив сделать криминальную комедию, авторы чуть больше сосредоточились именно на первой составляющей. Перед зрителями пройдет целая галерея ярких, колоритных гангстеров, которых актеры играют с нескрываемым удовольствием. Особенно выделяется Даниил Воробьев, которому досталась партия одного из ведущих антагонистов. С особенной любовью создатели показывают флешбэки из 90-х, стилизованные под затертые видеопленки тех лет. В них на считанные секунды мелькает одна из главных звезд проекта Павел Прилучный, который играет Мидаса, криминального авторитета, который и решил сделать «четверку» из чистого золота.

Егор Чичканов, сценарист:

«Мы с Никитой Власовым придумали «Ладу Голд» около пяти лет назад. Как и у любой хорошей истории, у нее долгий путь до экранов. Понятно, что машина, полностью сделанная из золота, — это классный движок, но лишь стартовая точка для истории о поколениях. Мы решили рассказать о дедах и внуках. Приключения наших предков полны легенд и домыслов, и мы хотели подарить зрителю понимание, что на самом деле мы наследники больших историй, просто не отдаем себе в этом отчет, пока не столкнемся с ними напрямую. Один из ключей нашей истории — это рассказчики. В каждой серии о прошлом повествуют разные люди, и, соответственно, меняется жанр — это и сказка, и романтическое кино, и боевик, и триллер. В один момент все истории схлопываются в настоящем — и сложатся в основу невероятных приключений главных героев Павла и Артура. Кажется, у нас получилась очень живая, бьющая энергией история с множеством запоминающихся персонажей, и она точно не отпустит зрителя до финала».