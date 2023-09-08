«Новый сезон 2023», день второй: «Лада Голд» Никиты Власова
Криминальная комедия с ностальгией по 90-м
Конкурсную программу сериалов на фестивале «Новый сезон» открыла криминальная комедия «Лада Голд». Новый проект от продюсерской компании «Среда» рассказывает о том, как молодые потомки двух участников криминальных событий 90-х, на тот момент – кровных врагов, отправляются в приключение всей жизни на автомобиле Lada 21043, полностью сделанном из бандитского золота. Режиссерское кресло проекта занял Никита Власов, составивший компанию Егору Чичканову в написании сценария. Ранее Власов работал над первым сериалом «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет» и «Ле.Ген.Дой» с Романом Курцыным. Перу Чичканова также принадлежат сценарии многосерийных комедий «И снова здравствуйте!» и «Совершенно летние».
Впечатления после просмотра. Судя по началу сериала, решив сделать криминальную комедию, авторы чуть больше сосредоточились именно на первой составляющей. Перед зрителями пройдет целая галерея ярких, колоритных гангстеров, которых актеры играют с нескрываемым удовольствием. Особенно выделяется Даниил Воробьев, которому досталась партия одного из ведущих антагонистов. С особенной любовью создатели показывают флешбэки из 90-х, стилизованные под затертые видеопленки тех лет. В них на считанные секунды мелькает одна из главных звезд проекта Павел Прилучный, который играет Мидаса, криминального авторитета, который и решил сделать «четверку» из чистого золота.
Вадим Соколовский, руководитель департамента собственного производства «Иви»:
«Лада Голд» — это история взаимоотношений поколений, в центре которой очень необычный для российской киноиндустрии персонаж — машина из чистого золота. Именно с ней связаны все приключения главных героев и их сближение с теми, кого уже нет рядом. Нам было важно сделать эту историю более глубокой и показать, что она сложнее и многограннее, чем простой роад-муви с погонями и перестрелками. Это история поколенческих взаимоотношений и ответственности за поступки наших предшественников. Тем не менее, «Лада Голд» призвана доказать, что статус предков глобально не определяет ни нашу личность, ни судьбу. В любом случае, наша жизнь и то, как она будет развиваться, — только в наших руках. Эти смыслы мы заложили в сюжет, а дополнили его завораживающими локациями, отличной музыкой, качественным юмором и, конечно, очень сильным кастом.
Фото: кадр из сериала «Лада Голд»
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08.09.2023 Автор: Никита Никитин