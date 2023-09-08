«Новый сезон 2023», день второй: «Бедные Абрамовичи» Ильи Фарфеля

Первым представленным в конкурсе проектом Start стали «Бедные Абрамовичи». Это комедия о невезучей еврейской семье, которой выпадает мистический шанс снять с себя родовое проклятие. Создатели отмечали, что в работе над сериалом вдохновлялись традициями интеллектуальных комедий Вуди Аллена и Ларри Дэвида. Главную роль в картине исполнил известный израильский актер театра и кино Гера Сандлер, известный по роли в популярном проекте Netflix «Неортодоксальная». Режиссер картины Илья Фарфель ранее работал над проектами «Отчаянные дольщики», «Война семей», «Короче».

Впечатления после просмотра. «Бедные Абрамовичи» – комедия ансамблевая, Гера Сандлер хоть и играет ведущую роль главы семейства Бориса, но старается не тянуть одеяло на себя, так что зрителям наверняка запомнятся совершенно разные персонажи из крайне пестрого семейства Абрамовичей. Особенно выгодная партия досталась Семёну Стругачеву, играющего того самого предка Хаима, из-за пороков которого Господь и наложил на бедных Абрамовичей родовое проклятие. Он является Борису в виде призрака и пытается убедить главного героя стать настоящим евреем.

Илья Фарфель, режиссер:

«Главная идея — рассказать про путь человека к “себе” через нестандартную призму возвращение к вере. Наш герой учится быть правильным человеком, мужчиной, отцом и делает это через праведные, а иногда и не праведные поступки, которые зачастую учат нас больше. Мне кажется, в истории «Бедных Абрамовичей» можно увидеть совершенно тонкий комедийный подход к очень серьезным темам. Например, мне интересно понять, как каждый человек решает внутри себя вопросы веры (веры в самом широком смысле), и как это влияет на его поступки, отношение к проблемам, к окружающим, семье и работе. Безусловно, одна из «фишек» и задач сериала — поговорить на тему современного иудаизма в сегодняшней Москве и о том, как она влияет на жизнь взрослых и молодых. Эта тема до сих пор считается достаточно закрытой, широкая аудитория не знает про нее практически ничего, поэтому зачастую что-то додумывается, фантазируется. И нам хочется показать ее изнутри, объяснить, насколько она на самом деле ясна».