На фестивале «Новое движение» продолжается деловая программа

Спикерами на мероприятии выступили программный директор Московского международного кинофестиваля, киножурналист, автор и ведущий телепрограммы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев, продюсер Елена Гликман, куратор программы «КАРО.Арт», программный директор фестиваля VOICES Сергей Дешин, кинокритик Ярослав Забалуев, продюсер Юлия Мишкинене, продюсер Максим Добромыслов и сценарист Андрей Золотарев.

Модератор дискуссии Надежда Королева начала с вопроса о том, как сейчас изменилась индустрия, ощущается ли в ней нехватка контента или кадров.

По оценке Андрея Золотарева, сейчас роскошное время для дебютантов, поскольку очередь в индустрии выстраивается за любым специалистом. По его словам, в настоящий момент после первого короткого метра можно сразу получить возможность снять блокбастер. Но такая ситуация не сохранится навечно, хотя сейчас под нее создано очень много инструментов: фестивали, питчинги и тп. Социальный лифт в отрасли, отмечает Золотарев, работает как никогда хорошо.

Юлия Мишкинене немного более пессимистично оценивает ситуацию, особенно в том, что касается авторского кино. Там дебютов снимается меньше.

Елена Гликман отметила, в свою очередь, что сейчас обстоятельства для авторского кино изменились, и проекты, которые получали поддержку десять лет назад, сейчас её точно не получат. Продюсер предложила отрасли (фонду «Кинопрайм», Фонду кино, платформам и другим игрокам) создать альтернативные механизмы помощи дебютантам, пускай с меньшим, чем у минкульта, бюджетом. Режиссёры вместе с продюсерами вполне могут решиться на съемки дешевле 50 млн рублей, а индустрия в итоге получит целый пакет нового авторского кино.

Иван Кудрявцев видит определенную проблему отрасли в том, что дебютанты не всегда заинтересованы в коммерческом успехе собственных проектов, поскольку по закону (и по умолчанию) авторские отчисления получают только продюсер и композитор. При этом платформы готовы платить за контент сейчас уже меньше, чем ранее – этот пузырь, к счастью, не лопается, а постепенно сдувается.

Ярослав Забалуев со скепсисом отнесся к предложению Елены Гликман: эксперт считает, что в российском кино количество не перерастает в качество, и расширять таким образом поддержку дебютов бессмысленно. Продюсер, в свою очередь, парировала тем, что проекты все равно будут проходить экспертизу, которая обусловит необходимость в определенном уровне продуманности заявок.

Кудрявцев в ходе этой полемики отметил, что снять кино в России сейчас – это вообще не проблема, денег на это готовы давать и минкульт, и ИРИ, и стриминги. Цех кинопроизводителей, по его словам, и так развращен подобными условиями.

Максим Добромыслов, в свою очередь, видит решение вопроса коммерческого успеха дебютов в нестандартном подходе, в частности – в продажах независимых проектов за границу. При этом он сделал акцент на необходимости молодых авторов и продюсеров плотнее общаться и открыто обсуждать и придумывать, что им делать со своими фильмами.

Сергей Дешин обратил внимание собравшихся на тот факт, что все восемь фильмов основного конкурса «Нового движения» не проданы на платформу и не имеют дистрибьюторов – это наглядно демонстрирует проблему их дальнейшей судьбы. При этом, напомнил эксперт, снимать второй фильм этим же авторам будет гораздо труднее, поскольку поддержки как дебютанты они уже не получат. Путь в индустрии для них есть, но он будет длинный и сложный, и надо быть к нему готовым.

01.06.2024 Автор: Максим Острый