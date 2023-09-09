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Аналитика


«Новый сезон 2023», день второй: «Лунатики» Юрия Мороза

Драма о парадоксах материнской любви с Викторией Исаковой

Завершился первый конкурный день фестиваля «Новый сезон» показом фильма ЛУНАТИКИ. Новая работа Юрия Мороза была показана следом за сериалом «Секс. До и после», который сняла Дарья Мороз, дочь режиссера. Тем самым на «Новом сезоне» состоялся «морозный вечер», как шутили в кулуарах.

ЛУНАТИКИ – драматическая история непростых отношений матери, успешной бизнес-леди, и сына, популярного рэп-исполнителя. Как утверждают создатели, проект основан на реальном случае, когда мать похитила собственного сына, чтобы вылечить его посредством экспериментальной компьютерной технологии психокоррекции личности.

Впечатления после просмотра. ЛУНАТИКИ – психологическая драма, которая немного лениво претворяется детективом. Кто в этой истории «преступник» зрители знают сразу, поэтому авторы задают другой вопрос – а что случилось потом? К чему в итоге привела эта история? Что если мать, сумевшая организовать похищение собственного сына, все-таки не спасла его, а нанесла ему вред? Кроме своей истории фильм любопытен и формальной стороной – Юрий Мороз играет в кадре с цветом, подолгу снимает стерильные современные интерьеры, стилизует изображение во флешбэках под видеокассетные «помехи», делит фильм на главки и ведет повествование нелинейно, чтобы немного запутать зрителя. В итоге фильм сложно назвать развлекательным, но он смотрится с неослабевающим вниманием, а после просмотра, как принято говорить, заставляет задуматься.

К прокату ЛУНАТИКИ заявлены на 21 декабря. Дистрибьютор – «Атмосфера кино».

Фото: постер фильма ЛУНАТИКИ

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09.09.2023 Автор: Никита Никитин

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