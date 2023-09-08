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Аналитика


«Новый сезон 2023», день второй: «Трепачи» Симона Багдасаряна

Сериал о дружбе молодого стендапера и советского сатирика

Общую тему фестивального дня – конфликт отцов и детей – мощно раскрыл сериал «Трепачи». Это комедийный проект от продюсеров братьев Андреасян о дружбе молодого стендапера из провинции и ворчливого старика, в прошлом – советского сатирика. В главных ролях заняты Глеб Калюжный и Юрий Стоянов, что обещает привлечь внимание многочисленной армии поклонников «Вампиров средней полосы». Также в проекте зрители встретят Оскара Кучеру, Михаила Евланова, Розу Хайруллину и других.

Впечатления после просмотра. «Трепачи» – из числа тех сериалов, потенциал которых остается неочевидным после первой серии. Глеб Калюжный играет целеустремленного, но наивного и противоречивого персонажа, который может за один день попасть на удочку мошенников и решиться на поступок, чтобы заработать. В свою очередь, герой Юрия Стоянова постоянно пьет пиво, есть пельмени и страдает из-за разлада с сыном, который является отцу как наяву, так и в виде галлюцинации. Хочется верить, что в дальнейших сериях нам расскажут подробнее про этих довольно симпатичных персонажей. 

Симон Багдасарян, режиссер: «Трепачи» рассказывают о конфликте поколений – это одна из фундаментальных тем. И об одиноких людях в большом городе. Главные герои – это одинокий парень, который приехал достигать свою мечту, и некогда хороший артист, который как раз потерял все то, что имел, все то, что для него что-то значило. Но герои нашего сериала будут справляться с трудностями. Зрители увидят настоящую ситуативную комедию – искреннюю и добрую».

Фото: кадр из сериала «Трепачи»

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08.09.2023 Автор: Никита Никитин

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