top banner

Аналитика


На фестивале «Новое движение» продолжается деловая программа

Эксперты обсудили новые возможности для работы фестивалей, студий и продюсеров и молодых авторов

Спикерами на мероприятии выступили программный директор Московского международного кинофестиваля, киножурналист, автор и ведущий телепрограммы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев, продюсер Елена Гликман, куратор программы «КАРО.Арт», программный директор фестиваля VOICES Сергей Дешин, кинокритик Ярослав Забалуев, продюсер Юлия Мишкинене, продюсер Максим Добромыслов и сценарист Андрей Золотарев.

Модератор дискуссии Надежда Королева начала с вопроса о том, как сейчас изменилась индустрия, ощущается ли в ней нехватка контента или кадров.

По оценке Андрея Золотарева, сейчас роскошное время для дебютантов, поскольку очередь в индустрии выстраивается за любым специалистом. По его словам, в настоящий момент после первого короткого метра можно сразу получить возможность снять блокбастер. Но такая ситуация не сохранится навечно, хотя сейчас под нее создано очень много инструментов: фестивали, питчинги и тп. Социальный лифт в отрасли, отмечает Золотарев, работает как никогда хорошо.

Юлия Мишкинене немного более пессимистично оценивает ситуацию, особенно в том, что касается авторского кино. Там дебютов снимается меньше.

Елена Гликман отметила, в свою очередь, что сейчас обстоятельства для авторского кино изменились, и проекты, которые получали поддержку десять лет назад, сейчас её точно не получат. Продюсер предложила отрасли (фонду «Кинопрайм», Фонду кино, платформам и другим игрокам) создать альтернативные механизмы помощи дебютантам, пускай с меньшим, чем у минкульта, бюджетом. Режиссёры вместе с продюсерами вполне могут решиться на съемки дешевле 50 млн рублей, а индустрия в итоге получит целый пакет нового авторского кино.

Иван Кудрявцев видит определенную проблему отрасли в том, что дебютанты не всегда заинтересованы в коммерческом успехе собственных проектов, поскольку по закону (и по умолчанию) авторские отчисления получают только продюсер и композитор. При этом платформы готовы платить за контент сейчас уже меньше, чем ранее – этот пузырь, к счастью, не лопается, а постепенно сдувается.  

Ярослав Забалуев со скепсисом отнесся к предложению Елены Гликман: эксперт считает, что в российском кино количество не перерастает в качество, и расширять таким образом поддержку дебютов бессмысленно. Продюсер, в свою очередь, парировала тем, что проекты все равно будут проходить экспертизу, которая обусловит необходимость в определенном уровне продуманности заявок.

Кудрявцев в ходе этой полемики отметил, что снять кино в России сейчас – это вообще не проблема, денег на это готовы давать и минкульт, и ИРИ, и стриминги. Цех кинопроизводителей, по его словам, и так развращен подобными условиями.

Максим Добромыслов, в свою очередь, видит решение вопроса коммерческого успеха дебютов в нестандартном подходе, в частности – в продажах независимых проектов за границу. При этом он сделал акцент на необходимости молодых авторов и продюсеров плотнее общаться и открыто обсуждать и придумывать, что им делать со своими фильмами.

Сергей Дешин обратил внимание собравшихся на тот факт, что все восемь фильмов основного конкурса «Нового движения» не проданы на платформу и не имеют дистрибьюторов – это наглядно демонстрирует проблему их дальнейшей судьбы. При этом, напомнил эксперт, снимать второй фильм этим же авторам будет гораздо труднее, поскольку поддержки как дебютанты они уже не получат. Путь в индустрии для них есть, но он будет длинный и сложный, и надо быть к нему готовым.

01.06.2024 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Манюня» опережает «Новогодние приключения»
Подробнее
Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майор Гром: Игра» занял первую строчку
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 мая 2024 года
Подробнее
Джордж Лукас остался недоволен новыми «Звездными войнами» от Disney
Подробнее
Касса России: «Майор Гром: Игра» стал лидером проката
Подробнее
Кинофестиваль «Герой» подвел итоги и объявил победителей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня
Подробнее
Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
В России ужесточат демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках
Подробнее
Баз Лурман больше не работает над англоязычной адаптацией «Мастера и Маргариты»
Подробнее
Новый фильм Бакура Бакурадзе вошел в основной конкурс кинофестиваля в Шанхае
Подробнее
«Матч ТВ» и Okko договорились о показе Евро-2024 в России
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 мая – 2 июня 2024 года
Подробнее
ИРИ потратит до половины бюджета 2024 года на поддержку российских сериалов
Подробнее