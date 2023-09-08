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Аналитика


«Новый сезон 2023», день второй: «Секс. До и после» Дарьи Мороз

Режиссерский дебют известной актрисы на волнующую тему

«Секс. До и после» – сборник новелл о людях и их отношениях на тему того, что приводит к сексу и что происходит после него. Создатели подготовили для зрителей сервиса Okko четырнадцать эпизодов различной продолжительности, от 15 минут до получаса. Собравшиеся на показе смогли посмотреть четыре новеллы из четырнадцати – три комедийные и одну драматическую. Поставившая проект Дарья Мороз настаивает, что тема сериала  – «секс в нашей жизни – не главное».

Впечатления после просмотра. Фестивальная публика встретила режиссерский дебют популярной актрисы с восторгом, после каждой из новелл в зале раздавались громкие аплодисменты. Последнее неудивительно: «До и после» – очень динамичный и стильный сериал на крайне выигрышную тему, гарантирующую зрительский интерес. Новеллы с разными героями объединены единым местом действия – дорогим рестораном. Зрители следят за историями персонала и гостей заведения. Среди очевидных достоинств проекта можно выделить крайне эффектную операторскую работу и хлесткие, смелые диалоги. Дарья Мороз сыграла в сериале одну из ролей – суровую управляющую, которая скрывает ото всех свою человеческую сторону.

Дарья Мороз, режиссер: «Мне кажется, что такого проекта на нашем рынке еще не было. Это не классическая киношная история, это такой живой, озорной и почти этюдный диалоговый формат. Каждая серия – это отдельное монтажное, стилевое и цветовое решение. Наш проект – это четырнадцать короткометражных фильмов. Именно фильмов, а не серий. Каждая история снята и сделана как отдельное кино – по камере, стилю, актерским работам и музыке, чем я очень горжусь! Все диалоги героев крутятся вокруг секса, но в итоге самым важным остаются человеческие отношения и юмор, конечно. Наши герои проходят через множество ироничных и весьма неожиданных ситуаций. Финал всегда переворачивает историю с ног на голову. Я называю это кино провокационным по диалогам, здоровым в контексте мужчины-женщины и того, как выстраиваются отношения персонажей, и «улыбательным» по эмоции. Мне кажется, смотря сериал, зритель будет узнавать себя и улыбаться. А еще ему будет о чем подумать».

Антон Морозенко, сценарист: «Изначально в этой идее меня возбудила сценарная задача. По концепции сериала мы сознательно лишили себя всех возможных инструментов кино, которые обычно помогают удерживать внимание зрителя. У нас никто ни за кем не гонится, нет стрельбы, драк, ДТП, актов мести, случайных беременностей, неосторожных убийств, ничего этого нет. Есть тема серии, одна локация, два-три хороших артиста и текст. Все. И вот тут для сценариста начинается самое интересное, вызов – как это написать таким образом, чтобы зрителю не захотелось переключить или уткнуться параллельно в телефон. Мне кажется, у нас это четырнадцать раз получилось. Добавьте сюда вкус, шарм и немного лоска от  режиссера Даши Мороз, глаза и руку-боженьку (только так я теперь к нему) оператора Паши Белявского, и вот мы имеем классный продукт. Свежий, в меру эпатажный, смешной. Я не девушка, кокетничать не люблю, говорю как есть, как думаю».

Фото: кадр со съемок сериала «Секс. До и после»

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08.09.2023 Автор: Никита Никитин

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